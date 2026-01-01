Beschreibung

Einleitung Das Boutique Hotel Villa Blanche im Riad-Stil mit exzellentem Service ist eine Oase der Ruhe.

Lage Das Boutique-Hotel ist nur circa 400 Meter vom Strand und 20 Gehminuten vom Zentrum Agadir entfernt.

Angebot Das Hotel umfasst einen eleganten Innenhof mit Sitzgelegenheiten, ein Restaurant mit französisch-marokkanischer Küche, eine gemütliche Bar, eine Bibliothek und einen schönen, gepflegten Garten mit Pool und Sonnenliegen. Das wunderschöne Spa bietet einen beheizten Pool, mehrere Behandlungsräume für Massagen, ein Hammam, ein Jacuzzi sowie eine Sauna. Ein moderner Fitnessraum wartet zusätzlich auf Sie. Nicht weit vom Riad Villa Blanche Hotel entfernt, liegt der Golfplatz "Golf du Soleil".

Zimmer Die Zimmer der Kategorie Elégance sind mit marokkanischen Elementen versehen, in den Deluxe Zimmern erwartet Sie ein Balkon mit seitlicher Meersicht. Die Suiten, mit einer Grösse von 45 m2 verfügen über einen wunder- baren Panoramablick über die Region.