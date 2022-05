Japan Rundreisen

Japan individuell und ganz nach Ihrem Geschmack

Mit dem Zug durchs Land

Zugreisen in Japan sind ein Vergnügen der besonderen Art. Das Eisenbahnnetz ist gut ausgebaut, die Züge sind sicher, sauber, pünktlich und schnell. Der berühmte Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 320 Stundenkilometern. Wenn Sie von Ihrem Sitz aus Landschaften und Städte an sich vorüberziehen lassen, geniessen Sie ein wirklich umfassendes und komfortables Reiseerlebnis.

Japans Highlights

Die meisten Rundreisen durch Japan beginnen in Tokyo. Die pulsierende Hauptstadt ist ein Paradies für Shoppingfans, Gourmets, Kulturinteressierte und Insider, die heute schon erleben möchten, was übermorgen Trend sein wird. Die Hotels in Tokyo, aber auch die im traditionell japanischen Stil gehaltenen Ryokans, zeichnen sich durch ihren ausgezeichneten Service aus. Einer der Höhepunkte Ihrer Japan Rundreise ist der Besuch des Fuji. Auch die traditionsreichen Städte Nikko und Kamakura mit ihren Sehenswürdigkeiten sind einen Besuch wert. In der Kaiserstadt Kyoto können Sie dem Geist des alten Japan nachspüren, während Hiroshima nicht nur durch die der Stadt vorgelagerte Schrein-Insel Miyajima Berühmtheit erlangt hat.

Vielfalt erleben in Japan

Wenn Ihnen nach so vielen intensiven Eindrücken der Sinn nach etwas Erholung steht, finden Sie diese auf Okinawa. Die tief im Süden gelegene Insel ist ein Tropenparadies mit traumhaften Stränden und idyllischen Buchten. Aber auch Gipfelstürmer kommen in Japan bei einem Ausflug in die unweit der Olympiastadt Nagano gelegenen Japanischen Alpen voll und ganz auf ihre Kosten. Auf Ihrer Japan Rundreise ist für Abwechslung gesorgt!