Sie möchten Japans wilde Natur erleben und auf einige der bekanntesten Gipfel Hokkaidos steigen? Diese geführte Tour verbindet beides. Die Route spannt sich vom Daisetsu-Nationalpark im Norden der Insel bis hinunter zum Kraterrand des Mount Yotei im Süden. Wo der Pulverschnee liegt, steigen Sie aus eigener Kraft auf und werden mit den besten Lines belohnt.

Ihre Standorte sind Niseko mit 4 Nächten und Furano mit 5 Nächten. Insgesamt dauert die Reise 10 Tage und 9 Nächte, an 8 Tagen sind Sie mit Guide im Tiefschnee unterwegs. Abends lockern Sie die Beine im Onsen und probieren die lokale Küche.

Einen Überblick über die Skigebiete des Landes finden Sie auf unserer Seite Skifahren in Japan.