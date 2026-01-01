Welche Unterkunftstypen Island bietet

Das Angebot auf der Insel ist überschaubar, dafür klar gegliedert. In und um die Hauptstadt erwarten Sie moderne Stadthotels mit Restaurant, Bar und kurzen Wegen zu den Ausflügen im Südwesten – ideal für die erste und die letzte Nacht Ihrer Reise. Entlang der Ringstrasse dominieren kleinere Landhotels und Gästehäuser, die oft allein in der Landschaft stehen, mit Blick auf Fjord, Gletscher oder Lavafeld.

Dazu kommen Bauernhöfe, die Zimmer vermieten und Ihnen Islandpferde, Schafe und den Alltag einer Familie näherbringen, sowie einzelne Design-Lodges mit grossen Panoramafenstern und eigenem Hot Pot. Ferienhäuser lohnen sich, wenn Sie mehrere Nächte am selben Ort bleiben möchten.

Worauf Sie bei der Buchung achten sollten

Island hat eine kurze Hauptsaison und pro Ort nur wenige Betten. Wer im Juni, Juli oder August reist, sichert die Unterkünfte deshalb möglichst früh – beliebte Etappenorte sind lange im Voraus ausgebucht. Planen Sie ausserdem kurze Etappen: Die Strassen sind kurvig, Schotterabschnitte kosten Zeit, und jeder Wasserfall verführt zum Halt. Zwei bis drei Nächte pro Region ersparen Ihnen das tägliche Kofferpacken. Abseits der Ortschaften empfehlen wir Halbpension, denn das Hotelrestaurant ist am Abend häufig die einzige Möglichkeit; Einkaufsmöglichkeiten schliessen früh, und die nächste Alternative liegt schnell eine Autostunde entfernt.

Die Regionen im Überblick

Der Südwesten rund um die Hauptstadt ist am dichtesten mit Hotels besetzt und der übliche Start- und Endpunkt jeder Rundreise. Im Norden bildet Akureyri das zweite Zentrum mit Stadthotels und Landhäusern am Eyjafjord, von wo aus Sie den Myvatn-See und die Walbeobachtung erreichen. Der Osten ist am dünnsten besiedelt: Hier wohnen Sie in umgebauten Bauernhäusern und kleinen Gästehäusern in den Fjorden – ruhig, ursprünglich und beliebt bei Naturliebhabern.

Die Südküste mit ihren Highlights von den Wasserfällen bis zur Gletscherlagune bietet wenige, dafür stark nachgefragte Häuser. Einen Überblick über das ganze Land gibt Ihnen unsere Island-Seite.

Passend zu Ihrer Reiseform

Wie Sie unterwegs sind, entscheidet mit über die Wahl der Unterkunft. Auf einer Mietwagenrundreise setzen wir die Hotels so entlang Ihrer Route, dass die Tagesetappen bequem fahrbar bleiben; bei einer geführten Rundreise ist die Hotelkette bereits aufeinander abgestimmt. Mit dem Wohnmobil lassen sich Campingplätze gut mit einzelnen Hotelnächten kombinieren. Familien schätzen Häuser mit Verbindungszimmern und früher Essenszeit, während Reitferien und Aktivreisen oft direkt bei den Höfen und Basisstationen untergebracht sind.

Hotels für die dunkle Jahreszeit

Von Oktober bis März gelten andere Kriterien. Dann zählt, ob ein Haus abseits der Ortsbeleuchtung liegt und ob es einen Weckdienst für die Nordlichter anbietet. Unterkünfte mit eigenem Hot Pot verlängern den kurzen Tag angenehm, und Häuser in der Nähe der heissen Quellen ersparen Ihnen Fahrten im Dunkeln. Wer Naturwunder wie Eishöhlen sehen möchte, wohnt am besten nahe am Gletscher – mehr dazu auf unserer Seite zum Winter in Island. Gerne prüfen unsere Spezialisten für Sie, welche Häuser zu Ihrer Route passen.