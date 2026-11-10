Skitour im südlichen Hokkaido: Backcountry-Powder in Japan
Kleine Gruppe mit Guide, 11 Tage/10 Nächte
Tag 1 und 2: Ankommen und erste Powdertage in Hakodate
Nach der Landung in Tokio, Haneda oder Narita, reisen Sie ganz japanisch mit dem Shinkansen nach Hakodate, alternativ mit dem Flugzeug. Am Bahnhof Shin-Hakodate nimmt Sie die Reiseleitung in Empfang. Beim Willkommensessen schauen Sie den Sushi-Meistern über die Schulter, während die Guides Programm und Wetterlage erklären.
Am zweiten Tag geht es in den Nanae Snowpark. Sie sehen über den Onuma-See bis zum Pazifik, die Pisten sind nicht überfüllt, und der Powder beginnt direkt ab der Gondel. Abends wartet das natürliche Onsen im Hotel.
Unterkunft: Hotel Emi Hakodateya (3 Sterne), 2 Nächte im Doppelzimmer mit zwei Betten. Das elegante Haus im Zentrum kombiniert moderne Zimmer mit japanischen Akzenten und serviert ein traditionelles Frühstück. Märkte und historische Stätten liegen in der Nähe. Hakodate, drittgrösste Stadt Hokkaidos, öffnete sich Ende des 19. Jahrhunderts als eine der ersten Städte Japans dem Handel mit dem Westen.
Tag 3: Von Hakodate nach Niseko
Am Morgen bleibt Zeit für die renovierten Fischereilager aus rotem Backstein und ein paar lokale Spezialitäten. Danach fahren Sie nach Niseko. Lassen es die Verhältnisse zu, ziehen Sie schon unterwegs die ersten Spuren in den Tiefschnee, für den die Gegend bekannt ist.
Unterkunft: Hotel Always Niseko in Hirafu (3 Sterne), 5 Nächte im Doppelzimmer mit zwei Betten. Das stilvolle Haus hat 104 Zimmer, eine Bar mit Lounge, schnelles Internet überall und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ins Dorf Hirafu gehen Sie zehn Minuten zu Fuss, zu den Liften fährt ein Gratis-Shuttle. Junge Hipster fühlen sich hier ebenso wohl wie routinierte Tiefschneefahrer. Weitere Unterkünfte finden Sie bei unseren Hotels in Niseko.
Tag 4 bis 7: Niseko United, Rusutsu und Moiwa
Tag 4: In Niseko nahm die japanische Tiefschnee-Revolution ihren Anfang. Annupuri, Hanazono, Grand Hirafu und Niseko Village teilen sich einen Vulkan. Die Guides starten fern vom morgendlichen Andrang in Hirafu, führen Sie über Gipfel und Back Bowls und die Nordwand hinab nach Hanazono, ohne dass Sie einen Hang zweimal fahren.
Tag 5: Nach knapp einer Stunde Fahrt erreichen Sie Rusutsu, eines der Mekkas für Baumabfahrten in Japan, mit endlosen Birkenwäldern und Blick aufs Meer. Am Nachmittag sehen Sie im Einkaufszentrum den «singenden Baum» und weitere japanische Kuriositäten.
Tag 6: Badesachen einpacken: Moiwa, 8 km von Niseko, ist ein kleines Powder-Juwel mit unverspurtem Backcountry. Nahe der Piste warten Skihütten mit Onsen auf müde Beine.
Tag 7: Ihr Guide zeigt Ihnen einen versteckteren Ort rund um Niseko, bei guten Bedingungen geht es nochmals in die Back Bowls. Abends folgt Après-Ski in Niseko.
Tag 8: Weiterreise nach Otaru
Für die letzten drei Nächte ziehen Sie nach Otaru. Haben Sie bisher keinen Ruhetag eingelegt, ist heute Gelegenheit dazu: Sie fahren direkt nach Otaru und bummeln durch das berühmte Kanalviertel. Andernfalls halten Sie in Kiroro Snow World, wo jedes Jahr über 20 Meter Schnee fallen, und Ihr Guide führt Sie von dort ins Hinterland. Spielt das Wetter nicht mit, bieten sich die Yoichi Whisky Destillerie, ein natürliches Onsen oder ein Sushi-Lokal an.
Unterkunft: 3 Nächte im OMO5 Otaru by Hoshino Resorts, einem 4-Sterne-Haus, im Doppelzimmer mit zwei Betten. Der Südflügel ist die umgebaute frühere Industrie- und Handelskammer, der Nordflügel ein funktionaler Neubau mit den Standardzimmern. Die etwas grösseren Superior-Zimmer mit hohen Decken liegen im Altbau. Rund um das Hotel finden Sie Kanäle, Handwerk, Cafés, eine Sake-Brauerei sowie viele Restaurants und Bars.
