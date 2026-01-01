Trident
Agra
Beschreibung
Einleitung
Am Swimmingpool und im Garten können Sie nach einem anstrengenden Besichtigungstag entspannen. Für Sportliche steht das Fitnesscenter und der Jogging Parcour zur Verfügung. Im hauseigenen Spa können Sie sich mit Ayurveda Behandlungen und Verwöhnprogrammen entspannen. Ferner bietet das Hotel ein Business Center sowie einen Souvenirshop.
Lage
Das Hotel befindet sich in Gehdistanz zum Taj Mahal. Bis zur Innenstadt sind es ca. 6 km, zum Bahnhof etwa 30 Fahrminuten.
Angebot
Im Restaurant werden den Gästen sowohl indische Küche als auch internationale Spezialitäten serviert. Charmante Dekoration und ruhige Atmosphäre sind Bestandteile eines gemütlichen Abends. Im «Al fresco» können Sie italienische Köstlichkeiten bestellen. Versuchen Sie eine der feinen Pizzas. «The Bar» ist der Treffpunkt im Hotel. Hier werden Ihnen feine Cocktails und kühle Drinks serviert.
Zimmer
Die 137 eleganten Zimmer und Suiten sind dank ihrer Panoramafenster lichtdurchflutet und verfügen allesamt über ein Marmorbadezimmer mit Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher und Föhn. Die ruhigen Deluxe Garden View Zimmer sind von einer Gartenlandschaft umgeben und bieten einen Blick auf den Innenhof, dessen Grundriss vom Taj Mahal inspiriert wurde. Die Deluxe Pool View Zimmer hingegen bieten Ausblick auf die azurblaue Poollandschaft.
Preis auf Anfrage
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