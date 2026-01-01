Riad Villa Blanche
Agadir
Beschreibung
Einleitung
Das Boutique Hotel Villa Blanche im Riad-Stil mit exzellentem Service ist eine Oase der Ruhe.
Lage
Das Boutique-Hotel ist nur circa 400 Meter vom Strand und 20 Gehminuten vom Zentrum Agadir entfernt.
Angebot
Das Hotel umfasst einen eleganten Innenhof mit Sitzgelegenheiten, ein Restaurant mit französisch-marokkanischer Küche, eine gemütliche Bar, eine Bibliothek und einen schönen, gepflegten Garten mit Pool und Sonnenliegen. Das wunderschöne Spa bietet einen beheizten Pool, mehrere Behandlungsräume für Massagen, ein Hammam, ein Jacuzzi sowie eine Sauna. Ein moderner Fitnessraum wartet zusätzlich auf Sie. Nicht weit vom Riad Villa Blanche Hotel entfernt, liegt der Golfplatz "Golf du Soleil".
Zimmer
Die Zimmer der Kategorie Elégance sind mit marokkanischen Elementen versehen, in den Deluxe Zimmern erwartet Sie ein Balkon mit seitlicher Meersicht. Die Suiten, mit einer Grösse von 45 m2 verfügen über einen wunder- baren Panoramablick über die Region.
Tipp vom Spezialisten
Golf du Soleil
Ebenso abwechslungsreich wie die Umgebung erscheint der Golf du Soleil. Das Layout des Championship-Kurses sowie das des Tikida-Platzes überzeugen und die zahlreichen Palmen und Eukalyptusbäume schaffen eine wunderbare Atmosphäre. Besonders schön sind die grosszügigen Wasserhindernisse der beiden Plätze. Gerade am frühen Abend funkeln die Sonnenstrahlen darauf und die Sonne taucht den Golf du Soleil und die dahinter liegenden Berge in ein wunderschönes, warmes Licht.
Ebenso abwechslungsreich wie die Umgebung erscheint der Golf du Soleil. Das Layout des Championship-Kurses sowie das des Tikida-Platzes überzeugen und die zahlreichen Palmen und Eukalyptusbäume schaffen eine wunderbare Atmosphäre. Besonders schön sind die grosszügigen Wasserhindernisse der beiden Plätze. Gerade am frühen Abend funkeln die Sonnenstrahlen darauf und die Sonne taucht den Golf du Soleil und die dahinter liegenden Berge in ein wunderschönes, warmes Licht.
Preis auf Anfrage
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