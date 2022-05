Kundenfeedbacks

Inselkombination auf den Malediven Familie F. aus Dinhard

Die Inseln und die Hotels auf den Malediven waren wunderschön. Das Wasser war angenehm warm und wir genossen unsere Ferien an einem weissen Sandstrand. Was will man noch mehr. Das Personal war auf beiden Inseln sehr zuvorkommend und freundlich. Knecht Reisen hat sich bei uns erkundigt, wie unsere Ferien waren und uns wieder einen guten Start in den Alltag gewünscht. Sehr guter Kundenservice.