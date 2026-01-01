Casa Caiman ab Campo Grande
Casa Caiman ab Campo Grande
ab CHF 2585.– / pro Person
ab/bis Campo Grande
Highlights:
-
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
0. Tag Lodge
Erholen Sie sich zwischen den Aktivitäten in der Hängematte auf der Veranda oder geniessen Sie eine Abkühlung im Swimmingpool. Geniessen Sie den Aufenthalt in diesem unvergleichlichen Naturparadies
Erholen Sie sich zwischen den Aktivitäten in der Hängematte auf der Veranda oder geniessen Sie eine Abkühlung im Swimmingpool. Geniessen Sie den Aufenthalt in diesem unvergleichlichen Naturparadies
Lage
Die wohl beste Lodge im Pantanal befindet sich auf einer 5300 Hektar grossen Ranch im Bundesstaat Mato Grosso do Sul. Die Unterkunft wurde 1985 als erste Ökolodge eröffnet und verfügt daher über die wohl besten Kenntnisse dem Tourismus dieses Paradieses auf umweltfreundliche Art näher zu bringen.
Das Casa Caiman verfügt über 18 Suiten mit Platz für maximal 40 Personen. Die Suiten sind mit privatem Bad, WIFI, Klimaanlage, Ventilator ausgestattet. Zusätzlich bietet die Lodge seinen Gästen ein unvergleichliches Naturerlebnis, und verfügt über einen Swimmingpool, einen Aufenthaltsraum, eine Bar, ein Restaurant, Sauna, Fitnessstudio, Hängematten zum Relaxen und eine gemütliche Feuerstelle.
1. Tag Campo Grande – Lodge
Sie werden am Flughafen erwartet und rund 230 Kilometer südlich ins Casa Caiman gefahren. Nach dem Check-in planen Sie die Ausflüge für die kommenden Tage. Zur Auswahl stehen zum Beispiel Naturwanderungen, Kanufahrten, Safaris oder Reittouren.
2-4. Tag Casa Caiman
Die Ausflüge werden sorgfältig ausgewählt, je nach Klima und Jahreszeit. Sie werden von Guides begleitet, welche alles über die Flora und Fauna dieses einzigartigen Ortes wissen. Um die intensive Hitze während des Tages zu vermeiden, finden die Touren früh morgens und am Nachmittag statt, da zu diesem Zeitpunkt die Wahrscheinlichkeit auf Tiere zu treffen am grössten ist. Während Ihres Aufenthaltes sind alle Ausflüge und Mahlzeiten inklusive.
5. Tag Lodge – Campo Grande
Nach dem Frühstück Transfer zum Flughafen von Campo Grande.
Casa Caiman 4 Tage ab/bis Campo Grande
- Transfers, Touren und Ausflüge mit englischsprechender Reiseleitung
- Übernachtungen in der Caiman Lodge
- Vollpension
- Trinkgelder
- Fakultative Aktivitäten
- Preise für 5 Tage und 4 Nächte auf Anfrage
- Kinder unter 8 Jahren nicht erlaubt
Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 2585.– / pro Person