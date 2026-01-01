Galapagos Rundreisen per Schiff

Komfortabel und sicher

Bei Galapagos Reisen entdecken Sie unter fachkundiger Reiseleitung vom Schiff aus die Tier- und Pflanzenwelt dieser von Vulkanen geschaffenen Inseln. Das benötigt keine besonderen körperlichen Voraussetzungen. Galapagos Bootstouren sind in jedem Alter möglich. Für Landausflüge und zur Erkundung der Küste werden Pangas, motorisierte Beiboote, eingesetzt. Das bietet den Exkursionsgruppen neue (Foto)-Perspektiven sowie Ausblicke auf die Naturlandschaft und dazu die Möglichkeit, sich Wildtieren zu nähern. Führungen finden in der Regel täglich statt, vor- und nachmittags.

Die Kleingruppen sind dabei zwischen einer und drei Stunden unterwegs. Falls es bei einem Ausflug nötig werden sollte, durch flaches Wasser zu waten, wird dies selbstverständlich vorher mitgeteilt.

Vielfach besteht die Gelegenheit, Galapagos' Unterwasserwelt zu entdecken. Auf Galapagos beim Tauchen kann man zahlreiche Fischarten, Seegurken, Krebse und Mollusken in ihrem angestammten Lebensraum beobachten. Jedem steht es frei, sich an Exkursionen und anderen Aktivitäten zu beteiligen oder einfach nur zu entspannen. Meistens liegen die Schiffe nachts vor Anker, sodass Sie einen von Motorgeräuschen ungestörten Schlaf geniessen. Ausnahmen gibt es lediglich bei weiten Fahrstrecken. Übrigens stehen die Galapagos Inseln und das dazugehörige Meeresgebiet unter Naturschutz. Deshalb ist der Besuch streng reglementiert und die Fahrtroute aller Schiffe staatlich vorgegeben.

Verhaltensregeln zum Schutz der sensiblen Lebensgemeinschaften auf Galapagos

Viele Galapagos Reisende landen zunächst auf dem Flughafen der Isla Baltra. Dann geht es meist weiter nach San Cristobal, einer kleinen Insel mit einem erloschenen Vulkan und einer Aufzuchtstation für Riesenschildkröten. Die gesetzlichen Regeln zum Schutz der Natur verbieten das Entfernen von Pflanzen und das Hinterlassen selbst kleinster Verunreinigungen. Naturbegeisterte können den Pinguinen und Leguanen nahe kommen, dürfen sie aber nicht berühren. Unsere Südamerika Experten beraten Sie gern zu Galapagos Reisen, auch in Kombination mit einer Ecuador Reise.