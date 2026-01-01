Hyatt Place Taghazout
Agadir
Beschreibung
Einleitung
Am Strand brechen die Wellen des Atlantik und auf ihren Brettern paddeln die Surfer entlang der marokkanischen Küste. Darüber leuchtet das noch junge Grün eines neu erschaffenen Golfplatzes. Taghazout Bay lockt Profis und Novizen beider Sportarten gleichermassen an.
Die mit modernem Interieur, gemütlicher Sitzecke und geräumigem Bad eingerichteten 152 Zimmer bieten von dem eigenen Balkon je nach Lage diesen Meerblick oder einen idyllischen Blick über den Arganbaumwald im Landesinneren.
Am Strand brechen die Wellen des Atlantik und auf ihren Brettern paddeln die Surfer entlang der marokkanischen Küste. Darüber leuchtet das noch junge Grün eines neu erschaffenen Golfplatzes. Taghazout Bay lockt Profis und Novizen beider Sportarten gleichermassen an.
Golfreisen in Marokko: Auf einer Klippe oberhalb des 4,5 km langen Strandes gelegen, befindet sich das 2015 neu erbaute Golfhotel Hyatt Place Taghazout Bay.
Die mit modernem Interieur, gemütlicher Sitzecke und geräumigem Bad eingerichteten 152 Zimmer bieten von dem eigenen Balkon je nach Lage diesen Meerblick oder einen idyllischen Blick über den Arganbaumwald im Landesinneren.
Zwei Outdoor-Pools ergänzen den Ozean direkt vor der Haustür des Golfhotel Hyatt Place Taghazout Bay. Wer schon genügend Bälle geschlagen oder Wellen geritten hat, kann sich an der Poolbar den ersten Drink gönnen bevor es zum Dinner ins Gallery Café geht. A la Carte oder Buffet – sie haben die Wahl. Ein Absacker an der Cocktail Bar rundet den Abend ab.
Lage
Das neu eröffnete Hyatt Place Taghazout Bay liegt über einer Steilküste am Atlantischen Ozean in der Bucht von Taghazout.
Angebot
Lobby, schönes Restaurant mit Aussenbereich, zwei Aussenpools.
Zimmer
Doppel- und Einzelzimmer mit Blick auf den Golfplatz mit den schönen Argan-Mandelbäumen oder mit Blick Richtung Ozean. Die rund 152 Zimmern sind modern eingerichtet mit, Holzmöbel mit landestypischen Mustern und warmen Brauntönen. Alle Zimmer haben HD-TV, Safe, Bügelbrett, Minibar sowie Kaffee- und Teezubereitungsmöglichkeit sowie iPod-Dockingstation und W-LAN.
Aktivitäten
Sport: Fitnessbereich 24h pro Tag geöffnet.
Wellness: Spa mit Jaccuzi, Hamam und Sauna.
Wellness: Spa mit Jaccuzi, Hamam und Sauna.
Golf
1 x 18 Loch Golfplatz direkt vor der Haustür und weiteren Golfplätzen in Agadir.
Kulinarisches
Das Gallery Restaurant ist 24 Stunden geöffnet und bietet köstliche Snaks und marokkanische Spezialitäten. Gallery Market mit Sandwiches und weiteren Köstlichkeiten zum Mitnehmen sowie eine Coffee to Cocktail Bar.
Preis auf Anfrage
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