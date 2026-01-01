Kanadische Kontraste Ostkanada ab Montréal
Kanadische Kontraste Ostkanada ab Montréal
ab CHF 1450.– / pro Person
ab Montréal bis Toronto
Highlights:
- Besuch der imposanten Niagara Fällen
- Erkundung des charmanten Québec City
- Pulsierende Hauptstadt Ottawa
- Bootsfahrt durch die Inselwelt der Thousand Islands
- Eindrucksvolle Metropole Toronto
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Montreal
Ankunft in Montreal und individueller Transfer zum Hotel. Begrüssung durch den Reiseleiter. Danach haben Sie Zeit, die Stadt bereits einmal auf eigene Faust zu erkunden. 2 Nächte im Hotel Faubourg Montreal oder Hotel Le Cantlie Suites o.ä.
2. Tag Montreal
Heute entdecken Sie mit der Gruppe die zweitgrösste französischsprachige Stadt der Welt. Es erwarten Sie Höhepunkte wie der Olympische Komplex, die Altstadt Montreals, die Anwesen von Mount Royal sowie die McGill University. Optional kann vor Ort auch noch der Biodome besucht werden, welcher fünf verschiedene Ökosysteme Amerikas beheimatet (fakultativ, vor Ort zu bezahlen).
3. Tag Québec City
Dem atemberaubenden Sankt-Lorenz-Strom sowie französisch-kanadischen Dörfern entlang geht die Fahrt weiter nach Québec City. Nach Ankunft findet eine Tour durch die pittoreske Altstadt statt samt den schönen Stadttoren, der Zitadelle sowie dem Battlefields Parks. 2 Nächte im Hotel Palace Royal oder Hotel Pur o.ä.
4. Tag Québec City
Der Tag steht Ihnen zur freien Verfügung, um die Sehenswürdigkeiten dieser bezaubernden Welterbestätte weiter zu erkunden. Sie können an einem optionalen ganztägigen Ausflug nach Tadoussac teilnehmen, einschließlich einer dreistündigen Walbeobachtung per Boot auf dem Sankt-Lorenz-Strom an der Mündung des Saguenay-Flusses sowie auf der Rückfahrt ein Besuch der Montmorencyfälle.
5. Tag Ottawa/Gatineau
Am Morgen geht es weiter nach Ottawa, der Hauptstadt Kanadas. Dort gibt es nach der Ankunft eine Stadtführung durch den Ort mit seinen schönen Kanälen, dem Parlamentshügel und den hübschen Gärten. 1 Nacht im Four Points by Sheraton o.ä.
6. Tag Toronto
Auf dem Weg zu Ihrem nächsten Aufenthalt haben Sie die optionale Möglichkeit, ab Rockport eine Bootstour durch die traumhafte Inselwelt der Thousand Islands zu machen (fakultativ, vor Ort buchbar). Nach Ankunft im Hotel haben Sie die Möglichkeit, die dynamische Stadt Toronto ein erstes Mal selber zu erkunden. 2 Nächte im Courtyard Toronto Downtown o.ä.
7. Tag Toronto
Nach dem Frühstück erwartet Sie eine Stadtrundfahrt durch Toronto. Nach den Parlamentsgebäuden, der Waterfront und dem imposanten CN-Tower, führt die Fahrt dem Lake Ontario entlang zu den beeindruckenden Niagarafällen. Optional besteht vor Ort die Möglichkeit, eine kleine Bootstour vorzunehmen (fakultativ, vor Ort zu buchen).
8. Tag Rück- oder Weiterreise
Individueller Transfer zum Flughafen oder Start Ihres Anschlussprogramms.
Busrundreise 8 Tage ab Montreal bis Toronto
- Rundreise mit lokaler, deutsch sprechender Reiseleitung
- Fahrt im modernen, klimatisierten Reisebus
- Unterkunft in Touristenklassehotels
- 7 x Frühstück
- Tagesausflug an die Niagara Fälle sowie Stadtrundfahrten in Toronto, Ottawa, Québec City, Montréal
- Gepäckservice (1 Koffer pro Person)
- Nationalparkgebühren
- Ausführliche Reisedokumentation
- Taxen und Steuern
- Transfers ab / bis Flughafen
- Nicht erwähnte Mahlzeiten & Aktivitäten
- Getränke
- Trinkgelder für Fahrer und Reiseleiter
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1450.– / pro Person