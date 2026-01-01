Beschreibung

Lage Das Hotel Le Mahana liegt im Herzen der Bucht von Avea an einem wunderschönen Sandstrand im Südwesten der Insel und rund 35 Fahrminuten vom Flughafen Huahine entfernt.

Angebot Das Le Mahana hat ein Restaurant, welches einen Innenbereich sowie einen Aussenbereich mit Sandboden hat und eine Bar für unvergessliche Sonnenuntergänge. Zudem bietet es Kajaks, Stand-Up-Paddle Boards, Schnorchel Ausrüstungen, Strandtücher, einen Swimmingpool und kostenloses WLAN an.