Pousada UeSo Pantanal 4 Tage ab Cuiabá

1 . Tag Cuiabá – Estancia Victoria Sie werden am Flughafen abgeholt und fahren danach durch eine Farmgegend nach Poconé. Anschliessend geht es auf der bekannten Transpantaneira zur Pousada UeSo Estância Vitória. Auf diesem Teilstück der Transpantaneira werden Sie Tiere beobachten können. Mit Glück können Sie bereits die ersten Kaimane, Capivaras oder auch Störche sehen. Nach dem Check-In wird Ihnen das Mittagessen serviert (je nach Ankunfstzeit). Anschliessend haben Sie etwas Zeit, um sich von der Fahrt zu erholen. Am späten Nachmittag unternehmen Sie eine Tour zu Fuss.

2 . Tag Pantanal Vor dem Frühstück unternehmen Sie eine Pirschtour und vielleicht haben Sie Glück ein nachtaktives Tier zu sehen. Nach dem Frühstück steht eine Reittour auf dem Programm (auch für Personen ohne Reiterfahrung geeignet, da mit Maultieren / Mauleseln geritten wird). Am Nachmittag unternehmen Sie eine Bootstour.

3 . Tag Pantanal Nach dem Frühstück begeben Sie sich auf eine weitere Wanderung. Am späteren Nachmittag fahren Sie im Auto auf der Transpantaneira in der Hoffnung viele Tiere zu sehen.

4 . Tag Pantanal - Cuiabá Nach dem reichhaltigen Frühstück besteht nochmals die Möglichkeit eine Entdeckungstour zu unternehmen (Je nach Abflugszeit), bevor Sie für Ihre Individuelle Weiterreise zum Flughafen von Cuiabá gefahren werden.