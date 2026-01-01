Casa Caiman ab Campo Grande

Lodge

Erholen Sie sich zwischen den Aktivitäten in der Hängematte auf der Veranda oder geniessen Sie eine Abkühlung im Swimmingpool. Geniessen Sie den Aufenthalt in diesem unvergleichlichen Naturparadies



Lage

Die wohl beste Lodge im Pantanal befindet sich auf einer 5300 Hektar grossen Ranch im Bundesstaat Mato Grosso do Sul. Die Unterkunft wurde 1985 als erste Ökolodge eröffnet und verfügt daher über die wohl besten Kenntnisse dem Tourismus dieses Paradieses auf umweltfreundliche Art näher zu bringen.

Das Casa Caiman verfügt über 18 Suiten mit Platz für maximal 40 Personen. Die Suiten sind mit privatem Bad, WIFI, Klimaanlage, Ventilator ausgestattet. Zusätzlich bietet die Lodge seinen Gästen ein unvergleichliches Naturerlebnis, und verfügt über einen Swimmingpool, einen Aufenthaltsraum, eine Bar, ein Restaurant, Sauna, Fitnessstudio, Hängematten zum Relaxen und eine gemütliche Feuerstelle.