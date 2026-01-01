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Stockholm, Schweden

Finnland Reisen vom Spezialisten

Länderübergreifende Mietwagenreisen

Eine Mietwagenrundreise, welche die Länder Finnland, Schweden und Norwegen kombiniert, zeigt Ihnen die Vielseitigkeit Skandinaviens auf eindrückliche Weise auf. Wer an Skandinavien denkt, stellt sich eine einheitliche Wald- und Seenlandschaft und vielleicht noch Küsten und Fjorde vor. Doch der nordische Teil Europas hat sehr viel mehr zu bieten. In Finnland beispielsweise sollten Sie einen Abstecher zur Seenplatte einplanen. Diese marine Wunderwelt besteht aus Flüssen, Kanälen, tiefblauen Seen und Tausenden Inseln. Einsame, aber einfach zu befahrende Strassen führen durch diesen immensen blauen Irrgarten.

Da die meisten Anreisen über die Landeshauptstadt Helsinki führen, sollten sie sich die pulsierende Metropole unbedingt vornehmen. Beim Abstecher nach Schweden wartet am Bottnischen Meerbusen mit dem einzigartigen Kvarken-Archipel eine Schärenküste, die zum UNESCO Welterbe gehört. Und aus dem hohen Norden Finnlands lohnt sich die Fahrt zur Küste Norwegens oder vielleicht sogar der Besuch des Nordkaps. Unsere Skandinavien Spezialisten beraten Sie gerne und geben Ihnen wertvolle Tipps für Ihre geplante Mietwagenrundreise.

Icon map18 Tage
Finnland im Auto - Norwegen mit Hurtigruten
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Porvoo mit altem Stadtkern , Besichtigung der grössten Holzkirche Finnlands , Überquerung des...
Icon calendar18 Tage / 17 Nächte
Icon map17 Tage
Rosinenpicker - Skandinavische Highlights
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Charmantes royales Stockholm , Beeindruckendes Wildnisgebiet Ruka, Auslug zum Nordkap , Inselperle Senja
Icon calendar17 Tage / 16 Nächte
Icon map15 Tage
Stille des Nordens
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Aufenthalt in komfortablen Rorbu am Meer, Inselparadies Lofoten mit diversen Ausflügen , Bootsfahrt zur...
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Actionreiche Ferien

Sie möchten Finnland auf eine abenteuerliche Art und Weise bereisen? Hier finden Sie alle Angebote.

Seenplatte in Finnland

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