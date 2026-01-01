Finnland-Mietwagenreisen vom Spezialisten
Naturparadies aus Wäldern, Seen und Schären
Idyllische Westküste und Åland-Inseln
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Schifffahrt im UNESCO-Naturerbe-Gebiet, Geniessen Sie die Küstenorte , Idyllische Hafenstadt Pori ,...
11 Tage / 10 Nächte
Im Land der tausend Seen
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Ausflug ins riesige Maretarium, Aufenthalt im gemütliche einladenden Ferienhaus in Puumala, Wunderbare...
12 Tage / 11 Nächte
Nationalparks, vom Saimaa-See bis zum Polarkreis
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Bootsausflug im Nationalpark Linnansaari, Wanderungen im Koli-Nationalpark, Beobachten Sie Bären in Ruka...
14 Tage / 13 Nächte
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