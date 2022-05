Die Lehre der ältesten ganzheitlichen Heilkunst der Menschheit soll schon dreitausend Jahre alt sein. Ayurveda bedeutet «Wissen vom Leben» und hat seinen Ursprung u. a. in Sri Lanka. Körper, Sinne, Verstand und Seele bieten dieses Leben, mit den Energien Vata, Pitta und Kapha. Verbinden Sie unseren Hotels mit einer Ayurveda Kur in Sri Lanka und gönnen Sie sich Tiefenentspannung für Körper und Geist. Ayurveda Hotels in Sri Lanka sind beliebt und bieten Gästen grüne Oasen der Ruhe und Entspannung, Parks mit Palmen und traumhafte Sandstrände. Unsere Spezialisten verraten Ihnen, wo Sie die schönsten Ayurveda Hotels von Sri Lanka für Ihre Strandferien finden.