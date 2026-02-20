Trans-Patagonia ab Santiago de Chile

1 . Tag Ankunft Santiago de Chile Individuelle Ankunft in Santiago de Chile. Nachmittags Stadtrundfahrt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten und auf den Berg San Cristobal.

2 . Tag Santiago - Puerto Varas Am Morgen Flug nach Puerto Montt und anschliessend Fahrt nach Puerto Varas. Währenddessen Kurzbesuch im Naturpark Lahuen Ñadi. Anschliessend steht der älteste Nationalpark von Chile auf dem Programm: Vicente Perez Rosales. Nach der Besichtigung geht die Fahrt am Todos los Santos See vorbei.

3 . Tag Andenüberquerung Morgens Besuch des Pionier-Museums Petrohue. Danach bestaunen Sie beeindruckende Stromschnellen und Wasserfälle aus Lavagestein. Es geht weiter durch den Puyehué Nationalpark. Wir fahren nach der argentinischen Grenze entlang des Nahuel Huapi Sees nach Bariloche.

4 . Tag Bariloche – Futaleufú Wir verlassen das Ufer des Nahuel Huapi Sees und erreichen die trockene Pampa- Landschaft, die an eine Wildwest-Szenerie erinnert. Mittags Halt im Künstlerdorf „El Bolsón“, wo Sie in einem lokalen Restaurant essen und die Läden der Künstler erkunden können. Wir erreichen am frühen Abend den chilenischen Grenzort Futaleufú.

5 . Tag Carretera Austral Dieser unscheinbare Ort ist ein „Mekka“ der besten Wildwasser-Fahrer der Welt. Entlang dieses Flusses fahren wir heute in Richtung Pazifikküste, um auf die legendäre „Carretera Austral“ zu treffen. Der teilweise noch immer schlechte Zustand der Piste mit unzähligen Schlaglöchern wird kompensiert durch beeindruckende und ursprüngliche Naturerlebnisse. Fahrt an Seen und Wasserfällen vorbei bis zur Unterkunft am Risopatron See.

6 . Tag Puyuhuapi Fahrt nach Puyuhuapi. Weiterfahrt in den Queulat Nationalpark zum „Ventisquero Colgante“, einem hängenden Gletscher, dessen Eiskaskaden senkrecht in die Tiefe ragen. Je nach Wetter Wanderung durch den Regenwald zu einem Aussichtspunkt auf den Gletscher oder zur Laguna Témpanos, wo sich das milchige Schmelzwasser des Gletschers sammelt.

7 . Tag Coyhaique Weiterfahrt auf der Carretera Austral durch üppige Vegetation in diversen Zickzack-Kurven über die Passtrasse bis nach Coyhaique. Auf dem Weg durchquert man ein Naturreservat, Heimat von Huemulen, Pumas, Füchsen und weiteren.

8 . Tag Lago General Carrera Durchquerung eines Canyongebiets mit verschiedenartig schimmernden Gesteinsformen. Anschliessend weiter zu den Überbleibseln eines Vulkanausbruchs, heute eine gespenstisch anmutende Landschaft. Nachmittags Ankunft am General Carrera See an der Grenze zu Argentinien.

9 . Tag Lago Posadas Weiterfahrt in den Süden entlang des Río Baker. Durch das Chacabuco Tal und über den südlichsten Grenzpass der Carretera Austral gelangen wir wieder nach Argentinien, in das Gebiet der Trockensteppe.

10 . Tag Ruta 40 – Lago Argentino Auf der zweiten legendären Strasse Patagoniens, der argentinischen Ruta 40, fahren wir durch die endlose Weite der patagonischen Steppe. Die Schotterpiste führt uns am Lago Viedma vorbei bis in die Stadt El Calafate. Die Stadt gilt als das Tor zum Nationalpark Los Glaciares und liegt am Lago Argentino.

11 . Tag Perito Moreno Gletscher Tagesausflug zum Perito Moreno Gletscher. Er ist einer der grössten Gletscher der Welt. Ständig brechen vom Gletscher Eiswände ab und stürzen unter gewaltigem Getöse in den Lago Argentino. Auf sicheren, gut gekennzeichneten Wegen haben Sie die Gelegenheit, aus verschiedenen Blickwinkeln dieses Naturschauspiel zu beobachten.

12 . Tag Nationalpark Torres del Paine Fahrt über die chilenische Grenze und weiter in den Torres del Paine Nationalpark mit bizarren Landschaftsszenarien. Die drei steil in den Himmel ragenden Granitspitzen „Torres del Paine“ sind das wohl bekannteste Bild Chiles. Die nördliche Grenze des Parks ist durch gewaltige Gletscher gekennzeichnet. Der Park ist Heimat für eine Vielzahl von Wildtieren.

14 . Tag Punta Arenas Fahrt über Puerto Natales nach Punta Arenas an der Magellan-Strasse. Unterwegs Besichtigung der Milodón-Höhle.

15 . Tag Santiago - Rückflug Flug nach Santiago, dort anschliessender Rückflug nach Europa.