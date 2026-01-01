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Trident

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Agra

Die Trident Hotels gehören zur be­kannten Oberoi Kette und es erwartet Sie ein aufmerk­samer Service der dienstbeflissenen Mitarbeiter. Rundum eine schöne Unter­kunft, wo Sie zufrieden sein werden.

Beschreibung

Einleitung
Am Swimmingpool und im Garten können Sie nach einem anstrengenden Besich­ti­gungstag entspannen. Für Sportliche steht das Fitnesscenter und der Jogging Parcour zur Verfügung. Im hauseigenen Spa können Sie sich mit Ayur­veda Behandlungen und Verwöhn­pro­gram­men entspannen. Ferner bietet das Hotel ein Business Center sowie einen Sou­venir­­shop.
Lage
Das Hotel befindet sich in Gehdistanz zum Taj Mahal. Bis zur Innen­stadt sind es ca. 6 km, zum Bahnhof etwa 30 Fah­r­minuten.
Angebot
Im Restaurant werden den Gästen sowohl indische Küche als auch internationale Spezialitäten serviert. Char­­man­te Dekoration und ruhige Atmo­sphäre sind Be­stand­teile eines gemütlichen Abends. Im «Al fresco» können Sie italienische Köst­lichkeiten bestellen. Versuchen Sie eine der feinen Pizzas. «The Bar» ist der Treffpunkt im Hotel. Hier werden Ihnen feine Cock­tails und kühle Drinks serviert.
Zimmer
Die 137 eleganten Zimmer und Suiten sind dank ihrer Pano­ra­mafenster lichtdurchflutet und ver­fügen allesamt über ein Marmor­bade­zimmer mit Dusche, Klimaanlage, Fern­seher, Telefon, gra­tis Internet­zu­gang, Mini­bar, Kaffee-/Tee­kocher und Föhn. Die ruhigen Deluxe Garden View Zimmer sind von einer Garten­land­schaft umgeben und bieten einen Blick auf den Innenhof, dessen Grundriss vom Taj Mahal inspiriert wurde. Die Deluxe Pool View Zimmer hingegen bieten Ausblick auf die azurblaue Poollandschaft.
Preis auf Anfrage

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