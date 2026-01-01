Kanadische Kontraste Ostkanada ab Montréal

1 . Tag Montreal Ankunft in Montreal und individueller Transfer zum Hotel. Begrüssung durch den Reiseleiter. Danach haben Sie Zeit, die Stadt bereits einmal auf eigene Faust zu erkunden. 2 Nächte im Hotel Faubourg Montreal oder Hotel Le Cantlie Suites o.ä.

2 . Tag Montreal Heute entdecken Sie mit der Gruppe die zweitgrösste französischsprachige Stadt der Welt. Es erwarten Sie Höhepunkte wie der Olympische Komplex, die Altstadt Montreals, die Anwesen von Mount Royal sowie die McGill University. Optional kann vor Ort auch noch der Biodome besucht werden, welcher fünf verschiedene Ökosysteme Amerikas beheimatet (fakultativ, vor Ort zu bezahlen).

3 . Tag Québec City Dem atemberaubenden Sankt-Lorenz-Strom sowie französisch-kanadischen Dörfern entlang geht die Fahrt weiter nach Québec City. Nach Ankunft findet eine Tour durch die pittoreske Altstadt statt samt den schönen Stadttoren, der Zitadelle sowie dem Battlefields Parks. 2 Nächte im Hotel Palace Royal oder Hotel Pur o.ä.

4 . Tag Québec City Der Tag steht Ihnen zur freien Verfügung, um die Sehenswürdigkeiten dieser bezaubernden Welterbestätte weiter zu erkunden. Sie können an einem optionalen ganztägigen Ausflug nach Tadoussac teilnehmen, einschließlich einer dreistündigen Walbeobachtung per Boot auf dem Sankt-Lorenz-Strom an der Mündung des Saguenay-Flusses sowie auf der Rückfahrt ein Besuch der Montmorencyfälle.

5 . Tag Ottawa/Gatineau Am Morgen geht es weiter nach Ottawa, der Hauptstadt Kanadas. Dort gibt es nach der Ankunft eine Stadtführung durch den Ort mit seinen schönen Kanälen, dem Parlamentshügel und den hübschen Gärten. 1 Nacht im Four Points by Sheraton o.ä.

6 . Tag Toronto Auf dem Weg zu Ihrem nächsten Aufenthalt haben Sie die optionale Möglichkeit, ab Rockport eine Bootstour durch die traumhafte Inselwelt der Thousand Islands zu machen (fakultativ, vor Ort buchbar). Nach Ankunft im Hotel haben Sie die Möglichkeit, die dynamische Stadt Toronto ein erstes Mal selber zu erkunden. 2 Nächte im Courtyard Toronto Downtown o.ä.

7 . Tag Toronto Nach dem Frühstück erwartet Sie eine Stadtrundfahrt durch Toronto. Nach den Parlamentsgebäuden, der Waterfront und dem imposanten CN-Tower, führt die Fahrt dem Lake Ontario entlang zu den beeindruckenden Niagarafällen. Optional besteht vor Ort die Möglichkeit, eine kleine Bootstour vorzunehmen (fakultativ, vor Ort zu buchen).

8 . Tag Rück- oder Weiterreise Individueller Transfer zum Flughafen oder Start Ihres Anschlussprogramms.