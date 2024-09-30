Höhepunkte der Färöer mit dem Mietwagen ab Vágar

1 . Tag Vágar Individuelle Anreise nach Vágar, Mietwagenübernahme und Zimmerbezug beim Hotel in der Nähe des Flughafens. Unternehmen Sie einen Abstecher zum idyllischen Dorf Gásadalur, mit seinem berühmten Wasserfall und seinen nur 15 Einwohnern.

2-3 . Tag Gjógv Fahrt durch die saftig grüne Landschaft zum 75 km entfernt liegenden Dorf Gjógv. Damals ein Wikingerort, heute eine kleine, idyllische Ortschaft im Norden der Insel Eysturoy. Besichtigen Sie den grössten Wasserfall der Färöer und geniessen Sie die Ruhe im kleinen Dorf Tjørnuvík, wo die Strasse endet. Gehen Sie auf Wanderschaft! Sie werden zum Beispiel vom Gipfel des höchsten Berges der Färöer «Slættaratindur» mit einer fantastischen Aussicht belohnt. Ebenfalls lohnenswert ist eine Wanderung zur alten Wikingersiedlung Funningur mit seiner trutzigen Holzkirche.

4-5 . Tag Klaksvík Fahrt zum ca. 50 km entfernt liegenden Städtchen Klaksvík, ein idealer Ausgangspunkt, um die selten besuchten, aber nicht minder eindrücklichen Nordinseln mit all ihren Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Wir empfehlen eine Fahrt nach Viðareiði. Grandiose Panoramaaussichten erwarten Sie während der Fahrt zur nördlichsten Siedlung der Inselgruppe. Eines der bekanntesten Volksmärchen der Färöer-Inseln ist wohl die Kópakonan-Legende, die Legende der Robben-Frau. Sie finden die sehenswerte Statue am Strand von Mikladalur.

6-8 . Tag Tórshavn Fahrt nach Tórshavn, der charmanten Hauptstadt der Färöer mit ca. 20 000 Einwohnern. Lassen Sie sich in einem der urigen Restaurants kulinarisch verwöhnen oder geniessen Sie das rege Treiben beim alten Hafen der Stadt. Unternehmen Sie einen Ausflug zu einer der benachbarten Inseln, so zum Beispiel nach Mykines, wo Sie ein grossartiges Erlebnis erwartet. Hier nisten und brüten tausende von Papageientauchern! Oder fahren Sie mit der Fähre zur lieblichen Nachbarsinsel Sandoy. Die Insel lässt sich auch wunderbar mit einem Mietvelo entdecken!

9 . Tag Vágar Fahrt zum knapp 50 km entfernt liegenden Flughafen. Mietwagenrückgabe und individuelle Heimoder Weiterreise.