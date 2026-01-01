Buddha Zen
Chengdu
Beschreibung
Einleitung
Ein kleines, in traditionellem Stil gestaltetes Mittelklassehotel mit viel Charme. Das Hotel ist mit Malereien und Antiquitäten geschmückt und bietet 35 traditionell dekorierte Zimmer mit Bad/Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang und Safe. Im Innenhof befindet sich das gemütliche Restaurant, wo Sie feine chinesische Gerichte geniessen. Im «Jian Cha Teahouse» erleben Sie die Kultur des Teegenusses. Erholung finden Sie im Spa des Hotels. Das Stadtzentrum erreichen Sie zu Fuss in 15 Minuten. In der Nähe befindet sich der Wenshu Tempel, Chengdu’s besterhaltener buddhistischer Tempel. Tauchen Sie ein in eine Umgebung buddhistischer Kultur inmitten der geschäftigen Millionenmetropole.
Preis auf Anfrage
Loading map...