Ganz in der Nähe, aber doch selten besucht: Wo sich Atlantik und Nordsee treffen, liegen Schottlands rund 100 Shetlandinseln. Die ungezähmte Kraft des Meeres formte hier eine Bühne für atemberaubende Naturschauspiele – und die Logenplätze dafür befinden sich für Sie an Bord. Mitten im Erlebnis, um die Vogelwelt der Shetlandinseln aus respektvoller Nähe zu beobachten, sind Sie an den Steilküsten der Isle of Noss.

Bei einer Zodiacfahrt werden Sie Zuschauer eines „Open-Air-Konzertes“ Tausender Seevögel, die je nach Jahreszeit an den rauen Klippen brüten. Basstölpel, Eissturmvogel, Eisente, Krähenscharbe und Skua sind nur einige der Arten, die sich hier sichten lassen. Ihre Experten an Bord sorgen dafür, dass Sie schon nach kurzer Zeit die Vögel erkennen und benennen können. Mit besonderer Ruhe empfängt Sie auf den Shetlandinseln der kleine Ort Lerwick.

Eng schmiegen sich die im 18. Jh. erbauten Steinhäuser aneinander und geben ihre Historie bei einem Spaziergang durch die Altstadt preis. In der umliegenden Landschaft ziehen Sie zahlreiche archäologische Stätten in den Bann, die vom Alltag der Steinzeitmenschen und Wikinger erzählen. Die Inselwelt im Norden Schottlands bietet Ihnen echtes Expeditionsgefühl, wenn Sie mit dem Zodiac auf der unbewohnten Isle of Mousa anlanden.

Eine Rundwanderung mit Ihren Experten bringt Ihnen die Historie und Bauart der typischen Brochs näher – der Broch of Mousa wurde mit dickem Mauerwerk als Wehrturm in der Eisenzeit errichtet. Oder Sie unternehmen eine Naturwanderung auf der Insel, bei der Sie mit Glück Seehunde und Kegelrobben sichten. Wenn der Anker vor Fair Isle in die Nordsee fällt, steigt die Spannung. Mit dem Zodiac gelangen Sie zu einem Garten Eden für Vogelkundler: Die spektakulären Sandsteinklippen und das saftige Grasland werden von Abertausenden Basstölpeln und Papageitauchern bevölkert.

Zudem grast auf jedem Stück Wiese ein Schaf oder Lamm. In einem kleinen Bereich von Fair Isle leben die rund 60 Einwohner – der Rest gehört den Tieren. Eine der entlegensten bewohnten Inseln Großbritanniens unterstreicht noch einmal die nordische Schönheit.