Torres del Paine- und Los Glaciares N.P. ab Punta Arenas
Torres del Paine- und Los Glaciares N.P. ab Punta Arenas
ab CHF 2390.– / pro Person
ab/bis Punta Arenas
Highlights:
- Torres del Paine Nationalpark
- Perito Moreno Gletscher
- Tierbeobachtungen in der Patagonischen Pampa
- Milodon-Höhlen
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Punta Arenas – Puerto Natales (300 km)
Übernahme des Mietwagens am Flughafen von Punta Arenas. Anschliessend Fahrt durch die patagonische Pampa nach Puerto Natales.
2. Tag Puerto Natales – Torres del Paine Nationalpark (150 km)
Heute fahren Sie zum Torres del Paine Nationalpark. Entdecken Sie unterwegs viele verschiedene Tierarten und geniessen Sie den Anblick der mächtigen Torres- Türme von verschiedenen Standorten aus.
3. Tag Torres del Paine Nationalpark (120 km)
Unternehmen Sie eine Rundreise im Nationalpark und geniessen Sie dabei die Landschaft mit den Gletschern sowie die Tierwelt.
4. Tag Torres del Paine Nationalpark
Heute haben Sie Zeit für eigene Aktivitäten wie Wandern oder Reiten. Wir empfehlen auch eine Fahrt zur Laguna Azul (Blaue Lagune).
5. Tag Torres del Paine – Calafate (ca. 290 km)
Vom Torres del Paine Nationalpark fahren Sie über die Grenze nach El Calafate in Argentinien.
6. Tag Calafate
Unternehmen Sie einen Ausflug zu den beeindruckenden Gletschern Perito Moreno oder Upsala.
7. Tag El Calafate – Puerto Natales (290 km)
Via den Torres del Paine Nationalpark fahren Sie wieder zurück nach Chile. Unterwegs haben Sie die Möglichkeit, die Milodon- Höhlen zu besuchen.
8. Tag Puerto Natales – Punta Arenas (ca. 300 km)
Die letzte Etappe bringt Sie zurück nach Punta Arenas. Sie geben Ihren Mietwagen am Flughafen von Punta Arenas zurück.
Mietwagenrundreise 8 Tage ab/bis Punta Arenas
- 4x4 Mietwagen inklusive unlimitierte Kilometer
- Vollkaskoversicherung
- Selbstbehaltausschluss-Versicherung
- Übernachtungen in Mittelklassehotels, Basis Doppelzimmer
- Täglich Frühstück
- Grenzübertritt
- Ausführliche Reisedokumentation
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 2390.– / pro Person