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The Oberoi Amarvilas

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Agra

Unbestritten die beste Adresse in Agra. Der Aufenthalt in den Amar­vilas bleibt ein unvergessliches Erleb­nis. Damit Sie dieses Hotel und die Um­ge­bung auch auskosten können, empfehlen wir einen verlängerten Auf­enthalt. Aufgrund der Ver­füg­barkeiten ist eine frühzeitige Bu­chung empfohlen. The Oberoi Amarvilas wurde mehr­­fach mit internationalen Höchst­­­­­noten ausgezeichnet.

Beschreibung

Einleitung
Mitten in der wunderschönen Gartenanlage befindet sich der geheizte Swimmingpool. Das Hotel verfügt über einen grossen Spa, ein gut eingerichtetes Fitness­ Center, Dampf­bad, Sauna und einen Kosmetik­salon. Bu­si­ness Center.
Lage
Das Hotel liegt nur 600 Meter vom Taj Ma­hal und rund 8 km vom Stadtzentrum entfernt. Die Distanz zum Flughafen von Agra beträgt 13 km.
Angebot
Ob Sie traditionelle indische Küche oder inter­natio­nale Spezialitäten geniessen wollen, in diesem Hotel hat es für jede kulinarische Vorliebe etwas.
Das Res­taurant «Bellevue» serviert internationale und indischen Gerichte. Im «Espha­han» Gourmet-Restaurant erleben Sie jeden Abend in die feine indisch-orientalische Küche. Soll­ten Sie sich nach dem Abend­essen noch einen Drink gönnen, so steht für Sie die stilvolle Bar mit einer exklusiven Aus­wahl zur Ver­fügung.
Zimmer
Die 102 Zimmer und Suiten sind grosszügig und mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Alle Zimmer bieten einen wunderbaren Ausblick auf das Taj Mahal, zudem geniessen die Gäste einen 24-Stunden Butler Service. Die Zim­mer und Suiten sind mit einem Luxus­bade­zimmer in weissem Marmor mit Bad und Duschkabine, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Inter­net­zugang, Mini­bar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn ausgestattet.
Premier: 42 m² grosse, lichtdurchflutete Zim­mer, inspiriert von der Mogul-Epoche.
Premier Balcony: 65 m² gross, diese Zimmer verfügen zu­sätz­lich über einen privaten Bal­kon.
Preis auf Anfrage

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