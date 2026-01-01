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Jolie Vue Boutique Hotel

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Guilin

Beschreibung

Einleitung
Wie der Name bereits sagt, steht dieses Mittelklasshotel an einer schönen Lage am Li Fluss neben dem Elefanten­felsen. Die 99 hellen, in Erdtönen gestalteten Zimmer auf sieben Stockwerken haben grosse Fensterfronten mit Sicht auf die Umgebung. Ausgestattet sind sie mit Klima­anlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Safe und Föhn. Das Restaurant auf der siebten Etage bietet saisonale lokale sowie westliche Küche und eine hübsche Dach­terrasse. Tee und Desserts werden im ersten Stock serviert. Die Pagoden und weitere Sehens­würdig­keiten sind in kurzer Gehdistanz erreichbar. Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt 45–60 Minuten.
Preis auf Anfrage

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