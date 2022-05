Kolumbien Hotels

Kolumbien bietet beeindruckende Unterkünfte

In vielen Regionen Kolumbiens sind die besten Hotels vor Ort in beeindruckenden Gebäuden aus der Kolonialzeit untergebracht. Dies trifft zum Beispiel auf das Hotel Alfiz in Cartagena zu. Wesentlich moderner präsentiert sich hingegen das Sofitel Santa Clara in Santa Marta an der Küste. Eine Region, die nicht nur durch ihre Natur, sondern auch durch die örtlichen Hotels beeindruckt, ist der Tayrona-Nationalpark, in dem Sie einige der interessantesten von Kolumbiens Unterkünften, etwa das Hotel Ecohabs, finden. Gastfreundlich, einladend und voller guter Laune – so präsentiert sich Kolumbien!