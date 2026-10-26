Expedition Wildes Schottland und Island: Von den Highlands bis ins Elfenland ab Hamburg
Reisedaten
- 10.06. - 23.06.2027
Expedition Wildes Schottland und Island: Von den Highlands bis ins Elfenland ab Hamburg
ab CHF 8370.– / pro Person
ab Hamburg bis Reykjavik
Highlights:
- Naturkontraste im Norden Europas: mal rau und einsam, dann wieder lieblich und voller Leben
- Islands Vulkane, Wale und Kulturszene: Genießen Sie Reykjavik mit einer Übernachtung an Bord
- Spuren der Besiedlung auf den Shetlandinseln: von den Steinzeitmenschen über die Wikinger bis heute
- Himmelreich für Ornithologen mit Papageitauchern, Lummen, Basstölpeln und anderen Vögeln
14 Tage / 13 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Hamburg
2. Tag Seetag
Ihr erster Tag an Bord, nutzen Sie die Gelegenheit und lernen Sie das Schiff und Ihre Mitreisenden kennen. Machen Sie es sich gemütlich und geniessen Sie den Service an Bord .
. Tag Reisetag
3. Tag Aberdeen
Willkommen in Aberdeen, der Blumen- und Granitstadt im Nordosten Schottlands! An der Mündung der malerischen Flüsse Dee und Don treffen alte Traditionen auf moderne Einflüsse. Ihre glitzernde Granitarchitektur verleiht der Hafenstadt eine elegante Atmosphäre und macht sie zu einem echten Highlight. Entdecken Sie die beeindruckenden tropischen Wintergärten im Duthie Park, und schlendern Sie durch den charmanten mittelalterlichen Stadtkern. Mit renommierten Universitäten und einem reichen Kulturangebot pulsiert das Leben in den Straßen.
Nur einen Steinwurf vom Zentrum entfernt, lädt Sie der Aberdeen Beach, einer der besten Strände Schottlands, zu einem gemütlichen Spaziergang ein. Vielleicht beobachten Sie hier oder im Hafen von Aberdeen Delfine, für die die Stadt ebenfalls bekannt ist.
4. Tag Kirkwall/Orkneyinseln
Rauer Charme umweht die Orkneyinseln. Der aus rund 70 Inseln bestehende Archipel bildet die spektakuläre Kulisse für Ihre Einblicke in die europäische Kulturgeschichte. Kirkwall auf Mainland ruft mit seiner im Jahr 1137 erbauten St.-Magnus-Kathedrale aus rot-gelbem Sandstein gebieterisch das Mittelalter ins Gedächtnis – eines der interessantesten Bauwerke im nördlichen Schottland. Enge Kopfsteinpflasterstraßen führen Sie zu traditionellen Geschäften und Pubs: Nutzen Sie die Zeit für einen individuellen Bummel. Kirkwall ist auch ein idealer Ausgangspunkt, um die Umgebung zu erkunden, wie prähistorische Stätten, zerklüftete Küsten und sanfte Hügellandschaften.
5.–6. Tag ; Shetlandinseln
Ganz in der Nähe, aber doch selten besucht: Wo sich Atlantik und Nordsee treffen, liegen Schottlands rund 100 Shetlandinseln. Die ungezähmte Kraft des Meeres formte hier eine Bühne für atemberaubende Naturschauspiele – und die Logenplätze dafür befinden sich für Sie an Bord. Mitten im Erlebnis, um die Vogelwelt der Shetlandinseln aus respektvoller Nähe zu beobachten, sind Sie an den Steilküsten der Isle of Noss.
Bei einer Zodiacfahrt werden Sie Zuschauer eines „Open-Air-Konzertes“ Tausender Seevögel, die je nach Jahreszeit an den rauen Klippen brüten. Basstölpel, Eissturmvogel, Eisente, Krähenscharbe und Skua sind nur einige der Arten, die sich hier sichten lassen. Ihre Experten an Bord sorgen dafür, dass Sie schon nach kurzer Zeit die Vögel erkennen und benennen können. Mit besonderer Ruhe empfängt Sie auf den Shetlandinseln der kleine Ort Lerwick.
Eng schmiegen sich die im 18. Jh. erbauten Steinhäuser aneinander und geben ihre Historie bei einem Spaziergang durch die Altstadt preis. In der umliegenden Landschaft ziehen Sie zahlreiche archäologische Stätten in den Bann, die vom Alltag der Steinzeitmenschen und Wikinger erzählen. Die Inselwelt im Norden Schottlands bietet Ihnen echtes Expeditionsgefühl, wenn Sie mit dem Zodiac auf der unbewohnten Isle of Mousa anlanden.
