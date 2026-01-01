Circle Newfoundland & Labrador ab Halifax

1 . Tag Halifax Ankunft in Halifax und individueller Transfer zum Hotel. Zusammenkunft und Kennenlernen der Reisegruppe. 1 Nacht in Halifax.

2 . Tag Port-Aux-Basques Heute führt die Reise via Truro und Antigonish auf die wunderschöne Cape Breton Halbinsel. Gegen Abend nehmen Sie in North Sydney die Fähre, welche Sie über Nacht nach Port-Aux-Basques auf Neufundland bringt. Je nach Fährfahrplan kann es auch eine frühere Fahrt mit Übernachtung in Port-Aux-Basques sein.

3 . Tag Port aux Choix Durch das von Bergen und Meer eingerahmte Cordroy-Tal und den Gros Morne Nationalpark gelangen Sie ins Fischerörtchen Port aux Choix. 1 Nacht in Port aux Choix.

4 . Tag L'Anse au Clair Per Fähre reisen Sie nach Labrador, wo Sie mit der Red Bay National Historic Site eine baskische Walfangstation aus dem 16. Jahrhundert besuchen. 1 Nacht in L'Anse au Clair.

5 . Tag St. Anthony Wir kehren nach Neufundland zurück und fahren zur L'Anse aux Meadows National Historic Site, einer archäologischen Stätte, die die früheste bekannte europäische Siedlung in Nordamerika markiert. Heute ist sie ein geschütztes UNESCO-Weltkulturerbe . Zusätzliche Ausstellungen zeigen auch Artefakte der Wikinger und geben einen faszinierenden Einblick in deren Lebensweise. 1 Nacht in St. Anthony.

6 . Tag Cow Head Heute Morgen (wetterabhängig) unternehmen Sie eine Walbeobachtungstour per Boot zum möglichen Besuch der Meeresgiganten. In bestimmten Sommermonaten können dank der Iceberg Alley auch Eisberge gesichtet werden. Anschließend fahren wir weiter nach Cow Head, dem heutigen Ziel für die Nacht. 2 Nächte in Cow Head.

7 . Tag Gros Morne Nationalpark Heute besuchen wir den Gros-Morne-Nationalpark, der eine reiche Vielfalt an Landschaften, Wildtieren und Freizeitaktivitäten bietet. Wir begeben uns auf eine malerische Bootstour (wetterabhängig), bei der wir mehr über die Geologie der Tablelands erfahren, Wale und Weisskopfseeadler beobachten, die häufig in den tiefen Gewässern des Fjords zu sehen sind, und in die Geschichte der kleinen Dörfer eintauchen, die sich entlang der Küste schmiegen.

8 . Tag Gander Ihr Weg führt durch Neufundlands Zentrum nach Gander, wo Sie einen entspannten Abend verbringen können. 1 Nacht in Gander.

9 . Tag Twillingate - Clarenville Die Fahrt führt weiter entlang der malerischen Küste der Notre Dame Bay und führt in die die wunderschöne Stadt Twillingate. An der Spitze der Insel wir der Long Point Leuchtturm und die örtliche Genossenschaft besucht. Zurück in Gander besuchen wir das North Atlantic Aviation Museum. 2 Nächte in Clarenville

10 . Tag Cape Bonavista Provincial Park - Trinity Die heutige Route führt uns entlang des Trans Canada Highway und durch den Terra Nova National Park, den östlichsten Nationalpark Kanadas. Dieser beheimatet eine Vielzahl von Wildtieren, aus dem Fenster schauen lohnt sich hier gleich doppelt. Wir besuchen den Cape Bonavista Lighthouse Provincial Park und die charmante Stadt Trinity.

11 . Tag St. John's Wir fahren weiter zum faszinierenden alten Seehafen von St. John's, dem letzten Halt der gemeinsamen Rundreise. Die älteste Stadt Nordamerikas und Hauptstadt Neufundlands bietet eine atemberaubende Lage inmitten der Granitfelsen und Hänge der Avalon-Halbinsel . Bei einer Stadtrundfahrt, können die viktorianische Architektur der Innenstadt, die geschäftige moderne Uferpromenade, die Kathedrale St. John the Baptist, das Confederation Building und der Panoramablick vom Signal Hill bewundert werden. 2 Nächte in St. John's.

12 . Tag St. John's Bei einer morgendlichen Bootstour halten Sie nach Papageientauchern Ausschau. Danach besuchen Sie die östlichste Stelle Nordamerikas. Den Nachmittag können Sie ganz nach Ihren Wünschen in St John's verbringen und vielleicht noch ein paar letzte Souvenirs ergattern.

13 . Tag Rück- oder Weiterreise Individueller Transfer zum Flughafen oder Start Ihres Anschlussprogramms.