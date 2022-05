Anguilla Resort

Der betörende Duft des Frangipani Baums

Frangipani Beach Resort ist eines der führenden Luxus Resorts in Anguilla. An der wunderschönen Meads Bay und ihrem traumhaften Strand gelegen, bietet das schicke Resort die passende Kulisse für einen exquisiten Inselaufenthalt. Mit lediglich 19 Zimmern, Suiten und einer Villa vermittelt das Resort seinen Gästen eine unvergleichlichen Karibik Aufenthalt. Neben Sonnenbaden und Erholung stehen Resort Gästen zahlreiche Wassersportmöglichkeiten zur Auswahl. Wählen Sie zwischen Wakeboarding und Wasserski, Hobie Cat Segeln, Kajakfahren oder Stand-up Paddling oder spielen Sie Tennis oder sogar eine Runde Golf. Für Entspannung sorgt danach das umfangreiche Angebot an Spa-Anwendungen und ein kühler Drink an der Pool Bar. Frangipani Beach Resort ist ‘Barefoot Luxury’ in seiner schönsten Art.

Ein authentisches Stück Karibik vom Spezialisten

Das kristallklare Wasser und die glitzernden Korallenriffe bieten spektakuläre Möglichkeiten zum Schnorcheln, Kajakfahren und Segeln zu den vor der Küste verstreuten Inseln und Atollen. Im Gegensatz zu vielen nahegelegenen Inseln kann man sich auf den wenig befahrenen Küstenstrassen problemlos mit dem Fahrrad oder Quadbike fortbewegen. Im Vergleich zu anderen karibischen Inseln finden Sie auf Anguilla ein Stück authentische Karibik. Kreuzfahrtschiffe dürfen hier nicht vor Anker gehen und es gibt weder Kasinos noch Betonburgen am Strand. Dafür erwartet Sie auf Ihren Anguilla Reisen ein Überfluss an klaren, korallenbewachsenen Gewässern, einsame Strände, stille Buchten und dicht bewaldete Hügel. Geniessen wird auf Anguilla grossgeschrieben, sei dies im Zusammenhang mit den wunderschönen Resort Hotels oder auch den eleganten Restaurants, die hervorragende karibische und internationale Küche auftischen. Besonders beliebt ist die liebenswürdige Karibikinsel auch bei Hochzeitsreisenden, welche die Exklusivität und Abgeschiedenheit dieses Kleinods besonders schätzen. Unsere Karibik Spezialisten beraten Sie gerne; sei es für Ihre Hochzeitsreise oder unbeschwerte Karibik Ferien ein unverbindliches Angebot für Ihre Anguilla Ferien unterbreiten.