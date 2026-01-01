Hotels in Island vom Spezialisten
Hotels, Gasthäuser und Ferienhäuser
Hotelzimmer mit Ausblick
Ob Sie mit Ihrer ganzen Familie, zu zweit oder alleine auf Erkundungstour durch Island aufbrechen, wir finden für Sie die passende Unterkunft. Wer mit dem Mietfahrzeug unterwegs ist, schätzt die kleinen, gemütlichen Hotels und Gästehäuser auf dem Land, die sich oft an den schönsten Orten der jeweiligen Region befinden. Auch auf geführten Busrundreisen übernachten Sie in komfortablen Unterkünften, bevor die Reise am Morgen wieder von Neuem losgeht. Wir beraten Sie gerne zum umfangreichen Hotelangebot.
Da Island nur eine relativ kurze Sommersaison hat und über eine kleine touristische Infrastruktur verfügt, ist es wichtig, Unterkünfte im Voraus zu buchen. Aufs Geratewohl loszufahren und zu versuchen vor Ort Unterkünfte zu erhaschen, führt ansonsten zu Enttäuschungen. Die Landschaften und unbesiedelten Gebiete im Osten der Insel sind besonders ursprünglich. Naturliebhaber kommen in Ostisland voll auf ihre Kosten. Gerade der Abgeschiedenheit wegen zieht diese Region Outdoor Freaks ganz besonders an. Das Guesthouse Eglisstadir befindet sich in einem renovierten Bauernhaus im Dorf Eglisstadir im äusseren Osten der Insel.
Das Gästehaus bietet komfortabel eingerichtete, helle Zimmer. Es ist ein idealer Ausgangspunkt, um die herrliche Umgebung beim Lagarfljöt See zu erkunden. Auf dem Weg zurück nach Reykjavik sollten Sie an der Südostküste bei der Gletscherlagune Jökulsarlon einen Stopp einlegen. Dort werden Sie auf dem offenen Wasser treibende Eisbrocken sehen, die sich vom imposanten Küstenhinterland abheben.
Das Eingangsportal zu Island – Reykjavik Hotels
Als grosser Kontrast zu zahlreichen einsamen und abgeschiedenen Landesteilen ist Reykjavik, die aufstrebende Hauptstadt Islands, geradezu hektisch. Aber dennoch: 130'000 Einwohner, oder ein Drittel der isländischen Bevölkerung, machen noch lange keine Grossstadt aus. So ist Reykjavik ein Ort mit Charakter und Charme, der aber mit einem erstaunlichen Angebot aufwartet. Schicke Restaurants, Szenehotels, Kunstgalerien und interessante Läden ziehen Einheimische wie Touristen an. Manch ein Strassenzug ist von typisch skandinavischen Holzhäusern geprägt, die teilweise hypermodern renoviert sind und in denen sich coole Bars und urige Cafés befinden.
Die Landeshauptstadt vereint elegant und gleichzeitig unbeschwert das traditionelle Island mit modernen, hippen Einflüssen. Kultur und Tradition reichen europäischen Trends des 21. Jahrhunderts dabei lässig die Hand. Wenn Sie sich zu Beginn Ihres Island Urlaubs ein paar Tage in der Hauptstadt umsehen möchten, beraten Sie unsere Spezialisten gerne. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Beratungstermin.
Welche Unterkunftstypen Island bietet
Das Angebot auf der Insel ist überschaubar, dafür klar gegliedert. In und um die Hauptstadt erwarten Sie moderne Stadthotels mit Restaurant, Bar und kurzen Wegen zu den Ausflügen im Südwesten – ideal für die erste und die letzte Nacht Ihrer Reise. Entlang der Ringstrasse dominieren kleinere Landhotels und Gästehäuser, die oft allein in der Landschaft stehen, mit Blick auf Fjord, Gletscher oder Lavafeld.
Dazu kommen Bauernhöfe, die Zimmer vermieten und Ihnen Islandpferde, Schafe und den Alltag einer Familie näherbringen, sowie einzelne Design-Lodges mit grossen Panoramafenstern und eigenem Hot Pot. Ferienhäuser lohnen sich, wenn Sie mehrere Nächte am selben Ort bleiben möchten.
