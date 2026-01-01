Carretera Austral ab Puerto Montt

1 . Tag Puerto Montt – Petrohue (80 km) Individuelle Anreise nach Puerto Montt und Mietwagenübernahme am Flughafen. Anschliessend fahren Sie nach Puerto Varas und weiter in den Vicente Perez Rosales Nationalpark. Weiterfahrt zum Todos los Santos See.

2 . Tag Petrohue – Bariloche (370 km) Fahrt von Petrohue in den Puyehué Nationalpark. Die Vulkane Antillanca und Puyehue sind Ihre Wegbegleiter. Bei der Andenüberquerung durchfahren Sie riesige Aschefelder. Fahrt entlang des Nahuel Huapi Sees bis nach Bariloche.

3 . Tag Bariloche – Futaleufú (360 km) Heute verlassen Sie das Ufer des Nahuel Huapi Sees und kommen in die trockene Pampa-Landschaft. Eine schier endlose Wüsten- und Berglandschaft öffnet sich. Am frühen Abend erreichen Sie den chilenischen Grenzort Futaleufú.

4 . Tag Futaleufú – Risopatrion See (200 km) Futaleufú ist ein Mekka der besten Wildwasser- Fahrer der Welt. Entlang des Flusses fahren Sie heute in Richtung Pazifikküste, um auf die legendäre Carretera Austral zu treffen. Die beeindruckende und ursprüngliche Natur entschädigt für den teilweise schlechten Zustand der Piste mit unzähligen Schlaglöchern. Fahrt an Seen und Wasserfällen vorbei bis zur El Pangue Lodge am Risopatron See.

5 . Tag Queulat Nationalpark (110 km) Wir empfehlen den Queulat Nationalpark zu besuchen, wo Sie eine der ursprünglichsten Landschaften Chiles erkunden können. Die Carretera Austral durchquert den Park auf über 40 Kilometern und macht ihn so leicht zugänglich für Besucher. Die bekannteste Attraktion ist der Ventisquero Colgante, der vom Cerro Alto Nevado herabfliesst und in einem spektakulären Wasserfall endet.

6 . Tag Puyuhuapi – Coyhaique (250 km) Weiterfahrt auf der Carretera Austral in südlicher Richtung durch üppige Vegetation mit Nalca-Pflanzen und Riesenfarnen. In diversen Zickzack-Kurven geht es über die Cuesta Queulat Passstrasse nach Coyhaique.

7 . Tag Lago General Carrera (280 km) Durchquerung eines spektakulären Canyongebiets mit verschiedenartig schimmernden Gesteinsformen. Nachmittags Ankunft am riesigen General Carrera See. Je nach Zeitplan und Wetterlage Gelegenheit zu einer Bootsfahrt zur Catedral de Marmol, einer aus Kalkstein bestehenden Halbinsel, die in über 3 Mio. Jahren ausgehöhlt wurde und Marmoradern freilegte, die sich nun in vielen Farben im Wasser spiegeln.

8 . Tag Puerto Guadal – Chile Chico – Lago Posadas (380 km) An der chilenisch-argentinischen Grenze bei Chile Chico erledigen Sie Ihre Passformalitäten. Folgen Sie nach der Grenze der gleichen Strasse bis Perito Moreno und besuchen Sie unterwegs zum Lago Posadas das UNESCO-Weltkulturerbe Cueva de los Manos, einer Höhle mit prähistorischen Wandmalereien.

9 . Tag Lago Posadas – El Chaltén (530 km) Vom Lago Posadas aus gelangen Sie auf der argentinischen Ruta 40 durch die endlose Weite der Steppe bis nach El Chaltén.

10 . Tag El Chaltén Erkunden Sie die Umgebung von El Chaltén oder unternehmen Sie eine ganztägige Wanderung zur Laguna de los Tres.

11 . Tag El Chaltén – El Calafate (230 km) Heute fahren Sie von El Chaltén nach El Calafate.

12 . Tag El Calafate Besuchen Sie den berühmten Perito Moreno Gletscher und beobachten Sie mit etwas Glück, wie riesige Gletscherstücke in den Lago Argentino stürzen.

13 . Tag El Calafate – Torres del Paine (400 km) Fahrt über die chilenische Grenze und weiter in den Torres del Paine Nationalpark mit ebenso einmaligen wie bizarren Landschaftsszenarien. Die drei steil in den Himmel ragenden Granitspitzen sind das wohl bekannteste Bild Chiles.

14 . Tag Torres del Paine Erkunden Sie den Nationalpark.

15 . Tag Torres del Paine – Punta Arenas (370 km) Fahrt über Puerto Natales am Fjord der letzten Hoffnung entlang nach Punta Arenas an der Magellan-Strasse, der natürlichen Grenze zwischen Patagonien und Feuerland.

16 . Tag Punta Arenas Abgabe des Mietwagens am Flughafen.