Vier Provinzen, ein Abenteuer ab Halifax

Über die 13 Kilometer lange Confederation Bridge erreichen Sie heute Prince Edward Island, der kleinsten Provinz Kanadas. Ihr Ziel ist Charlottetown, die historische Inselhauptstadt mit ihrer viktorianischen Architektur, dem lebhaften Hafen und zahlreichen Restaurants. Während Ihres zweitägigen Aufenthalts bleibt genügend Zeit, die Höhepunkte der Insel zu entdecken: den Prince Edward Island Nationalpark mit seinen roten Klippen und langen Sandstränden, das malerische Fischerdorf North Rustico, den ikonischen Leuchtturm von Cape Tryon sowie Green Gables Heritage Place, das durch den Roman „Anne of Green Gables“ weltbekannt wurde.

Die sanften Hügel, roten Sandstrassen und idyllischen Küstenlandschaften machen Prince Edward Island zu einer der schönsten Regionen Atlantik-Kanadas. 2 Nächte im The Harbour House Inn o.ä.