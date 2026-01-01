Jolie Vue Boutique Hotel
Guilin
Beschreibung
Einleitung
Wie der Name bereits sagt, steht dieses Mittelklasshotel an einer schönen Lage am Li Fluss neben dem Elefantenfelsen. Die 99 hellen, in Erdtönen gestalteten Zimmer auf sieben Stockwerken haben grosse Fensterfronten mit Sicht auf die Umgebung. Ausgestattet sind sie mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Safe und Föhn. Das Restaurant auf der siebten Etage bietet saisonale lokale sowie westliche Küche und eine hübsche Dachterrasse. Tee und Desserts werden im ersten Stock serviert. Die Pagoden und weitere Sehenswürdigkeiten sind in kurzer Gehdistanz erreichbar. Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt 45–60 Minuten.
Preis auf Anfrage
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