Eine Rundwanderung mit Ihren Experten bringt Ihnen die Historie und Bauart der typischen Brochs näher – der Broch of Mousa wurde mit dickem Mauerwerk als Wehrturm in der Eisenzeit errichtet. Oder Sie unternehmen eine Naturwanderung auf der Insel, bei der Sie mit Glück Seehunde und Kegelrobben sichten. Wenn der Anker vor Fair Isle in die Nordsee fällt, steigt die Spannung. Mit dem Zodiac gelangen Sie zu einem Garten Eden für Vogelkundler: Die spektakulären Sandsteinklippen und das saftige Grasland werden von Abertausenden Basstölpeln und Papageitauchern bevölkert.
Zudem grast auf jedem Stück Wiese ein Schaf oder Lamm. In einem kleinen Bereich von Fair Isle leben die rund 60 Einwohner – der Rest gehört den Tieren. Eine der entlegensten bewohnten Inseln Großbritanniens unterstreicht noch einmal die nordische Schönheit.
7. Tag Inverewe Garden
Kurs auf das blühende Leben an den Ufern des Loch Ewe! Auf dem schottischen Festland überrascht Sie eine bunte Laune der Natur, womöglich vom milden Klima des Golfstroms umweht. Diesen machte sich bereits 1862 Osgood Mackenzie zunutze: Im Inverewe Garden schuf er ein Arboretum, Beete und Teiche – ein wunderbares Terrain für Ihren individuellen Spaziergang inmitten exotischer Pflanzen aus aller Welt.
In dem einzigartigen Garten umfangen Sie himmlische Ruhe und eine Vielfalt an Farben. Von der Blütezeit der Clans und vom Mythos eines Seeungeheuers erzählt in der Region der berühmte Loch Ness. Durchatmen und Natur genießen: Begeben Sie sich auf eine Wanderung mit Ihren Experten, und erleben Sie den Reiz der weiten Highlands.
8. Tag Islie of Lewis / äussre Hybriden
Ursprünglich und wild: Die Isle of Lewis – die Nordregion von Lewis and Harris, der Hauptinsel der Äußeren Hebriden – zeigt sich Ihnen als Schönheit des zerklüfteten Archipels. Mit wilden Bergen und mondartigen Landschaften, ruhigen Seen und traumhaften Stränden unterstreicht Lewis den Facettenreichtum Schottlands. Dazu zählen auch die mystischen Steinkreise, die Sie rund 4.000 Jahre in der Zeit zurückversetzen. Mithilfe Ihrer Experten an Bord werden Sie sich wie Archäologen fühlen, denn die Äußeren Hebriden sind bekannt für die Ausgrabungen von neolithischen Zeugnissen, mittelalterliche Kirchen und sogar Mumien.
Wortwörtlich anziehend ist die Heimat des Tweeds: der zweite Inselteil Harris. Das Qualitätsgeheimnis des hier hergestellten Wolltuches liegt in der inseleigenen Schurwolle, die auch vor Ort verarbeitet wird.
9. Tag Entspannung auf See
Bereiten Sie sich auf Ihr nächstes Abenteuer vor - Island die Insel aus Feuer und Eis erwartet Sie.
10.–11. Tag Island
Das Abenteuer bestimmt Ihre ereignisreichen Tage an der Ostküste Islands. Das Fischerdorf Seydisfjördur liegt idyllisch am Ende des gleichnamigen Fjords, umgeben von bis zu 1.000 m hohen Bergen, die fast immer schneebedeckt sind. Im Ortskern finden sich viele historische Holzbauten im Stil der 1920er-Jahre, die vom Reichtum aus den Zeiten des Heringsbooms zeugen. Ein kreatives Wahrzeichen der Stadt ist die Regenbogenstraße mit bunten Pflastersteinen, die zu der blauen Kirche führt – ein Fotomotiv, das Sie bei Ihrem individuellen Landgang genauso begeistern wird wie die kleinen Kunstgalerien, Cafés und Geschäfte.
Auf eigene Faust erkunden Sie die nähere Umgebung mit ihren Wasserfällen auf zahlreichen Wegen direkt vom Schiff aus. Islands geheimnisvolle Seite als „Insel der Fabelwesen und Trolle“ entfaltet sich im verschlafenen Fischerdorf Bakkagerdi. Ein Paradies für Naturfreunde und eine magische Etappe auf Ihrer Route. Der Sage nach regiert hier die Königin der Elfen über den schmalen Borgarfjördur und seine bis zu 620 m hohen Berge.
Diese Landschaft mit verwunschenen Felsformationen wie dem Elfenhügel lockt Mystiker und Wanderer gleichermaßen an. Ornithologen begeistert der nahe gelegene Vogelfelsen Hafnarholmi, wo Sie voraussichtlich hervorragend Papageitaucher beobachten können, die dort ihre Flugkünste trainieren. Djupivogur, einer der ältesten Handelsplätze Islands, ist ein sehr entlegenes Ziel an der wenig erschlossenen Ostküste der Insel. Hier wird die Verbundenheit der Isländer mit der Natur und speziell der Vogelwelt zur Kunstform erhoben – mit dem Werk „Eggin i Gledivik“ des angesehenen isländischen Künstlers Sigurdur Gudmundsson: Direkt an der Küste reihen sich auf 200 m 34 riesige Eier aus Granit aneinander.
