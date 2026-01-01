Der kleine Norden ab La Serena
Der kleine Norden ab La Serena
ab CHF 1120.– / pro Person
ab/bis La Serena
Highlights:
- Ins Elquital in der Halbwüstenregion
- Die fruchtbare Region bietet chilenische Köstlichkeiten
- Entdecken Sie Isla Damas mit Humbolt Pinguinen, Seelöwen, Delfinen & schöne Strände
7 Tage / 6 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag La Serena
Mietwagenübernahme am Flughafen und Fahrt zum Hotel. Rest des Tages zur freien Verfügung.
2. Tag La Serena – Elqui Tal (ca. 110 km)
Heute fahren Sie ins Elqui Tal, ein schmaler, fruchtbarer Streifen Land inmitten einer Halbwüste.
3. Tag Elqui Tal
Entdecken Sie das Elqui Tal. Hier wachsen Gemüse, Papayas, Chirimoyas und Weintrauben – in einer ansonsten sehr trockenen Umgebung mit Berghängen voller Kakteen.
4. Tag Elqui Tal – Hacienda Los Andes (ca. 250 km)
Fahrt zur Hacienda Los Andes.
5. Tag Hacienda los Andes – La Serena (ca. 130 km)
Nutzen Sie den Vormittag für eigene Erkundungen und fahren Sie am Nachmittag zurück nach La Serena.
6. Tag La Serena
Fakultativer Ausflug zur Isla Damas. Kleine Boote bringen Sie von Los Chros zur Isla Damas. Auf dem Weg kommen Sie vorbei an Humboldt-Pinguine, Seelöwen und Kormorane, die Sie vom Boot aus in ihrer natürlichen Umgebung beobachten können. Auf der unbewohnten Isla Damas können Sie sich am Strand ausruhen oder eine Picknickpause einlegen und einen Spaziergang unternehmen. Highlight des Tages sind die Delfine, die nahe der Insel leben und sich mit etwas Glück während der Hin- und Rückfahrt beobachten lassen. Rückfahrt nach La Serena gegen Abend.
7. Tag La Serena
Heute geben Sie Ihren Mietwagen am Flughafen von La Serena zurück.
Mietwagenrundreise 7 Tage ab/bis La Serena
- Mittelklassewagen inklusive unlimitierte Kilometer
- Vollkaskoversicherung
- Selbstbehaltausschluss-Versicherung
- Übernachtungen in Mittelklassehotels, Basis Doppelzimmer
- Täglich Frühstück
- Ausführliche Reisedokumentation
Preise
7 Tage / 6 Nächte ab CHF 1120.– / pro Person