Skireisen nach Japan: Skifahren im Japan-Powder
Von Niseko bis Hakuba: Pulverschnee, Onsen und Kultur
Niseko: ein Vulkan, vier Skigebiete
Niseko im Westen von Hokkaido, rund 100 Kilometer südlich von Sapporo, zählt zu den bekanntesten Skizielen Japans. Unter dem Namen Niseko United teilen sich vier Resorts denselben Berg: Annupuri, Hanazono, Grand Hirafu und Niseko Village. Der Vulkan Niseko misst 1308 Meter, die oberste Bergstation liegt auf 1188 Metern, und vom Ortszentrum bis zum Skigebiet sind es nur 200 Meter.
Ganz oben öffnen sich weite, baumfreie Hänge für lange Tiefschneeabfahrten. Die meisten Pisten verlaufen jedoch im Wald, und nach Neuschnee sind die Runs durch lichte Espenwälder ein besonderes Erlebnis. Dank seiner Lage bekommt Niseko zuverlässig viel Schnee; die Region gilt als Geburtsort der japanischen Tiefschnee-Revolution und hat das grösste Pistennetz weit und breit. Mit einem Guide erreichen Sie auch die Back Bowls und die Nordseite hinunter nach Hanazono.
Niseko in Zahlen
- Höhenlage: 255 bis 1188 m ü. M.
- Schneefall: im Schnitt 19 m pro Saison
- Lifte: 32
- Pisten: 51 km
Neben dem Skifahren bietet Niseko United viele weitere Wintersportarten. Eine Auswahl an Unterkünften stellen wir unter Hotels in Niseko vor.
Rusutsu, Kiroro und Moiwa: Baumabfahrten und Pulverschnee
Rusutsu liegt unweit von Niseko beim Vulkan Yōtei-zan (1898 m), den man in Japan auch «Fuji von Hokkaidō» nennt. Zum Gebiet gehören West Mountain (715 m), East Mountain (868 m) und Mount Isola (994 m) mit Blick auf den Pazifik und den Lake Toya. Das Tree Skiing gilt als das beste auf Hokkaido, und den Natural-Terrain-Park hat Mr. Yamanaka gebaut, inspiriert von Travis Rice und Red Bull Supernatural. 400 bis 994 m ü. M., 14 m Schnee, 18 Lifte, 42 km Pisten.
Kiroro ist ein vielseitiges Familienresort mit meist leichten Pisten, Snowcat-Touren, Schneeschuhwanderungen sowie Ausflügen mit Quad oder Schneemobil. Gondeln führen auf den Asari (1180 m), den höchsten Punkt, sowie auf Nagamine (1090 m) und Yoichi (900 m). Für das Backcountry braucht es eine Sondergenehmigung, am besten gehen Sie mit Guide. Trotz 13 m Schnee im Schnitt bleibt es oft leer. 10 Lifte, 30 km Pisten.
Moiwa, 8 km von Niseko entfernt, ist mit drei Liften und 470 Höhenmetern klein, das Freeride-Gelände aber beachtlich. Ski gefahren wird hier seit 1919. 330 bis 800 m ü. M., 18 m Schnee, 7 km Pisten.
Sapporo und Teine: Olympiastadt mit Skigebieten vor der Tür
Rund zwei Millionen Menschen leben in Sapporo, der Hauptstadt von Hokkaido; unter den Städten Japans steht sie damit an fünfter Stelle. Als erste Stadt Asiens war sie 1972 Gastgeberin Olympischer Winterspiele. Viele Gäste reisen nur durch, dabei eignet sich die Stadt gut als Basis für mehrere Tage mit Ausflügen in die nahen Skigebiete.
Teine liegt rund 20 km nordwestlich der Stadt; am Mount Teine wurden 1972 die meisten olympischen Wettkämpfe ausgetragen. Heute ist das Resort modern und komfortabel, die zwei Teilgebiete verbinden eine Gondelbahn und leichte Pisten. Von den Hängen blicken Sie weit über den Pazifik, Genussfahrer und Freerider finden gleichermassen ihr Terrain. 340 bis 1023 m ü. M., 17 m Schnee pro Saison, 10 Lifte, 20 km Pisten.
Weitere Ziele: Sapporo Kokusai, 50 km entfernt auf 630 bis 1100 m, mit wenigen Pisten, aber viel Off-Piste-Gelände und Schneemengen wie in Niseko. Näher liegen das familienfreundliche Moiwayama mit Stadtblick, Bankei und die kleine Fu’s Snow Area, jeweils 20 bis 30 Autominuten entfernt.