Tag 9 bis 11: Teine, Kokusai und Abreise
Tag 9: Teine, Austragungsort der Winterspiele 1972, liegt eine knappe Autostunde von Sapporo entfernt. Sie schwingen über der Stadt ab und kommen an der früheren olympischen Fackel vorbei, ein schönes Fotomotiv. Danach probieren Sie Schneekrabben, eine Spezialität aus Otaru, mit einem kalten Sapporo-Classic-Bier.
Tag 10: Ihr Guide zeigt Ihnen Kokusai, ein verstecktes Juwel mit breiten, gepflegten Pisten und Bauminseln für Tree Skiing. Das Gebiet wirkt, als wäre die Zeit vor 15 Jahren stehen geblieben. Zum Abschluss essen Sie gemeinsam in einem Izakaya in Otaru.
Tag 11: Ihr Guide begleitet Sie zum Bahnhof Otaru, von dort fährt der Zug zum Flughafen New Chitose. Einen privaten Transfer oder ein Anschlussprogramm organisieren wir gerne (Preise auf Anfrage).
Erfahrene Guides aus aller Welt
Die Guides verfolgen zwei Ziele: Sicherheit am Berg und das Maximum aus jedem Tag. Sie sind qualifiziert, seit Jahren im Einsatz und bringen Sie in die besten Tiefschneegebiete der Region. Jeden Tag planen sie neu nach den aktuellen Bedingungen; die Route kann deshalb wetterbedingt vom Programm abweichen. Auch abends sind sie dabei und kennen die guten Adressen in Niseko und Otaru. Pro Guide sind höchstens 6 Gäste unterwegs.
Anforderungen: Wie gut müssen Sie fahren?
Die Tour ist für fortgeschrittene und erfahrene Skifahrerinnen und Snowboarder konzipiert. Ganze Hänge im Pulverschnee, Passagen zwischen Bäumen und wechselnde Verhältnisse sollten Sie sicher und in flottem Tempo meistern. Gute Fitness ist Voraussetzung.
Snowboarder halten auf flachen Abschnitten durch vorausschauendes Fahren den Schwung, traversieren sicher und manövrieren so, dass niemand warten muss. Eingeteilt werden die Gruppen nach Können. Wer lieber aus eigener Kraft aufsteigt, findet mit Hokkaidos Hinterland auf Skiern die passende Alternative.
Gruppengrösse, Leistungen und Ausrüstung
Die Gruppe zählt mindestens 4 und höchstens 6 bis 10 Personen, pro Guide maximal 6. Die Reise umfasst 10 Nächte mit 8 geführten Tiefschneetagen und einem freien Tag. Möchten Sie keinen Ruhetag, ergänzen Sie einen weiteren Tag mit Guide, das Skigebiet bestimmen Sie selbst.
Inbegriffen
- Guide/Reiseleitung
- 2 Nächte im Hotel Emi Hakodateya, 5 Nächte im Hotel Always Niseko und 3 Nächte im Hotel OMO5 Otaru, jeweils im Doppelzimmer
- Skipässe an 8 Tagen
- Abholung am Bahnhof Shin-Hakodate mit Fahrt ins Hotel
- Willkommensessen mit Sashimi in Hakodate und Abschlussessen in einem Izakaya in Otaru
- Täglich gekochtes Frühstück und Onsen-Erlebnis
Optional
Einzelzimmer (auf Anfrage), Miete von Lawinenausrüstung, Ski oder Snowboard, Tourenski mit 10 % Ermässigung, Lawinenkurse und Privattransfer zum Flughafen Chitose. Lawinenschutzausrüstung ist Pflicht. Termine und Preise auf Anfrage.
Häufige Fragen zur Skitour im südlichen Hokkaido
Nein. Ins Hinterland der Skigebiete kommen Sie mit den Liften. Hat die Gruppe Tourenski dabei, sind auch Aufstiege möglich; Tourenski können Sie mit 10 % Ermässigung mieten.
Sie sollten fortgeschritten im Tiefschnee unterwegs sein, also ganze Pulverschneehänge und Baumpassagen bei wechselnden Bedingungen sicher fahren, und eine gute Kondition mitbringen. Die Gruppen werden nach Können eingeteilt.
Die Tour findet ab 4 Personen statt, die Gruppe umfasst höchstens 6 bis 10 Gäste. Ein Guide betreut maximal 6 Personen.
Sie fliegen nach Tokio (Haneda oder Narita) und fahren mit dem Shinkansen oder per Flugzeug weiter nach Hakodate. Am Bahnhof Shin-Hakodate holt Sie die Reiseleitung ab. Am Ende bringt Sie der Zug von Otaru zum Flughafen New Chitose. Mehr dazu unter Reiseinformationen Japan.
Ja, Lawinenschutzausrüstung ist auf allen Touren obligatorisch. Geben Sie bei der Buchung an, ob Sie eigene Ausrüstung mitbringen oder lieber mieten. Lawinenkurse können Sie zusätzlich buchen.
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