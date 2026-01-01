Beschreibung

Einleitung Am Swimmingpool und im Garten können Sie nach einem anstrengenden Besich­ti­gungstag entspannen. Für Sportliche steht das Fitnesscenter und der Jogging Parcour zur Verfügung. Im hauseigenen Spa können Sie sich mit Ayur­veda Behandlungen und Verwöhn­pro­gram­men entspannen. Ferner bietet das Hotel ein Business Center sowie einen Sou­venir­­shop.

Lage Das Hotel befindet sich in Gehdistanz zum Taj Mahal. Bis zur Innen­stadt sind es ca. 6 km, zum Bahnhof etwa 30 Fah­r­minuten.

Angebot Im Restaurant werden den Gästen sowohl indische Küche als auch internationale Spezialitäten serviert. Char­­man­te Dekoration und ruhige Atmo­sphäre sind Be­stand­teile eines gemütlichen Abends. Im «Al fresco» können Sie italienische Köst­lichkeiten bestellen. Versuchen Sie eine der feinen Pizzas. «The Bar» ist der Treffpunkt im Hotel. Hier werden Ihnen feine Cock­tails und kühle Drinks serviert.