Kundenfeedbacks

Reise auf die Seychellen Denise V. aus Waltenschwil

Die Landschaften waren traumhaft und wir waren immer in ausgezeichneten Hotels an wunderschöner Lage untergebracht. All unsere Fragen wurden rasch beantwortet und unsere individuellen Wünsche aufgenommen und nach Möglichkeit umgesetzt. Die Flexibilität beim Umsetzen unserer Wünsche und die Organisation unserer Reise waren tipptopp.