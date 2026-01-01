Knecht Reisegruppe Gütesiegel
skandinavien Reisen Gütesiegel
skandinavienreisen
Helsinki, Finnland

Finnland-Mietwagenreisen vom Spezialisten

Naturparadies aus Wäldern, Seen und Schären

Die schier unendlichen Wald- und Seenlandschaften Finnlands erkunden Sie mit dem Mietauto unabhängig und ganz Ihrem eigenen Zeitplan folgend. Obwohl sich das Land über beinahe 1'200 Kilometer von Süd nach Nord erstreckt, verfügt Finnland über ein sehr gut ausgebautes Strassennetz. Während Sie bei der Hauptstadt Helsinki oder gegen die westlich davon gelegene Industriestadt Turku herrliche Küstenlandschaften bereisen, bietet der Linnansaari Nationalpark Wassererlebnisse im Inland. Obwohl die Gewässer hier Binnenseen sind, haben Sie in diesem wundervollen Naturschutzgebiet gute Chancen, die bestandsgefährdeten Saimaa Ringelrobben in freier Wildbahn zu beobachten.

Die Region um die Stadt Vaasa ist nicht nur bei Anhängern nordischer Wintersportarten ein Begriff: die an der Westküste gelegene Stadt verzückt Besucher mit vorgelagerten Schären und Insellandschaften, die zu den schönsten Finnlands zählen. Wenn Sie von hier dem Bottnischen Meerbusen entlang in Richtung Süden fahren, erreichen Sie Rauma. Die drittälteste Stadt Finnlands ist die Heimat von 40'000 Menschen. Rauma ist besonders bekannt für seine Altstadt, die von prächtigen alten Holzhäusern geprägt ist und deswegen 1991 von der UNESCO in die Welterbeliste aufgenommen wurde. Lassen Sie sich von unseren Finnland Spezialisten inspirieren.

Icon map11 Tage
Idyllische Westküste und Åland-Inseln
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Schifffahrt im UNESCO-Naturerbe-Gebiet, Geniessen Sie die Küstenorte , Idyllische Hafenstadt Pori ,...
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte
Icon map12 Tage
Im Land der tausend Seen
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Ausflug ins riesige Maretarium, Aufenthalt im gemütliche einladenden Ferienhaus in Puumala, Wunderbare...
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte
Icon map14 Tage
Nationalparks, vom Saimaa-See bis zum Polarkreis
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Bootsausflug im Nationalpark Linnansaari, Wanderungen im Koli-Nationalpark, Beobachten Sie Bären in Ruka...
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte

Actionreiche Ferien

Sie möchten Finnland auf eine abenteuerliche Art und Weise bereisen? Hier finden Sie alle Angebote.

Seenplatte in Finnland

Die Schönheit der Seenplatte in Finnland wird Sie begeistern.

Sommer in Lappland

Die besten Ferienangebote für Lappland in den Sommermonaten finden Sie hier.

Reiseinformationen

Hilfreiche Informationen zu Land und Leuten erhalten Sie hier – eine perfekte Vorbereitung ist das A und O.

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Online blättern
Online blättern
Online blättern
Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Skandinavien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren