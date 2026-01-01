Der kleine Norden ab La Serena

La Serena

Fakultativer Ausflug zur Isla Damas. Kleine Boote bringen Sie von Los Chros zur Isla Damas. Auf dem Weg kommen Sie vorbei an Humboldt-Pinguine, Seelöwen und Kormorane, die Sie vom Boot aus in ihrer natürlichen Umgebung beobachten können. Auf der unbewohnten Isla Damas können Sie sich am Strand ausruhen oder eine Picknickpause einlegen und einen Spaziergang unternehmen. Highlight des Tages sind die Delfine, die nahe der Insel leben und sich mit etwas Glück während der Hin- und Rückfahrt beobachten lassen. Rückfahrt nach La Serena gegen Abend.