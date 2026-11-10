Auf dieser Skitour lernen Sie die schneereichste Region von Hokkaido kennen. Startpunkt ist Hakodate, danach reisen Sie landeinwärts nach Rusutsu, Niseko und Moiwa und zum Schluss der Küste entlang nach Otaru. Unterwegs fahren Sie in zehn Skiresorts, an acht Tagen begleitet von erfahrenen Guides.

Ins Backcountry gelangen Sie mit den Skiliften, Felle oder ein Splitboard brauchen Sie nicht. Hat die Gruppe eigene Tourenski dabei oder mietet sie welche, sind zusätzlich Aufstiege möglich. Abends kennen die Guides in Niseko und Otaru die guten Adressen für Essen und Drinks. Sie können aber auch im Hotel bleiben und im Onsen entspannen.

Die Reise ist für erfahrene Skifahrerinnen und Snowboarder gedacht, die gerne mit Gleichgesinnten unterwegs sind. Weitere Skigebiete stellen wir Ihnen unter Skifahren in Japan vor.