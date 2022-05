Sri Lanka Badeferien

Flache Strände und Wasser wie in Badewannen

Die Strände von Beruwala und Hikkaduwa eignen sich besonders für Sri Lanka Reisen mit ungetrübtem Badevergnügen. Sie fallen leicht flach in das Meer ab und bilden an einigen Stellen der Riffe „Badewannen“. Am von Palmen gesäumten Unawatuna Beach in der Nähe der gleichnamigen Kleinstadt erleben Sie ebenso traumhaftes Badevergnügen. Wer sich in der Nähe von Beruwala befindet, wird vor der Küste eine Insel mit dem Namen Crow Island entdecken. Die Insel ist unbewohnt und verfügt über natürliche Radioaktivität, die für Menschen unschädlich ist, solange sie sich dort nicht über mehrere Monate aufhalten. Viele Sri Lanka Hotels bieten ihren Gästen Ayurveda-Kuren oder Sie erhalten in den Restaurants Currys. Aber Achtung: Sie sollten sich vorher über den Schärfegrad informieren. Wenden Sie sich an unsere Spezialisten, die Ihnen Länderinformationen geben und Ihre Badeferien in Sri Lanka nach Ihren Wünschen zusammenstellen.