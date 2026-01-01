Torres del Paine- und Los Glaciares N.P. ab Punta Arenas

1 . Tag Punta Arenas – Puerto Natales (300 km) Übernahme des Mietwagens am Flughafen von Punta Arenas. Anschliessend Fahrt durch die patagonische Pampa nach Puerto Natales.

2 . Tag Puerto Natales – Torres del Paine Nationalpark (150 km) Heute fahren Sie zum Torres del Paine Nationalpark. Entdecken Sie unterwegs viele verschiedene Tierarten und geniessen Sie den Anblick der mächtigen Torres- Türme von verschiedenen Standorten aus.

3 . Tag Torres del Paine Nationalpark (120 km) Unternehmen Sie eine Rundreise im Nationalpark und geniessen Sie dabei die Landschaft mit den Gletschern sowie die Tierwelt.

4 . Tag Torres del Paine Nationalpark Heute haben Sie Zeit für eigene Aktivitäten wie Wandern oder Reiten. Wir empfehlen auch eine Fahrt zur Laguna Azul (Blaue Lagune).

5 . Tag Torres del Paine – Calafate (ca. 290 km) Vom Torres del Paine Nationalpark fahren Sie über die Grenze nach El Calafate in Argentinien.

6 . Tag Calafate Unternehmen Sie einen Ausflug zu den beeindruckenden Gletschern Perito Moreno oder Upsala.

7 . Tag El Calafate – Puerto Natales (290 km) Via den Torres del Paine Nationalpark fahren Sie wieder zurück nach Chile. Unterwegs haben Sie die Möglichkeit, die Milodon- Höhlen zu besuchen.

8 . Tag Puerto Natales – Punta Arenas (ca. 300 km) Die letzte Etappe bringt Sie zurück nach Punta Arenas. Sie geben Ihren Mietwagen am Flughafen von Punta Arenas zurück.