Das Hotel liegt in Guéliz, der Neustadt Marrakeschs – der ideale Ausgangspunkt für Shopping, Nachtleben, viele Restaurants, zum Golfen und auch für diverse Sehenswürdigkeiten. Der Gauklerplatz Djemma el Fna liegt ca. 20 Gehminuten entfernt.



Es kombiniert gekonnt modernes Design mit marokkanischen Elementen. Für das leibliche Wohl sorgen Restaurant und Bar mit internationaler Küche. Die gemütliche Bar bietet mehrmals wöchentlich Live-Musik. Des Weiteren bietet es einen Innenhof mit beheizbarem Pool, lauschige Lounge-Bereiche und einen Fitnessraum. Saisonal Kids-Club.