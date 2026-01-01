Spice Village
Thekkady
Beschreibung
Einleitung
Vielfältiges Aktivitätenprogramm, Spaziergänge durch den Gewürzgarten, Kochkurse, Vorträge über Flora und Fauna. Swimmingpool, Badminton, Tennis, Basketball, Ayurveda und Yoga.
Lage
Das Hotel liegt 185 km und ca. 4 ½ Fahrstunden von Kochi entfernt im Zentrum des sympathischen Dorfs Kumily. Guter Ausgangspunkt für Touren ins «Periyar Tiger Reserve».
Angebot
Für die Menüs im «50 Mile» Restaurant werden lokale Zutaten aus dem Umkreis von 50 Meilen verwendet. Im «Tamarind» geniessen Sie indische und internationale Spezialitäten. Die «Woodhouse Bar» erinnert mit ihrer Galerie und der Bibliothek an vergangene Tage.
Zimmer
Die 55 Cottages mit einem und zwei Zimmern fügen sich mit ihren natürlichen Baumaterialien perfekt in die Umgebung ein. Ökologische Verantwortung, die Verwendung biologischer Produkte sowie Zimmer ohne Klimaanlage und Fernseher sind wichtige Pfeiler im Konzept dieses Hotels. Alle Cottages sind mit Deckenventilator, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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