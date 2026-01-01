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Cruise, Galapagos, Ecuador

Abenteuer Galapagos Kreuzfahrten

Natur erleben bei Galapagos Schiffsreisen

Auf Galapagos Schiffsreisen erschliesst sich Ihnen diese besondere Inselgruppe mit ihrer einzigartigen, artenreichen Flora und Fauna in ihrer ganzen urtümlichen Schönheit und Vielfalt. Für Ihre individuellen Reisewünsche stehen zahlreiche Schiffe verschiedener Grössenordnungen zur Verfügung. Sie übernachten komfortabel auf einem grösseren Schiff, einer Yacht oder einem Katamaran. Letzterer bietet prinzipiell etwas grössere Kabinen. Wegen der speziellen Bauweise ist auch der Seegang weniger zu spüren. Alle Galapagos Bootstouren führen Sie zu den interessantesten Punkten der Inseln.

An Land erleben Sie die raue, urwüchsige Landschaft des Inselarchipels, seine Lavatunnel und Lavafelder sowie die dichten Scalesien Wälder. Scalesien, sie werden auch als Baumsonnenblumen bezeichnet, sind endemische Arten, welche nur auf Galapagos vorkommen. Pelikane und die berühmten Meerechsen können Sie aus der Nähe beobachten. Auf Galapagos beim Schnorcheln begegnen Ihnen mit etwas Glück auch Seelöwen und Schildkröten. Unsere Galapagos Spezialisten helfen Ihnen, abenteuerliche Galapagos Ferien nach Ihren Bedürfnissen zusammenzustellen.

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M/C Seaman Journey
Preis auf Anfrage
Highlights: Entdecken der unterschiedlichen Inseln, Unglaublich faszinierende Tier- und Pflanzenwelt, Schnorcheln mit...
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Yacht La Pinta
ab CHF 5690.– / pro Person
Highlights: Entdecken der unterschiedlichen Inseln, Unglaublich faszinierende Tier- und Pflanzenwelt, Schnorcheln mit...
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Galapagos Rundreisen per Schiff

Komfortabel und sicher

Bei Galapagos Reisen entdecken Sie unter fachkundiger Reiseleitung vom Schiff aus die Tier- und Pflanzenwelt dieser von Vulkanen geschaffenen Inseln. Das benötigt keine besonderen körperlichen Voraussetzungen. Galapagos Bootstouren sind in jedem Alter möglich. Für Landausflüge und zur Erkundung der Küste werden Pangas, motorisierte Beiboote, eingesetzt. Das bietet den Exkursionsgruppen neue (Foto)-Perspektiven sowie Ausblicke auf die Naturlandschaft und dazu die Möglichkeit, sich Wildtieren zu nähern. Führungen finden in der Regel täglich statt, vor- und nachmittags.

Die Kleingruppen sind dabei zwischen einer und drei Stunden unterwegs. Falls es bei einem Ausflug nötig werden sollte, durch flaches Wasser zu waten, wird dies selbstverständlich vorher mitgeteilt.

Vielfach besteht die Gelegenheit, Galapagos' Unterwasserwelt zu entdecken. Auf Galapagos beim Tauchen kann man zahlreiche Fischarten, Seegurken, Krebse und Mollusken in ihrem angestammten Lebensraum beobachten. Jedem steht es frei, sich an Exkursionen und anderen Aktivitäten zu beteiligen oder einfach nur zu entspannen. Meistens liegen die Schiffe nachts vor Anker, sodass Sie einen von Motorgeräuschen ungestörten Schlaf geniessen. Ausnahmen gibt es lediglich bei weiten Fahrstrecken. Übrigens stehen die Galapagos Inseln und das dazugehörige Meeresgebiet unter Naturschutz. Deshalb ist der Besuch streng reglementiert und die Fahrtroute aller Schiffe staatlich vorgegeben.

Verhaltensregeln zum Schutz der sensiblen Lebensgemeinschaften auf Galapagos

Viele Galapagos Reisende landen zunächst auf dem Flughafen der Isla Baltra. Dann geht es meist weiter nach San Cristobal, einer kleinen Insel mit einem erloschenen Vulkan und einer Aufzuchtstation für Riesenschildkröten. Die gesetzlichen Regeln zum Schutz der Natur verbieten das Entfernen von Pflanzen und das Hinterlassen selbst kleinster Verunreinigungen. Naturbegeisterte können den Pinguinen und Leguanen nahe kommen, dürfen sie aber nicht berühren. Unsere Südamerika Experten beraten Sie gern zu Galapagos Reisen, auch in Kombination mit einer Ecuador Reise.

Bahnreisen

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Galapagos Reisen

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