ab CHF 1050 .– / pro Person

ab/bis Antofagasta

- Sanddünen am Pazifik

- Imposante Wüstenfahrt nach San Pedro de Atacama

- Im Jeep auf 4000mt zu den Flamingos & Lagunen Miscanti & Meñiques

- Exkursion zu den Geysiren von El Tatio

Highlights: