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Guayaquil, Ecuador

Guayaquil Reisen

Ferien in Ecuador von Ihrem Spezialisten

Die noch sehr junge Metropole Guayaquil ist ein Ort, an dem Lebensfreude einen grossen Stellenwert hat. Dies merken Sie vor allem an der gastfreundlichen Art der Bewohner und einem reichhaltigen Freizeitangebot. Plätze innerhalb Guayaquils, an denen das Leben tobt, sind beispielsweise die belebte Strandpromenade und das scheinbar an einem Hügel klebende Viertel Santa Ana mit zahlreichen Bars und Restaurants. Sehr interessant ist auch ein alter Leuchtturm, den Sie über genau 444 Stufen erreichen. Wenn Sie Ecuadors Schönheit erleben möchten, sollten Sie noch heute unsere Spezialisten kontaktieren!

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