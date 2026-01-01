Araras Lodge ab Cuiabá
Araras Lodge ab Cuiabá
Preis auf Anfrage
ab/bis Cuiabá
Highlights:
-
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Transfer Cuiabá - Unterkunft (A)
Sie werden in Cuiabá abgeholt und zur Araras Lodge gefahren.
2-3. Tag Aufenthalt im Pantanal (F, M, A)
Lage
Zwei Restaurants, ein Aufenthaltsraum mit Fernseher sowie ein kleiner Swimmingpool runden das Angebot der Lodge ab.
Lage
Die gemütliche Lodge liegt rund 130 km von Cuiabá entfernt.
Ausstattung
Die 19 Zimmer, der im regional rustikalen Stil ausgestatteten Lodge, verteilen sich auf das Haupthaus und das Nebengebäude. Alle Zimmer sind einfach und zweckmässig eingerichtet und verfügen über Klimaanlage, Fliegengitter, Deckenventilator und Privatbad mit Kalt- und Warmwasserdusche. Hängematten auf der Veranda laden Sie ein, den aufregenden Tag gemütlich ausklingen zu lassen.
Zwei Restaurants, ein Aufenthaltsraum mit Fernseher sowie ein kleiner Swimmingpool runden das Angebot der Lodge ab.
Aktivitäten
Zu dem etwa 22000 Hektar grossen Gelände aus Savannenlandschaft und kleineren Dschungelabschnitten gehören auch zwei Unterstände, von denen man jederzeit Tiere beobachten kann. Auf einem etwa 800 Meter langen Trail gelangen Sie auf einem Holzsteg zu einem 20 m hohen Aussichtsturm, von dem man einen traumhaften Blick auf das Pantanal hat. Je nach Aufenthaltsdauer sind unterschiedliche Aktivitäten eingeschlossen. Dazu gehören unter anderem Reittouren, Wanderungen, Piranha fischen (ausser November - März), Kanufahrten.
4. Tag Pantanal – Cuiabá (F)
Heute werden Sie zurück nach Cuiabá zum Flughafen gefahren.
Pantanal Lodge Tour 4 Tage ab/bis Cuiabá
- Transfers, Touren und Ausflüge mit englischsprechender Reiseleitung
- Übernachtungen in der Araras Lodge
- Vollpension
- Getränke
- Trinkgelder
- Deutschsprachiger Reiseleiter auf Anfrage und gegen Zuschlag möglich
- Sonderkonditionen an Feiertagen und speziellen Anlässen
- Ausserordentliche Annullationsbedingungen
Preise
4 Tage / 3 Nächte Preis auf Anfrage