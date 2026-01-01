Beschreibung

Lage Die Anlage liegt auf der Insel Hiva Oa, welche ebenfalls zu den Marquesas gehört. Vom kleinen Flughafen erreicht man in rund 15 Fahrminuten das Hotel, welches sich auf einer Anhöhe befindet.

Angebot Die Gäste geniessen eine vorzügliche Küche im Restaurant sowie eine aussergewöhnliche Aussicht von der Panoramaterrasse und vom Liegestuhl am Swimmingpool. Die Hanakee Lodge verfügt zwar über einen Swimmingpool, ist aber kein Badeferienhotel. Nebst einer Bar steht den Gästen kostenloses WLAN zur Verfügung. Im Hotel können diverse Ausflüge auf der Insel organisiert werden.