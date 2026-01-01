Le Mahana
Huahine
Beschreibung
Lage
Das Hotel Le Mahana liegt im Herzen der Bucht von Avea an einem wunderschönen Sandstrand im Südwesten der Insel und rund 35 Fahrminuten vom Flughafen Huahine entfernt.
Angebot
Das Le Mahana hat ein Restaurant, welches einen Innenbereich sowie einen Aussenbereich mit Sandboden hat und eine Bar für unvergessliche Sonnenuntergänge. Zudem bietet es Kajaks, Stand-Up-Paddle Boards, Schnorchel Ausrüstungen, Strandtücher, einen Swimmingpool und kostenloses WLAN an.
Zimmer
Die 32 Bungalows liegen in einer schönen Gartenanlage verteilt und bieten entweder Sicht auf die tropische Vegetation, den Strand oder die Lagune. Die Bungalows sind im traditionellen Stil gehalten und mit Klimaanlage, kleinem Kühlschrank, Tee-/Kaffeestation und Fernseher ausgestattet. Zudem verfügen alle Bungalows über eine eigene kleine Veranda.
Preis auf Anfrage
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