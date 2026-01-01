Per Zug quer durch Kanada (individuell) ab Toronto

1-3 . Tag Toronto Individuelle Anreise nach Toronto. Kanadas grösste Metropole liegt wunderschön am Ontario-See und zählt zu den angesagtesten Städten Nordamerikas. Es gibt so viel zu entdecken, dass Ihnen garantiert nicht langweilig wird. Erkunden Sie die verschiedenen Stadtviertel, vom multi-kulturellen Kensington Market, über das quirlige Chinatown, das geschäftige Financial District bis hin zur beliebten Waterfront. CN Tower, Little Canada oder Casa Loma bieten weitere Optionen. Für den ersten Überblick ist ein Ticket für den Hop-on Hop-off Bus inkl. Bootsfahrt inbegriffen. 3 Nächte im Novotel Toronto Centre o.ä.

4 . Tag Zugfahrt Richtung Winnipeg Heute startet Ihre Reise mit dem Canadian quer durch Kanada. Lehnen Sie sich zurück und geniessen Sie die Aussicht auf schier endlos scheinende Wälder und Seen. Sie verbringen die Nacht an Bord des Canadian.

5 . Tag Ankunft in Winnipeg Die Zugreise führt Ihnen die Dimension des Landes eindrücklich vor Augen, denn auch heute prägen Wälder und Seen das Landschaftsbild. Nach einem weiteren Tag im Zug treffen Sie spätabends in Winnipeg ein. 3 Nächte im Inn at The Forks o.ä.

6-7 . Tag Winnipeg Die Provinzhauptstadt von Manitoba verführt mit ihrem lebhaften Charme, ihrer ethnischen Vielfalt und interessanten Attraktionen. Zu den angesagtesten Treffpunkten zählt das Quartier The Forks. Bewundern Sie die Werke der Street Art Künstler, schauen Sie den Skateboardern bei ihren Kunststücken zu, besuchen Sie das Canadian of Human Rights, flanieren Sie im französischsprachigen Viertel Saint-Boniface oder lassen Sie sich von der Gastro-Szene begeistern. Die abwechslungsreichen Stadtviertel werden Architekturliebhaber genauso begeistern wie Stadtentdecker.

8-9 . Tag Zugfahrt Richtung Jasper Den grossen Teil des Tages haben Sie noch für Entdeckungen in Winnipeg zur Verfügung, bevor Sie sich am späten Abend am Bahnhof für die Weiterfahrt einfinden. Durch die Prärielandschaft der Provinzen Manitoba und Saskatchewan geht Ihre Zugfahrt weiter Richtung Westen. Sie verbringen 2 Nächte an Bord des Canadian.

10 . Tag Jasper Am Morgen treffen Sie in Jasper ein. Der Ort ist von der schönen Landschaft des gleichnamigen Nationalparks umgeben. Um die Attraktionen im und um den Ort kennenzulernen, gibt es einen örtlichen Busservice. 1 Nacht im The Crimson o.ä.

11 . Tag Busfahrt nach Banff Der «Icefield Parkway» zählt zu den eindrücklichsten Panoramastrassen Nordamerikas. Geniessen Sie die Aussicht auf schneebedeckte Berggipfel, dichte Wälder und tiefblaue Seen. Halten Sie auch Ausschau nach Tieren. Der Ausflug dauert etwa 10 Stunden und führt Sie zu einigen der Highlights wie den Athabasca Fällen, dem Columbia Icefield mit Skywalk, Peyto Lake, Bow Lake und Lake Louise (je nach Wetter kann es Änderungen im Programm geben). Am Abend treffen Sie in Banff ein. 2 Nächte im Elk & Avenue Hotel o.ä.

12 . Tag Banff Nationalpark Heute haben Sie Zeit für eigene Entdeckungen in Banff und Umgebung. Vielleicht fahren Sie mit der Gondel auf den Sulphur Mountain, nehmen einen der Wanderwege unter die Füsse, entspannen in den heissen Quellen oder erkunden die Umgebung mit dem örtlichen Nahverkehrssystem.

13 . Tag Rückfahrt nach Jasper Am Vormittag haben Sie noch Zeit für weitere Aktivitäten in Banff. Nachmittags nehmen Sie den direkten Transfer, der Sie in etwa 5 Stunden nach Jasper zurückbringt. 1 Nacht im The Crimson o.ä.

14 . Tag Zugfahrt Richtung Vancouver Am Morgen besteigen Sie ein letztes Mal den Canadian. Dieser durchquert zunächst die Rocky Mountains und beschert Ihnen immer wieder traumhafte Blicke auf die Bergwelt, rauschende Flüsse und bizarre Schluchten. Sie verbringen die Nacht wiederum an Bord des Canadian.

15-17 . Tag Vancouver Der Zug trifft am Vormittag in Vancouver ein. Nun haben Sie ausgiebig Zeit, die Metropole am Pazifik zu entdecken. Mit dem Hop-on Hop-off Bus (inbegriffen) können Sie sich einen guten Überblick über die Stadt verschaffen. Granville Island begeistert mit seinen Märkten, Kunstgalerien und Cafés, Yaletown mit angesagten Restaurants, in Gastown spüren Sie historisches Flair, kulturelle Vielfalt präsentiert die Davie Street. Das Wasser ist nie weit entfernt und sorgt für eine hohe Freizeitqualität. 3 Nächte im Rosedale on Robson o.ä.

18 . Tag Rück- oder Weiterreise Rück- oder Weiterreise