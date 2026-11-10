Hokkaidos Hinterland auf Skiern: Backcountry-Skitour in Japan
Geführt in kleiner Gruppe, 10 Tage/9 Nächte
Tag 1: Ankunft in Niseko
Am Flughafen Chitose bei Sapporo werden Sie abgeholt und zum Besucherzentrum in Hirafu gefahren, danach bringt man Sie ins Hotel. Am Abend stellt sich das Team vor, erläutert Programm und Wetterbericht und beantwortet Ihre Fragen. Ein gemeinsames Begrüssungsessen stimmt Sie auf die kommenden Tourentage ein.
Unterkunft: 4 Nächte im Doppelzimmer (zwei Betten) im Hotel Always Niseko, Hirafu, 3 Sterne. Das Haus mit 104 Zimmern bietet eine Bar mit Lounge, schnelles Internet und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Zum Dorf Hirafu sind es zehn Gehminuten, zu den Liften fährt ein kostenloser Shuttlebus. Alternativen vor Ort zeigen wir Ihnen unter Hotels in Niseko.
Tag 2 bis 4: Das Hinterland von Niseko
Der Süden von Hokkaido erhält jedes Jahr oft mehr als 20 Meter besonders trockenen Schnee. Genau diesen Powder suchen Sie in den kommenden Tagen.
Von Niseko aus brechen Sie in das ruhigere Hinterland auf. Sie erkunden die Gegend um die heissen Quellen von Goshiki Onsen, und hinter Kiroro wartet der Mount Yoichi-dake. Ausserdem streifen Sie durch das Backcountry rund um Kokusai. Zu den Höhepunkten gehören Aufstiege auf den Mount Yotei und auf den Shiribetsu-dake, seinen Schwesterberg.
Nach einem Tag auf der Jagd nach dem besten Schnee entspannen Sie im Onsen, anschliessend essen Sie in einem Restaurant lokale Spezialitäten.
Tag 5: Über Sapporo nach Furano
Die Fahrt nach Furano dauert rund vier Stunden, Zeit zum Zurücklehnen und Landschaft schauen. In Sapporo, der Hauptstadt Hokkaidos, legen Sie einen Halt ein, besichtigen die Stadt und die Sapporo Beer Hall und erleben je nach Reisezeit das berühmte Snow Festival. Bei guten Bedingungen sind unterwegs auch Abfahrten im freien Gelände möglich.
Unterkunft: Hotel Munin in Furano (3 Sterne), Doppelzimmer mit zwei Betten für 5 Nächte. Das charmante Haus liegt nahe bei guten Restaurants und Bars und bietet moderne Zimmer, eine grosszügige Lounge und ein eigenes Onsen. Ausstattung: Restaurant, Hot Spa, TV/Sat, WLAN, Wasserkocher, Teeservice, Kühlschrank und Haartrockner.
Furano liegt am Fluss Sorachi im Naturpark Furano-Ashibetsu und wird wegen seiner zentralen Lage auch «Nabelstadt» genannt. Im Skigebiet wurden schon Weltcuprennen ausgetragen.
Tag 6 bis 9: Vulkane und Backcountry rund um Furano
Die Mitte Hokkaidos bringt jeden Tag ein neues Erlebnis. Ihr Guide wählt die Gebiete nach den aktuellen Verhältnissen aus, damit Aufstiege und Abfahrten im Pulverschnee Spass machen und die Sicherheit stimmt.
Auf dem Programm stehen etwa der Vulkan Asahidake, eine Tour durch die weite, unberührte Landschaft nach Kurodake oder der Gipfel des Mount Tokachidake. Danach wärmen Sie sich in Berg-Onsen auf.
Am letzten Skitag sitzen alle zum gemeinsamen Abendessen zusammen, tauschen Erlebnisse aus und feiern das Abenteuer. Für die übrigen Abende hat Furano gute Restaurants und gesellige Izakayas.
Tag 10: Abreise, vielleicht mit einem letzten Skitag
Nach dem Check-out verabschieden Sie sich von der Gruppe und reisen zum Flughafen Chitose bei Sapporo. Geht Ihr Flug erst am Abend, reicht die Zeit sogar noch für einen letzten Skitag.
