Das Luxushotel liegt am Qujiang Stadtteich im Südosten der Stadt. Die Anlage ist, umgeben von viel Grün, im Stile einer Garten­residenz mit niedrigen Gebäuden gebaut. 298 moderne, mindestens 50 m² grosse Zimmer mit Holzboden, warmen Farbtönen und grossem Badezimmer, gratis Internetzugang. «Hu Pan» Restaurant mit regionalen und nordchinesischen Menüs, «The Lounge» Restaurant nimmt Sie mit auf eine kulinarische Reise entlang der legendären Seiden­strasse. «Market Café» mit asiatischen und westlichen Menüs. Hallen­schwimm­bad, Fitnesscenter, Spa. Fahrzeit ins Stadtzentrum ca. 15 Min., zum Bahnhof ca. 25 Min. und Flughafen ca. 45 Min.