The Oberoi Amarvilas
Agra
Beschreibung
Einleitung
Mitten in der wunderschönen Gartenanlage befindet sich der geheizte Swimmingpool. Das Hotel verfügt über einen grossen Spa, ein gut eingerichtetes Fitness Center, Dampfbad, Sauna und einen Kosmetiksalon. Business Center.
Lage
Das Hotel liegt nur 600 Meter vom Taj Mahal und rund 8 km vom Stadtzentrum entfernt. Die Distanz zum Flughafen von Agra beträgt 13 km.
Angebot
Ob Sie traditionelle indische Küche oder internationale Spezialitäten geniessen wollen, in diesem Hotel hat es für jede kulinarische Vorliebe etwas.
Das Restaurant «Bellevue» serviert internationale und indischen Gerichte. Im «Esphahan» Gourmet-Restaurant erleben Sie jeden Abend in die feine indisch-orientalische Küche. Sollten Sie sich nach dem Abendessen noch einen Drink gönnen, so steht für Sie die stilvolle Bar mit einer exklusiven Auswahl zur Verfügung.
Das Restaurant «Bellevue» serviert internationale und indischen Gerichte. Im «Esphahan» Gourmet-Restaurant erleben Sie jeden Abend in die feine indisch-orientalische Küche. Sollten Sie sich nach dem Abendessen noch einen Drink gönnen, so steht für Sie die stilvolle Bar mit einer exklusiven Auswahl zur Verfügung.
Zimmer
Die 102 Zimmer und Suiten sind grosszügig und mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Alle Zimmer bieten einen wunderbaren Ausblick auf das Taj Mahal, zudem geniessen die Gäste einen 24-Stunden Butler Service. Die Zimmer und Suiten sind mit einem Luxusbadezimmer in weissem Marmor mit Bad und Duschkabine, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn ausgestattet.
Premier: 42 m² grosse, lichtdurchflutete Zimmer, inspiriert von der Mogul-Epoche.
Premier Balcony: 65 m² gross, diese Zimmer verfügen zusätzlich über einen privaten Balkon.
Premier: 42 m² grosse, lichtdurchflutete Zimmer, inspiriert von der Mogul-Epoche.
Premier Balcony: 65 m² gross, diese Zimmer verfügen zusätzlich über einen privaten Balkon.
Preis auf Anfrage
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