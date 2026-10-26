Vier Provinzen, ein Abenteuer ab Halifax
Reisedaten
- 16.06.–30.09., jeweils Dienstag, Donnerstag und Sonntag (die Abfahrtstage sind vom Fährenfahrplan abhängig und können sich jederzeit ändern)
Vier Provinzen, ein Abenteuer ab Halifax
ab CHF 3235.– / pro Person
ab/bis Halifax
Highlights:
- Vielseitige Küstenlandschaften
- Spektakuläre Nationalparks
- Kulinarische Genüsse
- Typische Fischerdörfchen
22 Tage / 21 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Halifax
Individuelle Anreise nach Halifax. Die sympathische Hauptstadt von Nova Scotia verbindet maritimes Flair mit einer spannenden Geschichte und einer einladenden Atmosphäre. Entdecken Sie die lebendige Waterfront, die historische Zitadelle auf dem Citadel Hill und den beeindruckenden Naturhafen, einen der grössten der Welt. Charmante Pubs, gute Restaurants und eine entspannte Atmosphäre erwarten Sie. 1 Nacht im Lord Nelson Hotel o.ä.
2. Tag Summerville Centre (ca. 165 km)
Von Halifax führt die Route entlang der Küste nach Peggy's Cove, bekannt für seinen malerischen Leuchtturm auf den markanten Granitfelsen. Weiter geht es nach Lunenburg, einer UNESCO-Welterbestadt mit farbenfroher Architektur, reicher Seefahrergeschichte und einem der schönsten Häfen Kanadas. Anschliessend fahren Sie entlang der Südküste Nova Scotias nach Summerville Centre, wo der kilometerlange Sandstrand des Summerville Beach Provincial Park zum Verweilen und Geniessen der Atlantikküste einlädt. 1 Nacht im The Quarterdeck Resort o.ä.
3. Tag Digby (ca. 150 km)
Die heutige Route führt Sie nordwärts durch den Kejimkujik-Nationalpark, das grösste geschützte Naturgebiet Nova Scotias. Dichte Wälder, Seen und Flüsse prägen die Landschaft und bieten einen Einblick in die ursprüngliche Wildnis der Region. Anschliessend reisen Sie weiter nach Digby, das für seine hervorragenden Jakobsmuscheln bekannt ist. Der charmante Hafenort eignet sich ideal als Ausgangspunkt für Walbeobachtungen und Erkundungen entlang der Küste. 1 Nacht im Harbourview Inn o.ä.
4.–5. Tag Saint John (ca. 90 km)
Sie setzen mit der Fähre über die Bay of Fundy nach Saint John in New Brunswick über. Die Hafenstadt verbindet maritime Geschichte mit einer lebendigen Kulturszene. Die historischen Backsteingebäude, der belebte Hafen und die berühmten Reversing Falls bieten spannende Einblicke in die Geschichte und Natur der Bay of Fundy. Während Ihres zweitägigen Aufenthalts lohnt sich ein Ausflug ins charmante Küstenstädtchen St. Andrews by-the-Sea, das mit seinen historischen Gebäuden, gepflegten Gärten und dem idyllischen Hafen zu den schönsten Orten der Provinz zählt. 2 Nächte im Saint John Harbourfront Hotel o.ä.
6.–7. Tag Hopewell Cape (ca. 180 km)
Entlang der eindrucksvollen Fundy Coastal Route führt Sie die Reise heute nach Hopewell Cape. Unterwegs begleiten Sie die Küstenlandschaften der Bay of Fundy, die für die höchsten Gezeiten der Welt bekannt ist. Höhepunkt des Tages sind die berühmten Hopewell Rocks, markante Felsformationen, die durch Wind und Wasser geformt wurden. Bei Ebbe können Sie auf dem Meeresboden zwischen den sogenannten «Blumentopf-Felsen» spazieren, während sich bei Flut das Gebiet in eine beeindruckende Meereslandschaft verwandelt. Die Region bietet zudem zahlreiche Aussichtspunkte und Wanderwege mit spektakulären Ausblicken auf die Bay of Fundy. 2 Nächte im Innisfree B&B o.ä.
8.–9. Tag Charlottetown (ca. 200 km)
Über die 13 Kilometer lange Confederation Bridge erreichen Sie heute Prince Edward Island, der kleinsten Provinz Kanadas. Ihr Ziel ist Charlottetown, die historische Inselhauptstadt mit ihrer viktorianischen Architektur, dem lebhaften Hafen und zahlreichen Restaurants. Während Ihres zweitägigen Aufenthalts bleibt genügend Zeit, die Höhepunkte der Insel zu entdecken: den Prince Edward Island Nationalpark mit seinen roten Klippen und langen Sandstränden, das malerische Fischerdorf North Rustico, den ikonischen Leuchtturm von Cape Tryon sowie Green Gables Heritage Place, das durch den Roman „Anne of Green Gables“ weltbekannt wurde.
Die sanften Hügel, roten Sandstrassen und idyllischen Küstenlandschaften machen Prince Edward Island zu einer der schönsten Regionen Atlantik-Kanadas. 2 Nächte im The Harbour House Inn o.ä.
10. Tag Mabou (ca. 270 km)
Mit der Fähre geht es zurück nach Nova Scotia. Die Reise führt weiter auf den landschaftlich reizvollen Cabot Trail zu. Unterwegs lohnt sich ein Halt in der lebhaften Hafenstadt Pictou, die als Wiege der schottischen Einwanderung in Nova Scotia gilt. Die Route führt anschliessend über die sanften Hügel und entlang der zerklüfteten Küste von Cape Breton Island nach Mabou, einem Zentrum der schottisch-keltischen Kultur. Hier befindet sich die bekannte Glenora Distillery, Kanadas erste Single-Malt-Whisky-Destillerie. Neben einer Besichtigung und Degustation erwarten Sie in der Region spektakuläre Küstenlandschaften, traditionelle Livemusik und herrliche Ausblicke. 1 Nacht im Glenora Inn o.ä.
