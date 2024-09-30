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Höhepunkte der Färöer mit dem Mietwagen ab Vágar

Hier erwartet Sie Natur pur! Durch die ständig wechselnden Wetterverhältnisse entstehen beeindruckende Lichtschauspiele. Die Färinger sind ein herzliches Volk, sie leben vor allem von der Schafzucht und vom Fischfang. Die färöische Vogelvielfalt ist gewaltig und an den steilen Küstenfelsen lassen sich unter anderem die Papageientaucher hervorragend beobachten!

Reisedaten
01.05. - 30.09.2024
Höhepunkte der Färöer mit dem Mietwagen ab Vágar
Preis auf Anfrage
ab/bis Vágar
Highlights:
- Ehemaliger Wikingerort Gjógv
- Charmantes Tórshavn
- Wunderschöne Landschaften
- Papageientaucher auf Mykines
Icon calendar 9 Tage / 8 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Vágar

Individuelle Anreise nach Vágar, Mietwagenübernahme und Zimmerbezug beim Hotel in der Nähe des Flughafens. Unternehmen Sie einen Abstecher zum idyllischen Dorf Gásadalur, mit seinem berühmten Wasserfall und seinen nur 15 Einwohnern.

2-3. Tag Gjógv

Fahrt durch die saftig grüne Landschaft zum 75 km entfernt liegenden Dorf Gjógv. Damals ein Wikingerort, heute eine kleine, idyllische Ortschaft im Norden der Insel Eysturoy. Besichtigen Sie den grössten Wasserfall der Färöer und geniessen Sie die Ruhe im kleinen Dorf Tjørnuvík, wo die Strasse endet. Gehen Sie auf Wanderschaft! Sie werden zum Beispiel vom Gipfel des höchsten Berges der Färöer «Slættaratindur» mit einer fantastischen Aussicht belohnt. Ebenfalls lohnenswert ist eine Wanderung zur alten Wikingersiedlung Funningur mit seiner trutzigen Holzkirche.

4-5. Tag Klaksvík

Fahrt zum ca. 50 km entfernt liegenden Städtchen Klaksvík, ein idealer Ausgangspunkt, um die selten besuchten, aber nicht minder eindrücklichen Nordinseln mit all ihren Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Wir empfehlen eine Fahrt nach Viðareiði. Grandiose Panoramaaussichten erwarten Sie während der Fahrt zur nördlichsten Siedlung der Inselgruppe. Eines der bekanntesten Volksmärchen der Färöer-Inseln ist wohl die Kópakonan-Legende, die Legende der Robben-Frau. Sie finden die sehenswerte Statue am Strand von Mikladalur.

6-8. Tag Tórshavn

Fahrt nach Tórshavn, der charmanten Hauptstadt der Färöer mit ca. 20 000 Einwohnern. Lassen Sie sich in einem der urigen Restaurants kulinarisch verwöhnen oder geniessen Sie das rege Treiben beim alten Hafen der Stadt. Unternehmen Sie einen Ausflug zu einer der benachbarten Inseln, so zum Beispiel nach Mykines, wo Sie ein grossartiges Erlebnis erwartet. Hier nisten und brüten tausende von Papageientauchern! Oder fahren Sie mit der Fähre zur lieblichen Nachbarsinsel Sandoy. Die Insel lässt sich auch wunderbar mit einem Mietvelo entdecken!

9. Tag Vágar

Fahrt zum knapp 50 km entfernt liegenden Flughafen. Mietwagenrückgabe und individuelle Heimoder Weiterreise.

Mietwagenrundreise 9 Tage ab/bis Vágar
Im Preis inbegriffen
  • Mietwagen für 9 Tage, Kategorie B (z. B. Citroen C3 o.ä.), inkl. Flughafenübernahmegebühr, unlimitierten Kilometern, Haftpflicht-/Vollkasko-/ Diebstahlversicherung mit DKK 10000 Selbstbehalt, 25 % MwSt.
  • Glur Spezial: Selbstbehaltsausschluss auf DKK 0 (Selbstbehalt für versicherte Schäden wird in derSchweiz rückerstattet)
  • 8 Übernachtungen in guten Mittelklasshotels, Zimmer mit Dusche/WC, Frühstück
  • Reisedokumentation
Nicht im Preis inbegriffen
  • An- und Rückreise nach/von Vágar*
  • Treibstoff, Zusatzfahrer DKK 195
  • Tunnelgebühren
  • Annullierungskosten-Versicherung
*Die Fluganreise erfolgt mit Atlantic Airways ab Kopenhagen, Oslo oder Reykjavik. Wir empfehlen Ihnen eine Stopoverkombination mit einer dieser Städte. Preise für An- und Abreise auf Anfrage.

Preise
9 Tage / 8 Nächte Preis auf Anfrage

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