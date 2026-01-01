Shangri-La
Guilin
Beschreibung
Einleitung
Das Luxushotel der bekannten Shangri-La Kette, malerisch am Ufer des Li Flusses gelegen, ist zweifellos die beste Hoteladresse der Stadt. Zwei Restaurants mit westlicher und chinesischer Küche, Lobby Lounge, «U Bar» mit Grillspezialitäten und Bar sowie Poolbar. Swimmingpool, Hallenschwimmbad, Fitnesscenter, Spa, Tennis, Boutiquen und Souvenirshops. Das siebenstöckige Hotel hat 449 modern und geschmackvoll eingerichtete Zimmer mit dem üblichen Komfort eines guten Erstklasshotels inklusive gratis Internetzugang. Die 42 m² grossen Zimmer verfügen über eine Badewanne und eine separate Dusche. Fahrzeit zum Flughafen 45–60 Minuten.
Preis auf Anfrage
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