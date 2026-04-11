Trans-Atacama ab Santiago de Chile

1 . Tag Ankunft Santiago de Chile Individuelle Ankunft in Santiago de Chile. Nachmittags Stadtrundfahrt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten und auf den Berg San Cristobal.

2 . Tag La Campana Nationalpark Sie besuchen das Biosphärenreservat La Campana. Der Park zählt zu den wenigen geschützten, noch ursprünglichen Zonen der Zentralregion Chiles. Danach geht die Fahrt weiter zur Küstenstadt La Serena.

3 . Tag Coquimbo, Elqui-Tal & La Serena Heute werden Sie die Hafenstadt Coquimbo besuchen. Danach geht die Fahrt in den Norden von La Serena ins Elqui-Tal, einen fruchtbaren Streifen Land inmitten einer Halbwüstenregion. Bei der Rückkehr werden Sie die La Serena besichtigen.

4 . Tag Punta Choros & Isla Damas Nördlich von La Serena liegt die kleine Bucht «Los Choros» im Gebiet des Humboldtpinguin- Natur-Reservates. Dort steigen Sie in kleine Boote und fahren zu der dem Festland vorgelagerten Insel Isla Damas. Anschliessend fahren Sie weiter zum Küstenort Bahía Inglesa.

5 . Tag Chañaral & Salar de Pedernales Fahrt nach Chañaral und anschliessend dem Salar de Pedernales mit seinen traumhaften Lagunen. Geniessen Sie den Blick auf das türkisfarbene, klare Wasser und sichten sie Flamingos, die hier beheimatet sind. Nach diesem Erlebnis geht die Fahrt weiter zur Hafenstadt Taltal in der Provinz Antofagasta.

6 . Tag La Portada in Antofagasta Heute besichtigen Sie den Naturbogen La Portada, eine Gesteinsformation an der Küste. Es ist eines von fünfzehn Naturdenkmäler, die zu den geschützten Gebieten Chiles gehören. An der Strasse Camino del Tren de Cobre geht die Weiterfahrt von Antofagasta nach San Pedro de Atacama.

7 . Tag Geysers & Salar de Atacama Sehr früh brechen Sie auf zu den Geysiren von El Tatio. Die Geysire liegen auf einer Höhe von 4500 m und bieten am frühen Morgen ein spektakuläres Schauspiel. Ca. 40 Geysire und Thermalquellen brodeln und zischen meterhoch in die Luft. Das frühe Sonnenlicht, das die Fontänen der Geysire streift und in vielen Farben leuchten lässt, bleibt wohl jedem in unvergesslicher Erinnerung. Am späten Nachmittag geht es zurück nach San Pedro de Atacama.

8 . Tag Mondtal, Quillagua & Iquique Heute entdecken Sie von San Pedro de Atacama aus das Mondtal. Seltsame Salz- und Felsformationen inmitten vegetationsloser Sandlandschaft verleihen dem Valle de la Luna tatsächlich das Aussehen einer Mondlandschaft. Danach brechen wir zur Hafenstadt Iquique auf und kommen unterwegs an Quillagua vorbei, einer Oase am Río Loa in der Atacamawüste.

9 . Tag Humberstone, Santa Laura & Pica Die Salpeterstädte Humberstone und Santa Laura sind Zeugnisse aus den Tagen des Booms. Nächstes Ziel ist die Pica-Oase, die im ganzen Land für ihren Obstanbau bekannt ist.

10 . Tag Laguna Roja & Codpa Heute machen wir uns auf den Weg nach Codpa. Auf der Hinfahrt kommen wir an der Laguna Roja in Camiña vorbei, eines unserer Highlights. Diese Warmwasserlagune mit ihrer eindrücklichen roten Färbung des Wassers ist beeindruckend.

11 . Tag Altiplano & Putre Unser heutiges Ziel ist das Hochlanddorf Putre (3500 m). Es gilt als einer der nördlichsten Orte Chiles. Auf der Strecke können Sie die Aussicht auf die Wüstenlandschaften des Altiplano geniessen.

12 . Tag NP Lauca & Chungará-See Heute unternehmen Sie einen Ausflug ins Altiplano und besichtigen den Lauca Nationalpark mit seiner artenreichen Tierwelt. Von dort aus führt Ihre Fahrt weiter hinauf zum auf 4500 m gelegenen Chungará-See. Es ist der höchste See der Welt, in dessen tiefblauer Fläche sich der 6400 m hohe, schneebedeckte Vulkan Parinacota wunderschön spiegelt. Gegen Abend fahren zurück zur Pazifikküste nach Arica.

13 . Tag Arica Lernen Sie Arica bei einer Stadtrundfahrt kennen. Ein interessantes Museum erläutert Ihnen den wichtigen Teil der chilenischen Geschichte. Von seiner Aussichtsplattform aus kann man ganz Arica, die Küste mit den langen Stränden, sowie das grüne Lluta-Tal sehen. Am Nachmittag erfolgt der Transfer zum Flughafen Arica und der Flug nach Santiago.

14 . Tag Santiago Transfer zum Flughafen und Rückflug ab Santiago.