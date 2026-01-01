Seengebiet Chile - Araukaria ab Temuco

1 . Tag Temuco – Malacahuello (140 km) Übernahme des Mietwagens am Flughafen in Temuco. Besichtigung der Stadt Temuco. Fahrt über Curacautin nach Malacahuello.

2 . Tag Wanderung Vulkan Lonquimay und Krater Navidad (60 km) Geniessen Sie die Wanderung im Naturreservat Las Nalcas zum Fusse des Vulkans Lonquimay. Sie sehen faszinierende Araukarienwälder und erstaunliche Lavafelder. Rückfahrt nach Malacahuello.

3 . Tag Conguillo Nationalpark (ca. 70 km) Verbringen Sie einen freien Tag im dichten Urwald und wandern Sie von Lagune zu Lagune. Geniessen Sie atemberaubende Ausblicke vom Sierra Nevada-Gebirgszug.

4 . Tag Conguillo – Pucón (160 km) Fahren Sie durch die wunderschöne Landschaft nach Pucón und zum Villarrica Nationalpark. Erkunden Sie die unterirdischen Lavahöhlen des Vulkans bei einer geführten Tour (optional). Übernachtung in Pucón.

5 . Tag Pucón – Huilo Huilo (130 km) Fahren Sie zu den Termas Geométricas und geniessen Sie ein entspannendes Bad in den heissen Quellen. Weiterfahrt zum Nationalpark Huilo Huilo.

6 . Tag Huilo Huilo Wasserfälle Wandern Sie zu den Wasserfällen von Huilo Huilo oder nehmen Sie an einer der anderen Aktivitäten wie Canopy, Mountainbiking etc. teil.

7 . Tag Huilo Huilo – Temuco (ca. 200 km) Rückfahrt nach Temuco und Abgabe des Mietwagens am Flughafen.