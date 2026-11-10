Rund 200 Skigebiete verteilen sich über ganz Japan, grosse wie kleine, etwa auf Hokkaido, in Tohoku und in der Region Nagano. Kalte Winde aus Sibirien bringen den Bergen bis zu 19 Meter Schnee pro Saison. Kenner nennen ihn «Japow»: Er ist so leicht und trocken, dass Sie beim Tiefschneefahren fast zu schweben glauben.

Eine Skireise nach Japan bietet aber mehr als Pulverschnee. Nach dem letzten Schwung wärmen Sie sich im Onsen auf, dem japanischen Thermalbad, und kosten anschliessend die lokale Küche. Manche Skiorte liegen nahe bei historischen Städten, und mit etwas Glück beobachten Sie in den Bergen die «Snow Monkeys».

Wir von Knecht Reisen stellen Ihnen hier die wichtigsten Skigebiete auf Hokkaido und Honshu vor, von Niseko über Furano bis Hakuba, dazu zwei geführte Backcountry-Touren in kleinen Gruppen. Ihre Reise planen wir ganz nach Ihren Wünschen.