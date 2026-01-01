Beschreibung

Einleitung Vielfältiges Aktivitäten­pro­gramm, Spazier­gänge durch den Gewürzgarten, Koch­kurse, Vor­träge über Flora und Fauna. Swimming­pool, Bad­minton, Tennis, Basket­ball, Ayur­veda und Yoga.

Lage Das Hotel liegt 185 km und ca. 4 ½ Fahr­­stunden von Kochi entfernt im Zentrum des sympathischen Dorfs Kumily. Guter Ausgangspunkt für Touren ins «Periyar Tiger Reserve».

Angebot Für die Menüs im «50 Mile» Restaurant wer­den lokale Zutaten aus dem Umkreis von 50 Meilen ver­wendet. Im «Tamarind» geniessen Sie indische und internationale Spe­zialitäten. Die «Woodhouse Bar» erinnert mit ihrer Galerie und der Biblio­thek an vergangene Tage.