Es sind die Eier der Vogelarten, die in der Gegend von Djupivogur nisten, wie der Rothalstaucher. Diskutieren Sie mit Ihren Experten an Bord darüber, welche Emotionen Island bei Künstlern und auch bei Ihnen auslöst: Erstaunen, Nachdenklichkeit und Respekt.
12. Tag Heimaey / Westmännerinseln
Mystik und Abenteuergeist liegen über den Westmännerinseln vor Islands Südküste. Heimaey ist nicht nur die grösste und einzig bewohnte Insel des Archipels, sondern auch die mit den meisten bekannten Vulkanausbrüchen. 1973 brach der Vulkan Eldfell aus und begrub den größten Teil des Ortes unter sich. Dank einer schnellen Evakuierung, größtenteils mit Fischkuttern, konnten alle Bewohner rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Die Lavalandschaft und das Eldheimar-Museum bezeugen heute eindrucksvoll den Vorfall. Ihr Expeditionsteam von Bord bietet Wanderungen in verschiedenen Längen an. Nutzen Sie zum Beispiel die Chance, um den Eldfell zu besteigen oder die Lavaformationen an der Steilküste zu bestaunen.
13. Tag Reykjavik
Island, die „Königin der Elemente“, empfängt Sie zu einer Privataudienz in ihrer faszinierenden Hauptstadt. Die eindrucksvollen Naturgewalten unter der Erde treten bereits im Namen von Reykjavik zutage, der wörtlich übersetzt „Rauchbucht“ bedeutet. Eng reihen sich die Häuser an der Küste aneinander, während die nahen Berge die Stadt wie ein schützender Mantel umgeben. Entdecken Sie hier auf individuellen Erkundungen alte Gebäude und Relikte aus der Wikingerzeit und dem Mittelalter.
Stil beweist Reykjavik mit Statuen, Skulpturen und Streetart. Die Schöpfungskraft der ungezähmten Natur erleben Sie, wenn Sie auf Ausflügen* in die Umgebung die Wunderwelt der größten Vulkaninsel unseres Planeten bestaunen. Gewinnen Sie spektakuläre Einblicke in eine Landschaft, die noch immer in der Entstehung ist.
14. Tag Reykjavik
Auch die schönste Reise findet Ihr Ende und Sie treten die Rückreise an mit einem Koffer voller Erlebnisse und Erinnerungen.
Im Preis inbegriffen
- Alle Anlandungen/Fahrten in bordeigenen Zodiacs (Einsatz der Zodiacs ist abhängig vom Zielgebiet und von behördlichen Genehmigungen)
- Nutzung der interaktiven Ocean Academy mit individuellen Wissensformaten
- Umfangreiche Informationen zur Reise vorab, zum Beispiel zur Arktis und zur Antarktis, zur Südsee und zum Amazonas sowie Expeditionslandkarten
- Alle Anlandungen/Fahrten in bordeigenen Zodiacs (Einsatz der Zodiacs ist abhängig vom Zielgebiet und von behördlichen Genehmigungen)
- In jeder Kabine: Champagner zur Begrüßung, mit alkoholfreien Getränken täglich neu gefüllte Minibar (Junior und Grand Suiten mit zusätzlicher Auswahl), Kaffeemaschine (auf Wunsch Tee), 24-Stunden-Kabinenservice
- Leihweise an Bord: ein Fernglas und zwei Sets Nordic-Walking-Stöcke direkt in der Kabine, außerdem warme Parkas, Gummistiefel, Schnorchelausrüstungen
- Umfangreiches Infotainment mit Live-Übertragung sowie Aufzeichnungen der Expertenvorträge, Vorauskamera, Seekarte, Filmen u.v.m., persönliches E-Mail-Postfach, Internetzugang via WLAN (kostenfrei für eine Stunde pro Gast und Tag, satellitenabhängig vor allem in polaren Gebieten)
- Internationale Gourmetküche als Vollpension an Bord mit Frühstück (inkl. Früh- und Spätaufsteherfrühstück), Bouillon, Nachmittagskaffee/Teezeit, Mittag- und Abendessen (abends drei Restaurants mit flexiblen Tischzeiten zur Wahl)
Ausgewählte Softdrinks
- Umfangreiches Sportangebot: Fitnessbereich mit Meerblick, Kursprogramm, je nach Reiseziel verschiedene zusätzliche Sportaktivitäten an Land (Personal Training gegen Aufpreis)
OCEAN SPA mit finnischer Meerblick-Sauna, Dampfsauna sowie Ruhebereich innen/außen (Spa-Anwendungen und Friseur gegen Aufpreis)
- Anreisekosten Hamburg sowie Abreise ab Reykjavik
- eventuell zusätzliche Hotelkosten bei An und Aberise
- private Auslagen
- Annullationskostenversicherung
Preise
14 Tage / 13 Nächte ab CHF 8370.– / pro Person