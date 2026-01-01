Nordlichter: Dunkelheit ist die wichtigste Zutat

Polarlichter brauchen zwei Dinge, die der isländische Winter reichlich liefert: lange Dunkelheit und klare Abschnitte am Himmel. Zwischen Oktober und Februar liegt die Nacht früh über der Insel, und bereits nach dem Abendessen kann sich der Himmel färben. Weil das Wetter kleinräumig wechselt, planen wir Ihre Reise mit mehreren Nächten am selben Ort statt mit täglichem Ortswechsel – so erhalten Sie mehrere Anläufe statt einer einzigen Chance. Wie Sie die Aussichten zusätzlich verbessern und welche Regionen sich besonders eignen, lesen Sie auf unserer Seite zu den Nordlichtern.

Eishöhlen, Gletscher und Wasserfälle im Frostkleid

Blaue Eishöhlen entstehen nur in der kalten Jahreszeit und sind ausschliesslich mit einheimischen Guides zugänglich, üblicherweise von November bis März, solange die Gletscher stabil gefroren sind. Dazu kommen Gletscherwanderungen mit Steigeisen, treibende Eisschollen an der Südküste und Wasserfälle, die von Eiszapfen gerahmt werden. Einen Überblick über diese saisonalen Naturwunder im Winter geben wir Ihnen auf der eigenen Themenseite; wer lieber selbst zu Fuss unterwegs ist, findet unter Aktivreisen die passenden Bausteine.

Golden Circle und heisse Quellen im Schnee

Der Golden Circle funktioniert auch im Winter, wirkt aber völlig anders: Thingvellir, Geysir und Gullfoss liegen dann häufig unter Schnee, der Wasserfall zeigt sich teilweise vereist, und die Runde lässt sich bequem an einem kurzen Tag ab Reykjavik fahren. Danach ist ein Bad im dampfenden Wasser das Beste, was der Abend zu bieten hat – draussen Frost, im Becken wohlige Wärme. Welche Thermalbäder und Hot Pots sich in der kalten Jahreszeit besonders lohnen, zeigen wir Ihnen unter heisse Quellen.

Kurze Tage, entspannte Etappen

Im Dezember bleibt es nur rund vier bis fünf Stunden richtig hell, ab Februar deutlich länger – das verändert die Planung grundlegend. Rechnen Sie mit etwa der Hälfte jener Distanzen, die Sie im Sommer fahren würden, und legen Sie Besichtigungen in die Mittagsstunden. Die Ringstrasse komplett zu umrunden ist im Winter möglich, aber nur mit Zeitreserve; viele Gäste konzentrieren sich stattdessen auf Süden und Westen und wohnen in der Region Reykjavik. Die klassischen Highlights bleiben dabei nahezu alle erreichbar.

Mietwagen, beste Monate und unsere Auswahl

Für den Winter empfehlen wir konsequent ein Fahrzeug mit Allrad und Winterbereifung, dazu den täglichen Strassen- und Wetterbericht als feste Morgenroutine: Sturmwarnungen sind ernst zu nehmen, Umplanungen unterwegs sind normal. Alles zu Fahrzeugkategorien, Versicherungen und Fahrpraxis finden Sie unter Mietwagen Island. Als beste Monate gelten Oktober bis März für Polarlichter, November bis März für Eishöhlen sowie Februar und März, wenn Sie Winterstimmung mit spürbar längeren Tagen verbinden möchten. Unten auf dieser Seite finden Sie unsere aktuelle Auswahl an Winterreisen; die ganzjährige Übersicht mit sämtlichen Routen zeigt Ihnen unsere Seite zu den Island Rundreisen.