Beschreibung

Einleitung Mitten in der wunderschönen Gartenanlage befindet sich der geheizte Swimmingpool. Das Hotel verfügt über einen grossen Spa, ein gut eingerichtetes Fitness­ Center, Dampf­bad, Sauna und einen Kosmetik­salon. Bu­si­ness Center.

Lage Das Hotel liegt nur 600 Meter vom Taj Ma­hal und rund 8 km vom Stadtzentrum entfernt. Die Distanz zum Flughafen von Agra beträgt 13 km.

Angebot Ob Sie traditionelle indische Küche oder inter­natio­nale Spezialitäten geniessen wollen, in diesem Hotel hat es für jede kulinarische Vorliebe etwas.

Das Res­taurant «Bellevue» serviert internationale und indischen Gerichte. Im «Espha­han» Gourmet-Restaurant erleben Sie jeden Abend in die feine indisch-orientalische Küche. Soll­ten Sie sich nach dem Abend­essen noch einen Drink gönnen, so steht für Sie die stilvolle Bar mit einer exklusiven Aus­wahl zur Ver­fügung.