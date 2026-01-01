Antofagasta – San Pedro de Atacama – Antofagasta ab Antofagasta
Antofagasta – San Pedro de Atacama – Antofagasta ab Antofagasta
ab CHF 1050.– / pro Person
ab/bis Antofagasta
Highlights:
- Sanddünen am Pazifik
- Imposante Wüstenfahrt nach San Pedro de Atacama
- Im Jeep auf 4000mt zu den Flamingos & Lagunen Miscanti & Meñiques
- Exkursion zu den Geysiren von El Tatio
7 Tage / 6 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Antofagasta (120 km)
Sie übernehmen den Mietwagen am Flughafen von Antofagasta. Die Fahrt führt via des Pazifiks mit Halt in Mejillones, bevor Sie nach Antofagasta in ihr Hotel zurückkehren.
2. Tag Antofagasta – San Pedro de Atacama (320 km)
Heute erwartet Sie eine Wüstenfahrt nach San Pedro de Atacama. Besuchen Sie die alte Bahnstation Baquedan bevor Sie nach San Pedro de Atacama weiterreisen.
3. Tag San Pedro und Umgebung (100 km)
Heute steht der Besuch von Dörfern auf dem Programm. Sehenswert sind die Sanddünen im Valle de la Muerte und die Siedlungen aus der Zeit vor den Inkas.
4. Tag Salar de Atacama (370 km)
Die heutige Etappe führt Sie zum historischen Toconao und lässt Ihnen Zeit zur Besichtigung des Salar de Atacama. Beobachten Sie die Flamingos in der Laguna Chaxa und besuchen Sie die Lagunen Miscanti und Meñiques auf 4000m.
5. Tag Geysire El Tatio
Auf Wunsch können Sie eine organisierte Exkursion zu den Geysiren von El Tatio buchen.
6. Tag San Pedro de Atacama – Antofagasta (450 km)
Die Fahrt führt zurück nach Calama. Wir empfehlen Ihnen den Besuch der weltgrössten offenen Kupfermine Chuquicamata. Anschliessend Fahrt nach Tocopilla, einem sehr schönen Strandresort am Pazifik und Weiterfahrt nach Antofagasta.
7. Tag Antofagasta
Heute geben Sie Ihren Mietwagen am Flughafen von Antofagasta zurück.
Mietwagenrundreise 7 Tage ab/bis Antofagasta
- Mittelklassewagen inklusive unlimitierte Kilometer
- Vollkaskoversicherung
- Selbstbehaltausschluss-Versicherung
- Übernachtungen in Mittelklasshotels, Basis Doppelzimmer
- Täglich Frühstück
- Ausführliche Reisedokumentation
Preise
7 Tage / 6 Nächte ab CHF 1050.– / pro Person