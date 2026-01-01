Beschreibung

Einleitung Der herrliche Garten gefüllt mit Olivenbäumen, Palmen und Lavendelsträuchern, die dramatischen Züge des Atlasgebirge im Hintergrund und der exklusive Service des Fairmont Royal Palm versprechen Entspannung pur nahe einer der spannendsten Städte Nordafrikas.

Lage Ca. 12 Kilometer südlich von Marrakesh liegt diese schöne Anlage. Vom Flughafen aus führt Sie eine Fahrt von 15 Minuten zum Hotel.

Angebot Das Hotel bietet gute Vorraussetzungen, um eine Partie Golf auf dem hoteleigenen Golfplatz zu spielen. Nach dem Sport gibt es als Entspannung Angebote im Wellness- und Spa Bereich. Das Restaurant "Al Ain" serviet Ihnen landestypische, à la carte Menüs hingegen im Capricci werden Sie mit französischer, internationaler Buffet und à la cart Küche verwöhnt. Ebenfalls gibt es noch ein mediterranes Restaurant L' Olivier und eine Pianobar.

Zimmer Zwischen den Olivenhainen sind die luxuriösen Villen des Royal Palm perfekt in die Natur eingebunden. Das 5-Sterne Haus bietet exquisite Suiten, jedes mit reichlich Platz für ihre Gäste. Jede Villa wurde mit dem allergrössten Respekt für die Umwelt gebaut.