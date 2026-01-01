Radisson Blu Hotel
Marrakesch
Beschreibung
Einleitung
Das Hotel liegt in Guéliz, der Neustadt Marrakeschs – der ideale Ausgangspunkt für Shopping, Nachtleben, viele Restaurants, zum Golfen und auch für diverse Sehenswürdigkeiten. Der Gauklerplatz Djemma el Fna liegt ca. 20 Gehminuten entfernt.
Es kombiniert gekonnt modernes Design mit marokkanischen Elementen. Für das leibliche Wohl sorgen Restaurant und Bar mit internationaler Küche. Die gemütliche Bar bietet mehrmals wöchentlich Live-Musik. Des Weiteren bietet es einen Innenhof mit beheizbarem Pool, lauschige Lounge-Bereiche und einen Fitnessraum. Saisonal Kids-Club.
Es kombiniert gekonnt modernes Design mit marokkanischen Elementen. Für das leibliche Wohl sorgen Restaurant und Bar mit internationaler Küche. Die gemütliche Bar bietet mehrmals wöchentlich Live-Musik. Des Weiteren bietet es einen Innenhof mit beheizbarem Pool, lauschige Lounge-Bereiche und einen Fitnessraum. Saisonal Kids-Club.
Angebot
Lassen Sie sich im «Lila Spa», inklusive Hammam, verwöhnen.
Zimmer
Die Zimmer verfügen über Dusche und Badewanne, TV, Minibar und eine Terrasse/Balkon mit Sicht auf die Stadt oder auf den Innenhof mit Pool: 97 Superior (35 m2), 58 Premium (45 m2) zusätzlich mit Nespresso-Maschine, 26 Junior Suiten (65 m2), 11 Suiten Terrace City View (85 m2) und die Presidential Suite (110 m2).
Preis auf Anfrage
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