Im Mazagan Beach and Golf Resort bleiben wahrlich keine Wünsche offen: Das 5-Sterne-Resort der Superlative liegt rund 90 Kilometer südlich von Casablanca entfernt, direkt am Atlantik nahe des marokkanischen Küstenstädchens El Jadida.



Auf dem weitläufigen, rund 250 Hektar großen Gelände wird den Gästen im 500-Zimmer fassenden Resort fast jeder Wunsch von den Augen gelesen: Boutiquen zum Shoppen, botanische Gärten zum Flanieren, Restaurants zum Schlemmen und Sportmöglichkeiten zum Auspowern – und das immer garniert mit dem atemberaubenden Blick über den Atlantik.

Für Golfreisen nach Marokko ist es wahrlich ein Traum aus Tausendundeine Nacht! Ein rund sieben Kilometer langer Sandstrand verdeutlicht darüber hinaus die dimensionale Weitläufigkeit des Golfhotel Mazagan Beach & Golf Resorts.

Für Nachtschwärmer ist der Nachtclub von Jeffrey Beers die erste Adresse. Das einzige Casino im Umkreis von 200 Kilometern ermöglicht den Gästen die Chance zum Gambling. Außerdem sind 67 private Villen ebenfalls auf dem Resort angesiedelt. Kulinarisch kombiniert das Golfhotel Mazagan Beach & Golf Resort in seinen 15 Restaurants nordafrikanische mit europäischer Küche.