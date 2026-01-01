Lodges im Amazonas-Urwald vom Spezialisten
Erleben Sie einzigartige Ferien am Amazonas
Cristalino Lodge
ab CHF 1585.– / pro Person
Alta Floresta
Die Cristalino Lodge ist für Naturliebhaber der perfekte Ort im Amazonas. Die Lodge liegt inmitten eines 11'399 ha...
Amazonas Reisen
Ein traumhaftes Erlebnis
Amazonas Lodges sind ein perfekter Ausgangspunkt für unvergessliche Entdeckungstouren durch die traumhafte Landschaft der Umgebung. Das sehr weitläufige Land Brasilien hat aber nicht nur faszinierende Naturräume zu bieten, sondern ist auch für seine attraktiven Städte und weiteren Sehenswürdigkeiten wie die Wasserfälle von Iguacu bekannt. Ein absolutes Highlight sind ausserdem die herrlichen Strände an der gesamten Atlantikküste, von denen einige zu den schönsten der Welt gehören. In allen Teilen des Landes erwarten Sie reizvolle Unterkünfte.
Denn Brasiliens Lodges haben nicht umsonst einen hervorragenden Ruf. Exzellente Lagen, freundliches Personal und eine Gestaltung, die keine Wünsche offen lässt, prägen die Lodges Brasiliens und sorgen dafür, dass Sie in diesem Land Ferien der Extraklasse machen können. Gastfreundlich, wunderschön und vielfältig, so präsentiert sich Ihnen das herrliche Land Brasilien.
Flitterwochen im wunderschönen Brasilien
Honeymoon in Brasilien bedeutet Romantik und Erholung in luxuriösen Unterkünften
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