Furano und Asahidake: im Herzen von Hokkaido
Furano gehört zu den grossen Namen im japanischen Skisport. Sie finden das Resort im Inselinneren, nördlich von Sapporo; hier schneit es etwas weniger, dafür scheint öfter die Sonne. Zum Skigebiet sind es 2,5 km vom Zentrum. Pisten aller Schwierigkeitsgrade und Waldabfahrten sprechen Könner, Einsteiger und Kinder an, in der Hauptsaison werden die Pisten abends beleuchtet. Als Geheimtipp gelten das Tree Skiing und das Gelände neben den Pisten. Im Skigebiet wurden bereits Weltcuprennen ausgetragen.
- Höhenlage: 245 bis 1074 m ü. M.
- Schneefall: im Schnitt 12 m pro Saison
- 9 Lifte, 32 km Pisten
Von Furano aus lässt sich der Vulkan Asahidake besteigen. Ein einzelner Lift erschliesst dort Gelände zwischen 1100 und 1600 m, mit 6,7 km Pisten und durchschnittlich 17 m Schnee. Rund um Furano warten zudem gesellige Izakayas und gute Restaurants.
Hakuba: zehn Skigebiete in einem Tal
Im Hakuba-Tal in der Präfektur Nagano sind die Olympischen Winterspiele 1998 noch spürbar: Am Happo-One fielen die Entscheidungen in Abfahrt, Super-G und Kombination, in Hakuba selbst die nordischen Wettkämpfe. Zehn Skigebiete bilden zusammen einen riesigen Spielplatz für Pulverschnee-Fans mit Bowls, Pillows, Snowparks und Freeride-Zonen, aber auch Bereichen für Anfänger und Kinder. Mit Glück begegnen Sie Japanmakaken, den hier heimischen Affen. Im Tal ist weniger los als rund um Niseko, die Lifte sind dafür nicht die modernsten. Ins Backcountry gelangen Sie nur durch bestimmte Gates.
Hakuba in Zahlen
- Höhenlage: 740 bis 1831 m ü. M., im Schnitt 14 m Schnee pro Saison
- 106 Lifte und 218 km Pisten, eine Liftkarte für alle zehn Gebiete
- Happo-One: 760 bis 1831 m, 22 Lifte, 52 km
- Hakuba Iwatake Mountain Resort: 750 bis 1289 m, 12 Lifte, 50 km
- Tsugaike Kogen: 800 bis 1704 m, 18 Lifte, 25 km
- Hakuba 47/Goryu: 768 bis 1644 m, 20 Lifte, 23 km
Hakuba 47 und Goryu sind per Piste miteinander verbunden, ebenso Cortina mit Norikura. Zu Sun Alpina, Jiigatake oder dem Yanaba Snow Park fahren Sie mit kostenlosen Shuttlebussen. Gerne helfen wir Ihnen, das passende Gebiet zu finden.
Myoko und Zao Onsen: Skifahren und heisse Quellen
Myoko ist ein malerisches Bergdorf etwa 30 km nördlich von Nagano, ab Tokio in drei Stunden mit dem Hochgeschwindigkeitszug erreichbar. Wer japanische Kultur hautnah erleben will, ist hier richtig: Die meisten Hotels besitzen eigene vulkanische Quellen. Werktags ist Myoko Kogen fast menschenleer, und selbst an Wochenenden bleibt der Tiefschnee unverspurt. Vier Gebiete, Suginohara, Akakura, Ikenotaira Onsen und Seki Onsen, bieten zusammen 38 Lifte und über 80 km Pisten zwischen 687 und 1855 m. In Suginohara wartet mit 8 km die längste Piste Japans.
Zao Onsen im Norden von Honshu, Präfektur Yamagata, gehört zu den ältesten Skigebieten des Landes. Bekannt ist es für die Juhyo, die «Schneemonster», die im Winter an den Hängen entstehen, und für seine vielen Onsen, deren Schwefelduft über dem Ort liegt. Unterhalb des Vulkans Mount Zao ziehen sich lange Pisten aller Schwierigkeitsgrade: 780 bis 1661 m ü. M., 16 m Schnee, 35 Lifte, 50 km Pisten.
Nordhonshu: ruhige Skigebiete in Iwate und Aomori
Im Norden der Hauptinsel Honshu fällt reichlich Schnee, und manche Gebiete sind noch wenig überlaufen. Eine Auswahl:
- Appi Kogen Resort (Iwate): Motto «Don’t Worry be APPI», schon mit St. Moritz und Aspen verglichen. Vier Bereiche (Central, Sailer, Nishimori, Second), Backcountry-Touren, 500 bis 1328 m, 18 Lifte, 45 km Pisten, 16 m Schnee.
- Geto Kogen (Iwate): rund 15 m Schnee pro Saison, nur 5 Lifte, aber abwechslungsreiche Abfahrten und ein Hinterland, in das sich kaum Touristen verirren. 640 bis 1070 m, 14 km Pisten.
