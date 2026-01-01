Das Luxushotel der bekannten Shangri-La Kette, malerisch am Ufer des Li Flusses gelegen, ist zweifellos die beste Hotel­adresse der Stadt. Zwei Restaurants mit westlicher und chinesischer Küche, Lobby Lounge, «U Bar» mit Grill­spe­zialitäten und Bar sowie Poolbar. Swimmingpool, Hallen­schwimmbad, Fitnesscenter, Spa, Tennis, Boutiquen und Souvenirshops. Das siebenstöckige Hotel hat 449 modern und geschmackvoll eingerichtete Zimmer mit dem üblichen Komfort eines guten Erstklasshotels inklusive gratis Inter­net­­zugang. Die 42 m² grossen Zimmer verfügen über eine Bade­wanne und eine separate Dusche. Fahrzeit zum Flughafen 45–60 Minuten.