Worauf Sie bei der Buchung achten sollten
Island hat eine kurze Hauptsaison und pro Ort nur wenige Betten. Wer im Juni, Juli oder August reist, sichert die Unterkünfte deshalb möglichst früh – beliebte Etappenorte sind lange im Voraus ausgebucht. Planen Sie ausserdem kurze Etappen: Die Strassen sind kurvig, Schotterabschnitte kosten Zeit, und jeder Wasserfall verführt zum Halt. Zwei bis drei Nächte pro Region ersparen Ihnen das tägliche Kofferpacken. Abseits der Ortschaften empfehlen wir Halbpension, denn das Hotelrestaurant ist am Abend häufig die einzige Möglichkeit; Einkaufsmöglichkeiten schliessen früh, und die nächste Alternative liegt schnell eine Autostunde entfernt.
Die Regionen im Überblick
Der Südwesten rund um die Hauptstadt ist am dichtesten mit Hotels besetzt und der übliche Start- und Endpunkt jeder Rundreise. Im Norden bildet Akureyri das zweite Zentrum mit Stadthotels und Landhäusern am Eyjafjord, von wo aus Sie den Myvatn-See und die Walbeobachtung erreichen. Der Osten ist am dünnsten besiedelt: Hier wohnen Sie in umgebauten Bauernhäusern und kleinen Gästehäusern in den Fjorden – ruhig, ursprünglich und beliebt bei Naturliebhabern.
Die Südküste mit ihren Highlights von den Wasserfällen bis zur Gletscherlagune bietet wenige, dafür stark nachgefragte Häuser. Einen Überblick über das ganze Land gibt Ihnen unsere Island-Seite.
Passend zu Ihrer Reiseform
Wie Sie unterwegs sind, entscheidet mit über die Wahl der Unterkunft. Auf einer Mietwagenrundreise setzen wir die Hotels so entlang Ihrer Route, dass die Tagesetappen bequem fahrbar bleiben; bei einer geführten Rundreise ist die Hotelkette bereits aufeinander abgestimmt. Mit dem Wohnmobil lassen sich Campingplätze gut mit einzelnen Hotelnächten kombinieren. Familien schätzen Häuser mit Verbindungszimmern und früher Essenszeit, während Reitferien und Aktivreisen oft direkt bei den Höfen und Basisstationen untergebracht sind.
Hotels für die dunkle Jahreszeit
Von Oktober bis März gelten andere Kriterien. Dann zählt, ob ein Haus abseits der Ortsbeleuchtung liegt und ob es einen Weckdienst für die Nordlichter anbietet. Unterkünfte mit eigenem Hot Pot verlängern den kurzen Tag angenehm, und Häuser in der Nähe der heissen Quellen ersparen Ihnen Fahrten im Dunkeln. Wer Naturwunder wie Eishöhlen sehen möchte, wohnt am besten nahe am Gletscher – mehr dazu auf unserer Seite zum Winter in Island. Gerne prüfen unsere Spezialisten für Sie, welche Häuser zu Ihrer Route passen.
So früh wie möglich. Island hat eine kurze Hauptsaison von Juni bis August und pro Etappenort nur wenige Betten, weshalb gefragte Häuser lange im Voraus belegt sind. Auch im Winter sind Unterkünfte in guter Nordlichtlage rasch ausgebucht. Spontan vor Ort ein Zimmer zu suchen, führt erfahrungsgemäss zu Enttäuschungen.
In Reykjavik und Umgebung finden Sie moderne Stadthotels mit vollem Komfort. Entlang der Ringstrasse übernachten Sie in kleineren Landhotels und Gästehäusern, häufig in Alleinlage mit Blick auf die Landschaft. Dazu kommen Bauernhöfe mit Gästezimmern, einzelne Design-Lodges und Ferienhäuser für längere Aufenthalte an einem Ort.
Abseits der Ortschaften ja. Das Hotelrestaurant ist am Abend oft die einzige Verpflegungsmöglichkeit, Läden schliessen früh und die nächste Alternative liegt schnell eine Autostunde entfernt. In Reykjavik und in Akureyri ist Halbpension dagegen selten nötig, weil die Auswahl an Restaurants gross ist.
Wir empfehlen zwei bis drei Nächte pro Region statt täglichem Hotelwechsel. Die Strassen sind kurvig, Schotterabschnitte kosten Zeit und unterwegs locken laufend Stopps. Mit kurzen Etappen bleibt Ihnen mehr Zeit für Wanderungen, Bäder und spontane Abstecher.
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