- Shizukuishi (Iwate): ursprünglich japanisch geblieben, 6 Lifte, gepflegte Pisten und eine beleuchtete Piste für Nachtskifahrer. 428 bis 1145 m, 20 km Pisten.
- Hakkoda Ski Arena (Aomori): eine Seilbahn, acht Berge, einige präparierte Pisten und viel Off-Piste-Gelände mit rund 660 Höhenmetern. 658 bis 1324 m, 19 m Schnee.
- Aomori Spring Resort: am Fuss des Mount Iwaki (1625 m), bekannt für Snowpark, Halfpipe und internationale Trainingscamps. 5 Lifte, 20 km Pisten, 14 m Schnee.
Geführte Skitouren in kleinen Gruppen
Den besten Japow finden Sie oft fernab der markierten Pisten, und dorthin gehen Sie am besten mit einem Guide. Für Hokkaido haben wir zwei geführte Backcountry-Touren im Programm:
- Skitour im südlichen Hokkaido: 11 Tage/10 Nächte von Hakodate über Niseko, Rusutsu und Moiwa bis Otaru. Ins Gelände bringen Sie die Lifte, Felle brauchen Sie keine. Höchstens 6 Gäste pro Guide.
- Hokkaidos Hinterland auf Skiern: 10 Tage/9 Nächte mit Aufstiegen aus eigener Kraft, vom Mount Yotei bis zum Vulkan Asahidake. Höchstens 4 Personen pro Guide.
Beide Reisen richten sich an fortgeschrittene Fahrerinnen und Fahrer mit guter Kondition, Lawinenschutzausrüstung ist Pflicht. Die Guides kommen aus aller Welt, bringen jahrelange Erfahrung mit und wählen jeden Tag das Gebiet mit den besten Bedingungen.
Onsen, Ryokan und Kulinarik
Ein Skitag in Japan endet am schönsten im Onsen. In Myoko haben die meisten Hotels eine eigene vulkanische Quelle, in Zao Onsen liegt Schwefelduft über dem ganzen Ort, und bei Seki Onsen lockt die Thermalquelle Tsubame Onsen. Das mineralhaltige Wasser entspannt müde Muskeln nach dem Tiefschnee.
Danach geht es an den Tisch: frischer Fisch von den Sushi-Meistern in Hakodate, Schneekrabben mit einem kalten Sapporo-Classic-Bier in Otaru oder ein Abend in einem Izakaya. Abwechslung bieten die Yoichi Whisky Destillerie oder die Sapporo Beer Hall.
Wer auch traditionell übernachten möchte, findet bei unseren Ryokans in Japan passende Häuser für die Tage vor oder nach dem Skifahren.
Häufige Fragen zum Skifahren in Japan
Ideal für Skiferien in Japan sind die Monate Dezember bis März. Dann sorgen kalte Winde aus Sibirien für hervorragende Schneeverhältnisse; in Niseko und in der Hakkoda Ski Arena fallen im Schnitt 19 Meter pro Saison. Allgemeine Klimainfos finden Sie unter Beste Reisezeit für Japan.
Beide Inseln haben ihre Stärken. Hokkaido ist bekannt für grosse Schneemengen, etwa 19 m in Niseko oder 18 m in Moiwa, und für erstklassiges Tree Skiing in Rusutsu. Auf Honshu bietet Hakuba zehn Skigebiete mit 218 km Pisten, Myoko ist ab Tokio in drei Stunden per Zug erreichbar, und im Norden locken ruhige Gebiete wie Geto Kogen oder Hakkoda. Wir beraten Sie gerne, welche Region zu Ihnen passt.
Ja. Furano bietet Pisten aller Schwierigkeitsgrade für Könner, Einsteiger und Kinder, Kiroro gilt als Familienresort mit meist leichten Pisten, und Hakuba hat eigene Anfänger- und Kinderbereiche. Für die geführten Backcountry-Touren sollten Sie hingegen sicher im Tiefschnee und zwischen Bäumen fahren können.
Sehr gut sogar. Mehrere Skigebiete liegen nahe bei historischen Städten und Sehenswürdigkeiten. Von Sapporo aus erreichen Sie mehrere Skigebiete in 20 bis 30 Autominuten, und Myoko liegt nur drei Zugstunden von Tokio entfernt. Ideen für die Kombination finden Sie bei unseren Städtereisen und Rundreisen in Japan.
Wir empfehlen es. In Kiroro ist für das Backcountry eine Sondergenehmigung nötig, in Hakuba dürfen Sie die Pisten nur durch bestimmte Gates verlassen. Ein Guide kennt die besten Linien und die Regeln vor Ort. Auf unseren geführten Touren ist Lawinenschutzausrüstung obligatorisch; Sie können sie mitbringen oder mieten.
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