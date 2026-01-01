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Flusslandschaften, Amazonas, Brasilien

Lodges im Amazonas-Urwald vom Spezialisten

Erleben Sie einzigartige Ferien am Amazonas

Wenn Sie nach einem ereignisreichen Tag in der Natur des Amazonasgebiets etwas Ruhe wünschen, sind die zahlreichen Amazonas Lodges genau das Richtige für Sie. Denn diese oftmals spektakulär gelegenen Unterkünfte beeindrucken durch viel Luxus und einen herzlichen Service. Da die meisten Lodges im Amazonasgebiet direkt in die üppige Vegetation vor Ort eingebunden sind, können Sie auch unmittelbar vom Gelände Ihrer Lodge aus herrliche Naturbeobachtungen starten.

Freuen Sie sich darauf, in einem komfortablen Rahmen zu entspannen und lassen Sie sich von der traumhaften Atmosphäre der Region in ihren Bann ziehen. Kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, um sich umfassend über Brasilien Reisen zu informieren.

Cristalino LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 1585.– / pro Person
Alta Floresta
Die Cristalino Lodge ist für Naturliebhaber der perfekte Ort im Amazonas. Die Lodge liegt inmitten eines 11'399 ha...

Amazonas Reisen

Ein traumhaftes Erlebnis

Amazonas Lodges sind ein perfekter Ausgangspunkt für unvergessliche Entdeckungstouren durch die traumhafte Landschaft der Umgebung. Das sehr weitläufige Land Brasilien hat aber nicht nur faszinierende Naturräume zu bieten, sondern ist auch für seine attraktiven Städte und weiteren Sehenswürdigkeiten wie die Wasserfälle von Iguacu bekannt. Ein absolutes Highlight sind ausserdem die herrlichen Strände an der gesamten Atlantikküste, von denen einige zu den schönsten der Welt gehören. In allen Teilen des Landes erwarten Sie reizvolle Unterkünfte.

Denn Brasiliens Lodges haben nicht umsonst einen hervorragenden Ruf. Exzellente Lagen, freundliches Personal und eine Gestaltung, die keine Wünsche offen lässt, prägen die Lodges Brasiliens und sorgen dafür, dass Sie in diesem Land Ferien der Extraklasse machen können. Gastfreundlich, wunderschön und vielfältig, so präsentiert sich Ihnen das herrliche Land Brasilien.

Strände in Brasilien

Brasilien ist bekannt für seine weissen und palmengesäumten Sandstrände

Flitterwochen im wunderschönen Brasilien

Honeymoon in Brasilien bedeutet Romantik und Erholung in luxuriösen Unterkünften

Wassersport in Brasilien

Tauchen und viele andere Wassersportarten direkt vor der Küste Brasiliens

Reiseinformationen

Interessante und nützliche Reisetipps für Brasilien, damit die Reisevorbereitungen und Planungen perfekt verlaufen

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