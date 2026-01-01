Ostkanada Highlights 9 Tage ab Montréal
Ostkanada Highlights 9 Tage ab Montréal
ab CHF 2210.– / pro Person
ab Montréal bis Toronto
Highlights:
- Die grossen Städte Ostkanadas
- Savoire-vivre in Québec City
- Idyllische 1000 Islands Region
- Algonquin Provinzpark
- Niagarafälle
9 Tage / 8 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Montréal
Individuelle Anreise nach Montréal zum Delta Hotels Montreal o.ä.
2. Tag Québec City
Der ersten Handelsroute Kanadas, dem Chemin du Roy, folgend, gelangen Sie ins Herz des frankophonen Kanadas. Bei einer Rundfahrt innerhalb der alten Stadtmauern von Québec City besichtigen Sie unter anderem die Unterstadt und die Zitadelle. 2 Nächte im Hôtel Le Condorde o.ä.
3. Tag Québec City
Erkunden Sie die charmante Stadt weiter auf eigene Faust oder machen Sie einen Tagesausflug nach Tadoussac (optional), um die Wale im St. Lorenz-Strom zu beobachten.
4. Tag Ottawa
Auf dem Weg in die kanadische Hauptstadt halten Sie in einem Restaurant im Pionierstil zum Mittagessen. Nach Ankunft in Ottawa verschaffen Sie sich einen ersten Überblick. 2 Nächte im Delta Hotels Ottawa City Centre o.ä.
5. Tag Ottawa
Auf einer Stadtrundfahrt sehen Sie unter anderem die Parlamentsgebäude und den Rideau-Kanal. Den Rest des Tages können Sie frei nutzen, zum Beispiel für einen Museumsbesuch oder eine Shoppingtour.
6. Tag Huntsville
Vorbei an klaren Seen, rauschenden Flüssen, endlosen Wäldern und verträumten Ortschaften fahren Sie zum Algonquin Provincial Park. Bei einem Spaziergang erhalten Sie einen Eindruck von diesem riesigen Wild- und Waldschutzgebiet, bevor Sie Huntsville am westlichen Eingang des Parks erreichen. 1 Nacht im Best Western Plus Muskoka Inn o.ä.
7. Tag Niagara Falls
Das heutige Ziel sind die imposanten Niagara Falls. Sie erleben deren Gischt hautnah auf einer Bootsfahrt und geniessen die Aussicht vom Skylon-Tower. Bei einem Helikopterflug (optional) oder einer Fahrt mit dem Riesenrad (optional) können Sie die Fälle noch aus anderen Blickwinkeln bewundern. 1 Nacht im Hilton Hotel & Suites Fallsview o.ä.
8. Tag Toronto
Sie fahren auf dem Niagara Parkway durch das Weinanbaugebiet und durch das historische, viktorianische Städtchen Niagara- on-the-Lake, bevor Sie Toronto ansteuern. Es erwartet Sie ein Abschiedsabendessen im CN-Tower. 1 Nacht im Chelsea Hotel Toronto o.ä.
9. Tag Toronto
Individueller Transfer zum Flughafen oder Start Ihres Anschlussprogramms.
Busrundreise 9 Tage ab Montréal bis Toronto
- Lokale, deutsch sprechende Reiseleitung
- Fahrt im modernen, klimatisierten Reisebus
- Unterkunft in Mittelklassehotels
- 8 x Frühstück, 1 x Mittag- und 1 x Abendessen
- Aktivitäten und Eintritte gemäss Programm
- Gepäckservice (1 Koffer pro Person)
- Nationalparkgebühren
- Ausführliche Reisedokumentation
- Taxen und Steuern
- Transfer ab Ankunftsflughafen / bis Abreiseflughafen
- Nicht erwähnte Mahlzeiten
- Getränke
- Optionale Ausflüge
- Trinkgelder für Fahrer und Reiseleiter
Preise
9 Tage / 8 Nächte ab CHF 2210.– / pro Person