Gut zu wissen: Wer Ausrüstung mietet, sollte rechtzeitig anreisen, damit sie vor der ersten Tour eingestellt werden kann. Das Wetter kann die Route verändern, geplant wird Tag für Tag dort, wo die Bedingungen am besten sind. Skipässe sind im Arrangement nicht enthalten, weil die Tour sehr flexibel ist; meist genügt ein einzelnes Ticket.
Erfahrene Guides aus aller Welt
Ihre Guides stammen aus verschiedenen Ländern, sind qualifiziert und haben jahrelange Erfahrung am Berg. Ihr Auftrag: Ihnen jeden Tag die besten Schneeverhältnisse zu bieten, wobei sie die Sicherheit stets im Blick behalten. Sie bringen Sie in die besten Tiefschneereviere und entscheiden täglich, wohin es geht. Pro Guide sind höchstens 4 Personen unterwegs, insgesamt gibt es maximal 2 Gruppen.
Anforderungen: für erfahrene Skitourengeher
Angesprochen sind fortgeschrittene und erfahrene Skitourengeherinnen und -geher. Sie steigen die Berge zu Fuss hoch und sollten danach ganze Pulverschneehänge, Passagen zwischen Bäumen und wechselnde Verhältnisse sicher und zügig bewältigen. Gute Kondition ist Voraussetzung, die Gruppen werden nach Können eingeteilt.
Lawinenschutzausrüstung ist Pflicht; sagen Sie uns bei der Buchung, ob Sie eigene mitbringen oder mieten. Lieber ohne Aufstiege und mit Liftunterstützung? Dann passt die Skitour im südlichen Hokkaido.
Gruppengrösse, Leistungen und Optionen
Maximal 4 Personen pro Guide, höchstens 2 Gruppen. Dauer: 9 Nächte mit 8 Tagen geführtem Tiefschneefahren.
Inbegriffen
- Guide/Reiseleitung
- 4 Nächte im Hotel Always Niseko, Hirafu, und 5 Nächte im Hotel Munin, Furano, jeweils im Doppelzimmer
- Begrüssungs- und Abschiedsessen
- Frühstück, jeden Tag frisch gekocht
- Ein Onsen-Erlebnis
Optional
Nicht inbegriffen, aber buchbar: Einzelzimmer (Verfügbarkeit auf Anfrage), Lawinenkurse, Leihausrüstung für den Lawinenschutz, Leihski oder -snowboard sowie Tourenski mit 10 % Rabatt; dazu nicht aufgeführte Mahlzeiten. Skipässe sind nicht inbegriffen. Termine und Preise auf Anfrage.
Häufige Fragen zur Skitour durch Hokkaidos Hinterland
Die Reise dauert 10 Tage mit 9 Nächten, davon 8 Tage geführtes Tiefschneefahren. Sie übernachten 4 Nächte in Niseko und 5 Nächte in Furano.
Sie sollten erfahrene Skitourengeherin oder erfahrener Skitourengeher sein, Aufstiege aus eigener Kraft bewältigen und im Tiefschnee, zwischen Bäumen und bei wechselnden Bedingungen sicher abfahren. Eine gute Fitness wird vorausgesetzt.
Je nach Bedingungen unter anderem Mount Yotei, Shiribetsu-dake und Mount Yoichi-dake rund um Niseko sowie der Vulkan Asahidake, Kurodake und Mount Tokachidake im Gebiet von Furano. Die genaue Route legt Ihr Guide täglich fest.
Skipässe sind nicht enthalten. Da die Tour flexibel geplant wird, ist in der Regel nur ein einzelnes Ticket nötig. Lawinenausrüstung, Ski, Snowboard oder Tourenski (mit 10 % Ermässigung) können Sie mieten; Lawinenschutzausrüstung ist obligatorisch.
Start und Ende ist der Flughafen Chitose bei Sapporo. Von dort fahren Sie am ersten Tag nach Hirafu bei Niseko, am letzten Tag geht es von Furano zurück zum Flughafen. Allgemeine Hinweise für Ihre Japanreise finden Sie unter Reiseinformationen Japan.
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