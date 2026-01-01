Das Erstklasshotel mit 315 Zimmern befindet sich im höchsten Gebäude der Stadt Xian auf den Etagen 25 bis 51. Moderne, 47 m² grosse Zimmer mit Bad/Dusche, Klima­anlage, Fern­seher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe und Föhn. Die Superior Zimmer befinden sich auf den Etagen 25-36, die Deluxe Zimmer auf den Etagen 37-44. Drei Restaurants mit westlichen und chinesischen Menüs, Bar auf der obersten Etage mit schöner Aussicht über die Stadt. Hallenschwimm­bad, Fitnesscenter, Spa. 2 km südlich der Stadt­­mauer an der 2. Ringstrasse gelegen, Fahrzeit zum Flughafen ca. 45 Minu­ten, zum Bahnhof ca. 20 Minuten.