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Spice Village

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Thekkady

Der Garten, in dem sich Affen, Vögel und Eichhörnchen tummeln, die ideale Lage für Ausflüge und das Nachhaltigkeitsbewusstsein sind die Vorzüge dieses Hotels.

Beschreibung

Einleitung
Vielfältiges Aktivitäten­pro­gramm, Spazier­gänge durch den Gewürzgarten, Koch­kurse, Vor­träge über Flora und Fauna. Swimming­pool, Bad­minton, Tennis, Basket­ball, Ayur­veda und Yoga.
Lage
Das Hotel liegt 185 km und ca. 4 ½ Fahr­­stunden von Kochi entfernt im Zentrum des sympathischen Dorfs Kumily. Guter Ausgangspunkt für Touren ins «Periyar Tiger Reserve».
Angebot
Für die Menüs im «50 Mile» Restaurant wer­den lokale Zutaten aus dem Umkreis von 50 Meilen ver­wendet. Im «Tamarind» geniessen Sie indische und internationale Spe­zialitäten. Die «Woodhouse Bar» erinnert mit ihrer Galerie und der Biblio­thek an vergangene Tage.
Zimmer
Die 55 Cottages mit einem und zwei Zimmern fügen sich mit ihren natürlichen Bau­materialien perfekt in die Umgebung ein. Öko­lo­gische Verantwortung, die Ver­wendung biologischer Produkte sowie Zim­mer ohne Klima­anlage und Fernseher sind wichtige Pfeiler im Konzept dieses Hotels. Alle Cottages sind mit Deckenventilator, gratis Internet­zugang, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn ausgestattet.
Preis auf Anfrage

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