11. Tag Sydney (ca. 330 km)
Sie folgen dem berühmten Cabot Trail, einer der schönsten Panoramastrassen Nordamerikas. Die Route führt entlang dramatischer Küstenabschnitte, durch die sanften Highlands von Cape Breton und vorbei an spektakulären Aussichtspunkten auf den Golf von St. Lawrence. Zu den Höhepunkten unterwegs zählen der Cape Breton Highlands Nationalpark, die Aussichtspunkte bei Pleasant Bay und Neil's Harbour sowie das malerische Fischerdorf Ingonish mit seinen langen Sandstränden.
Entlang der Strecke bieten sich immer wieder beeindruckende Ausblicke auf die zerklüftete Küste und das Meer. Am Tagesende erreichen Sie Sydney, die grösste Stadt auf Cape Breton Island, bekannt für ihre Uferpromenade und die überdimensionale Geige «Big Fiddle», die das keltische Erbe der Region symbolisiert. 1 Nacht im The Simon Hotel o.ä.
12. Tag Fähre North Sydney–Port aux Basques
Die Fähre bringt Sie in ca. 6 Stunden nach Neufundland. Halten Sie während der Überfahrt Ausschau nach Walen. 1 Nacht im St. Christopher’s Hotel o.ä.
13.–14. Tag Gros Morne Nationalpark (ca. 350 km)
Die faszinierende Landschaft mit ihren Tafelbergen, Fjorden und Granitfelsen, die romantischen Fischerdörfer und die Tierwelt machen den Besuch dieses Nationalparks und UNESCO-Weltnaturerbes zu einem unvergesslichen Erlebnis. 2 Nächte im Neddies Harbour Inn o.ä.
15. Tag Twillingate (ca. 430 km)
Die Fahrt führt durch das Inland von Neufundland und später vorbei an Fjorden, Buchten und zahlreichen Inseln. Je nach Saison können Sie dabei vorbeitreibende Eisberge sehen. 1 Nacht im Anchor Inn o.ä.
16.–17. Tag Terra Nova Nationalpark (ca. 215 km)
Die Wälder und Flüsse des Terra Nova Nationalparks bieten hervorragende Möglichkeiten zum Wandern oder Kanufahren. 2 Nächte in der Nähe des Nationalparks im Happy Adventure Inn o.ä.
18. Tag St. John's (ca. 245 km)
Sie erreichen die Hauptstadt von Neufundland und zugleich eine der ältesten Städte Nordamerikas. Die bunten Holzhäuschen ziehen sich die verschiedenen Hügel hinauf, während zu den Füssen der Ozean aufbrandet. Entdecken Sie die aufstrebende Stadt mit ihren vielen Galerien, Restaurants und Naturschönheiten. 1 Nacht im ALT Hotel St. John's o.ä.
19. Tag Fähre Argentina–North Sydney
Über die Avalon Halbinsel reisen Sie nach Argentia, wo die Fähre zurück nach Nova Scotia ablegt. Während der ca. 14-stündigen Passage übernachten Sie an Bord in einer in einer Deluxe Kabine.
20. Tag Baddeck / Cape Breton Nationalpark (ca. 210 km)
Heute fahren Sie auf dem Cabot Trail, einer der Traumstrassen Nordamerikas. Sie durchfahren den Cape Breton Highlands Nationalpark und geniessen immer wieder traumhafte Aussichten. Zudem gibt es viele Möglichkeiten zum Wandern und mit etwas Glück für Tiersichtungen. 1 Nacht im Dunlop Inn o.ä.
21. Tag Halifax (ca. 390 km)
Von Baddeck führt die Reise zurück auf das Festland von Nova Scotia und entlang der reizvollen Eastern Shore in Richtung Halifax. Unterwegs passieren Sie historische Küstenorte wie Sherbrooke mit seinem Freilichtmuseum Sherbrooke Village sowie den idyllischen Hafenort Sheet Harbour. Die Strecke zeichnet sich durch unberührte Küstenlandschaften, kleine Fischerdörfer, einsame Buchten und zahlreiche Aussichtspunkte auf den Atlantik aus. Vor Ihrer Ankunft in Halifax lohnt sich ein Abstecher zur malerischen Marine Drive, einer der schönsten Küstenstrassen der Provinz. 1 Nacht im Lord Nelson Hotel o.ä.
22. Tag Rück- oder Weiterreise
Im Preis inbegriffen
- 20 Nächte in Touristen- und Mittelklassehotels sowie Country Inns
- 1 Nacht auf der Fähre von Argentina nach North Sydney (Deluxe Kabine)
- Fährpassage Digby-Saint John für 1 Auto und Insassen (Deckpassage)
- Fährpassage North Sydney nach Port aux Basques für 1 Auto inkl. Insassen (Deckpassage)
- Ausführliche Reisedokumentation
- Mietwagen
- Brückengebühr von New Brunswick nach Prince Edward Island
- Nicht erwähnte Mahlzeiten
- Nationalparkgebühren
- Strassenzölle und Parkplatzgebühren
- Allfällige Resort Fees
- Sie können die Route individuell Ihren Wünschen anpassen
- Halifax wird 2027 von Juli bis Anfang Oktober 2 x pro Woche direkt von Edelweiss angeflogen
Preise
22 Tage / 21 Nächte ab CHF 3235.– / pro Person