Das im Jahr 2013 eröffnete Papagayo Beach Hotel zeichnet sich durch sein modernes und minimalistisches Design aus. Exklusiver Service und die einzigartige Lage an der angesagten Jan Thiel Bucht garantieren erholsame Ferien.

Direkt an der Jan Thiel Bucht gelegen in unmittelbarer Nachbarschaft zur Papagayo Beach Plaza, welche eine grosse Auswahl an Geschäften und Boutiquen bietet. Die Hauptstadt Willemstad ist ca. 15 Fahrminuten entfernt, der Flughafen ca. 22 Kilometer.