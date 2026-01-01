Ostkanada Highlights 9 Tage ab Montréal

1 . Tag Montréal Individuelle Anreise nach Montréal zum Delta Hotels Montreal o.ä.

2 . Tag Québec City Der ersten Handelsroute Kanadas, dem Chemin du Roy, folgend, gelangen Sie ins Herz des frankophonen Kanadas. Bei einer Rundfahrt innerhalb der alten Stadtmauern von Québec City besichtigen Sie unter anderem die Unterstadt und die Zitadelle. 2 Nächte im Hôtel Le Condorde o.ä.

3 . Tag Québec City Erkunden Sie die charmante Stadt weiter auf eigene Faust oder machen Sie einen Tagesausflug nach Tadoussac (optional), um die Wale im St. Lorenz-Strom zu beobachten.

4 . Tag Ottawa Auf dem Weg in die kanadische Hauptstadt halten Sie in einem Restaurant im Pionierstil zum Mittagessen. Nach Ankunft in Ottawa verschaffen Sie sich einen ersten Überblick. 2 Nächte im Delta Hotels Ottawa City Centre o.ä.

5 . Tag Ottawa Auf einer Stadtrundfahrt sehen Sie unter anderem die Parlamentsgebäude und den Rideau-Kanal. Den Rest des Tages können Sie frei nutzen, zum Beispiel für einen Museumsbesuch oder eine Shoppingtour.

6 . Tag Huntsville Vorbei an klaren Seen, rauschenden Flüssen, endlosen Wäldern und verträumten Ortschaften fahren Sie zum Algonquin Provincial Park. Bei einem Spaziergang erhalten Sie einen Eindruck von diesem riesigen Wild- und Waldschutzgebiet, bevor Sie Huntsville am westlichen Eingang des Parks erreichen. 1 Nacht im Best Western Plus Muskoka Inn o.ä.

7 . Tag Niagara Falls Das heutige Ziel sind die imposanten Niagara Falls. Sie erleben deren Gischt hautnah auf einer Bootsfahrt und geniessen die Aussicht vom Skylon-Tower. Bei einem Helikopterflug (optional) oder einer Fahrt mit dem Riesenrad (optional) können Sie die Fälle noch aus anderen Blickwinkeln bewundern. 1 Nacht im Hilton Hotel & Suites Fallsview o.ä.

8 . Tag Toronto Sie fahren auf dem Niagara Parkway durch das Weinanbaugebiet und durch das historische, viktorianische Städtchen Niagara- on-the-Lake, bevor Sie Toronto ansteuern. Es erwartet Sie ein Abschiedsabendessen im CN-Tower. 1 Nacht im Chelsea Hotel Toronto o.ä.

9 . Tag Toronto Individueller Transfer zum Flughafen oder Start Ihres Anschlussprogramms.